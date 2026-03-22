Σε απεργία οι διανομείς της Wolt - Καταγγέλλουν επίθεση εναντίον τους στην Λεμεσό (φώτο - βίντεο)

Σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από τις 20 Μαρτίου οι διανομείς της Wolt, με επίκεντρο την πόλη της Λεμεσού.

Σήμερα, Κυριακή, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από καταστήματα της εταιρείας σε Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα, με τους απεργούς να αναστέλλουν για αρκετή ώρα σημαντικό μέρος της λειτουργίας της πλατφόρμας και στις τρεις πόλεις.

Καταγγελίες για επίθεση

Σύμφωνα με καταγγελίες των απεργών, στις 21 Μαρτίου άτομα εμφανίστηκαν στο σημείο κινητοποίησης στη Λεμεσό και προχώρησαν σε επιθέσεις, ξυλοκοπώντας διανομείς, με στόχο, όπως υποστηρίζεται, τον εκφοβισμό τους.

Τα αιτήματα που προτάσσουν

Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων είναι οι χαμηλές αμοιβές, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως εξευτελιστικές. Όπως αναφέρουν, «με τα σημερινά δεδομένα, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα ούτε τη συντήρηση του οχήματος», ζητώντας αύξηση της αμοιβής ανά διαδρομή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια ώρα, τονίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέτουν ως εξίσου κρίσιμο θέμα την ασφάλειά τους, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές βάρδιες. Όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρατσιστικής βίας, επιθέσεων, κλοπών και βανδαλισμών των οχημάτων τους έχουν δημιουργήσει ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

Οι κινητοποίησεις θα έχουν συνέχεια

Παράλληλα, οι απεργοί απευθύνουν κάλεσμα για μαζική παρουσία και έμπρακτη στήριξη προς τους διανομείς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Στις σημερινές συγκεντρώσεις στις τρεις πόλεις, το παρών έδωσαν όχι μόνο διανομείς της εταιρείας αλλά και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και ενισχύοντας τη δυναμική των κινητοποιήσεων.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι απεργοί, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους

Από την συγκέντρωση στην Λεμεσό:

Από την συγκέντρωση στην Λάρνακα:

Καταδικάζει κάθε μορφή βίας η Wolt: Ζητά κατανόηση για πιθανές καθυστερήσεις σε παραγγελίες - Σε διάλογο με διανομείς

Σε σχέση με τις τελευταίες κινητοποιήσεις διανομέων, η Wolt αναφέρει ότι σέβεται το δικαίωμα των συνεργατών της να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η πλατφόρμα παραμένει σε λειτουργία, αν και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες ώρες, καλώντας χρήστες και συνεργάτες να επιδείξουν κατανόηση.

Παράλληλα, η Wolt αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με εκπροσώπους διανομέων, προκειμένου να ακούσει καλύτερα τα ζητήματα που έχουν τεθεί, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αμοιβές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στην Κύπρο συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 διανομείς, ενώ για όσους εργάζονται μέσω τρίτων εταιρειών διαχείρισης στόλου ισχύει συλλογική σύμβαση από τον Ιούλιο του 2024, με τη συμμετοχή και έγκριση συντεχνιών και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας.

Η Wolt σημειώνει ότι διαχωρίζει τη θέση της από δηλώσεις ή ενέργειες τρίτων που δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στον εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο την εξεύρεση λύσεων που διασφαλίζουν ένα δίκαιο και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, καταδικάζει κάθε μορφή βίας σε βάρος διανομέων και αναφέρει ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση ρατσιστικών φαινομένων.