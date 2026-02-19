Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θανατηφόρο στη Σωτήρα: Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού της άτυχης 19χρονης

Η κατάσταση της υγείας της δεύτερης 19χρονης κρίνεται καλή και προγραμματίζεται σήμερα να μεταφερθεί από την εντατική σε κοινό θάλαμο

Oι πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων συνεπεία τροχαίου ήταν σύμφωνα με την νεκροτομή η αίτια θανάτου της 19χρονης Κριστίνας Αχιλλέως, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τετάρτης στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας, στη Σωτήρα.

Τη νεκροτομή διενήργησαν σήμερα, Πέμπτη οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Η Αχιλλέως επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, με συνοδηγό 20χρονο ενώ στα πίσω καθίσματα καθόταν άλλη μια 19χρονη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, με την Αχιλλέως να τραυματίζεται θανάσιμα.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις. Η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της δεύτερης 19χρονης κρίνεται καλή και προγραμματίζεται σήμερα να μεταφερθεί από την εντατική σε κοινό θάλαμο.  

Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο όχημα φορούσαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ζώνες ασφαλείας. Σε έλεγχο που έγινε στον οδηγό για αλκοτέστ και νάρκοτεστ τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

