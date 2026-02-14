Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου-Αραγτσί για τις συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα

Η Λευκωσία επανέλαβε τη θέση της υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής οδού για τη διαχείριση του ζητήματος

Σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη σταθερότητα στην περιοχή και την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ», το βράδυ της Παρασκευής, η συζήτηση εστίασε στη συνέχεια των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για τη συνέχιση του διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει την ανάγκη για περισσότερη διπλωματία, λέγοντας πως «η εστίαση στην αποκλιμάκωση είναι απαραίτητη».

