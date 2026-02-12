Ο ΠΑΣΥΚΑΦ καλωσορίζει την Ancoria Bank στο πρόγραμμα «Ambassadors of Life»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ ανακοινώνει την ένταξη της Ancoria Bank στο πρόγραμμα εταιρικής στήριξης “Ambassadors of Life powered by ECOMMBX” ως Silver Ambassador.

Η Ancoria Bank εντάχθηκε στο πρόγραμμα στα τέλη Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης εκδήλωσης του ΠΑΣΥΚΑΦ “Βραδιά Ambassadors” και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Η Ancoria Bank είναι ένας σύγχρονος κυπριακός τραπεζικός οργανισμός, που λειτουργεί από το 2016 και θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο. Η Τράπεζα δίνει έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, με στόχο να αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποδοτικό οικονομικό εταίρο, αξιοποιώντας την τεχνολογία και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Η συμμετοχή της Ancoria Bank στο πρόγραμμα “Ambassadors of Life” συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη της αποστολής και των δράσεων του ΠΑΣΥΚΑΦ, και στην απρόσκοπτη παροχή δωρεάν εξειδικευμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και στήριξης προς άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα “Ambassadors of Life powered by ECOMMBX” απευθύνεται σε εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν την κοινωνική υπευθυνότητα στον πυρήνα της εταιρικής τους στρατηγικής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο υποστηρικτικού και ανθρώπινου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΠΑΣΥΚΑΦ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Ancoria Bank για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της. Η συνεργασία αυτή ενισχύει το όραμα και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου και επιβεβαιώνει τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών για την ενδυνάμωση της κοινωνικής του αποστολής.