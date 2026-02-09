Μεταναστευτικό και Κύπρος: Πώς το ΕΛΑΜ καλλιεργεί και ποντάρει σε λανθασμένες εντυπώσεις της κοινωνίας

Τα τελευταία δύο χρόνια η επίσημη εικόνα του μεταναστευτικού στην Κύπρο έχει αλλάξει αισθητά. Από τις κορυφώσεις του 2020–2022, όταν οι αφίξεις και η πίεση στα συστήματα υποδοχής ήταν έντονες, έχουν καταγραφεί σημαντικές μειώσεις στις ροές. Σύμφωνα με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο State of the Union, οι αφίξεις μειώθηκαν από περίπου 17.438 το 2022 σε 2.444 το 2025, γεγονός που καταγράφεται ως πρωτόγνωρη μείωση, παράλληλα με αύξηση στις επιστροφές πολιτών (11.610 το 2025) στην πατρίδα τους. Κι όμως, παρά τη βελτίωση στα δεδομένα, στις δημοσκοπήσεις το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πρ...

