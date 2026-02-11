Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Λευκωσία: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπή οχήματος και κατοχή ναρκωτικών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συντονισμένη επιχείρηση του ΤΑΕ Λευκωσίας - Εντοπίστηκαν μέσα σε κλεμμένο όχημα

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 34 και 32 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής αυτοκινήτου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, ενώ επέβαιναν σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στη Λευκωσία.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑκλοπή οχήματοςΣΥΛΛΗΨΗΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα