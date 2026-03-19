Λάρνακα: Πυρκαγιά σε ακατοίκητο σπίτι - Διερευνώνται τα αίτια

Πυρκαγιά σε άχρηστα υλικά εντός δωματίου ακατοίκητης οικίας στη Λάρνακα ξέσπασε γύρω στις 11:30 ψες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία.

Όπως αναφέρει, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 23:44.

Σημειώνεται ότι πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο απομακρύνθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Μετά από διερεύνηση, καταλήγει η ανακοίνωση, η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Πηγή: ΚΥΠΕ