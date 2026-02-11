Λευκωσία: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κλοπή οχήματος και κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 34 και 32 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής αυτοκινήτου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, ενώ επέβαιναν σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στη Λευκωσία.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή τους εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.