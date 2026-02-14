Κράτος ενημερωμένο από την «Annie Alexui»!

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γιατί το κυπριακό κράτος θεωρείται ανυπόληπτο από τους Πολίτες του; Η κατηγορία είναι βαριά αλλά όλοι σχεδόν παραδέχονται ότι στη χώρα μας υπάρχει τεράστιο θέμα διαφθοράς και εγκληματικότητας. Υπάρχει η εντύπωση ότι οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα, η Αστυνομία δεν δείχνει αποτελεσματική και το κράτος, γελοιοποιούμενο, στέλνει κλιμάκιο στη Μόσχα για να ενημερωθεί από την «Annie Alexoui», έναν προβληματικό και δυστυχισμένο άνθρωπο, για το τι συμβαίνει τριγύρω μας. Δεν βλέπει κανείς ότι οι αλλεπάλληλες υποθέσεις πυροβολισμών, εμπρησμών, εκβιασμών και επιθέσεων σε δημόσιους χώρους δημιουργούν μια εικόνα ότι το οργανωμένο έγκλημα λειτουργεί με άνεση. Δεν βλέπει ότι, ακόμη κι όταν γίνονται συλλήψεις, δεν υπάρχει  κατάληξη σε βαριές καταδίκες ή σε ουσιαστική αποδόμηση κυκλωμάτων. Όταν ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι πρόσωπα που συνδέονται με σοβαρές υποθέσεις εμφανίζονται ξανά στο προσκήνιο ή διατηρούν δημόσια επιρροή, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι «τίποτα δεν αλλάζει».

