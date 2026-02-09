Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεταναστευτικό και Κύπρος: Πώς το ΕΛΑΜ καλλιεργεί και ποντάρει σε λανθασμένες εντυπώσεις της κοινωνίας

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Εννέα στους δέκα πολίτες έχουν πέσει στην παγίδα του ΕΛΑΜ και ανησυχούν για το μεταναστευτικό, ακόμη κι όταν τα επίσημα νούμερα δείχνουν τρομακτική πτώση στις νέες αφίξεις

Τα τελευταία δύο χρόνια η επίσημη εικόνα του μεταναστευτικού στην Κύπρο έχει αλλάξει αισθητά. Από τις κορυφώσεις του 2020–2022, όταν οι αφίξεις και η πίεση στα συστήματα υποδοχής ήταν έντονες, έχουν καταγραφεί σημαντικές μειώσεις στις ροές. Σύμφωνα με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο State of the Union, οι αφίξεις μειώθηκαν από περίπου 17.438 το 2022 σε 2.444 το 2025, γεγονός που καταγράφεται ως πρωτόγνωρη μείωση, παράλληλα με αύξηση στις επιστροφές πολιτών (11.610 το 2025) στην πατρίδα τους. Κι όμως, παρά τη βελτίωση στα δεδομένα, στις δημοσκοπήσεις το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πρ...

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΛΑΜΠΟΛΙΤΙΚΗμεταναστευτικόΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

