Νέα ναρκωτικά στο παζάρι: υγρά άτμισης και ζελεδάκια

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει η διακίνηση βρώσιμων προϊόντων κάνναβης, όπως ζελεδάκια και μπισκότα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (THC), καθώς και υγρών άτμισης για ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία εμπλουτίζονται με άλλες ναρκωτικές ουσίες ή ψυχοτρόπες συνθετικές ενώσεις. Ο διοικητής της ΥΚΑΝ, αστυνόμος Β’ Χρίστος Ανδρέου, σε δηλώσεις του στον «Π», έκανε λόγο για «νέα ναρκωτικά στο παζάρι», τα οποία στοχεύουν κυρίως ανήλικους και νεαρούς χρήστες, στους οποίους τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τόσο τα εν λόγω υγρά άτμισης όσο και η κατανάλωση βρώσιμων προϊόντων με THC ενέχουν σοβαρούς κινδύνους γ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!