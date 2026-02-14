Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματά της η 26χρονη οδηγός ηλεκτρικού σκούτερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η 26χρονη από το Νεπάλ νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο στην οδό Νίκου Παττίχη

Υπέκυψε χθες βράδυ στα τραύματά της η Lakpadoma Sherpa, 26 ετών από το Νεπάλ, η οποία νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, μετά από οδική σύγκρουση στην επαρχία Λεμεσού.

Η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 8π.μ. της 10ης Φεβρουαρίου, 2026 όταν 52χρονη, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με ηλεκτρικό σκούτερ, στο οποίο επέβαινε 26χρονη.

Η 26χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

θανατηφόροΘανατηφόροΣΚΟΥΤΕΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα