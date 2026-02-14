Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέα ναρκωτικά στο παζάρι: υγρά άτμισης και ζελεδάκια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Κατασχέθηκαν 5.476 σκευάσματα κατά τα έτη 2024 και 2025. Τί αποκαλύπτει στον «Π» ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Αστυνόμος Β’ Χρίστος Ανδρέου

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει η διακίνηση βρώσιμων προϊόντων κάνναβης, όπως ζελεδάκια και μπισκότα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (THC), καθώς και υγρών άτμισης για ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία εμπλουτίζονται με άλλες ναρκωτικές ουσίες ή ψυχοτρόπες συνθετικές ενώσεις. Ο διοικητής της ΥΚΑΝ, αστυνόμος Β’ Χρίστος Ανδρέου, σε δηλώσεις του στον «Π», έκανε λόγο για «νέα ναρκωτικά στο παζάρι», τα οποία στοχεύουν κυρίως ανήλικους και νεαρούς χρήστες, στους οποίους τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τόσο τα εν λόγω υγρά άτμισης όσο και η κατανάλωση βρώσιμων προϊόντων με THC ενέχουν σοβαρούς κινδύνους γ...

