Ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €36.152 τον Απρίλιο

Συνολικά 16 ακάλυπτες παρουσιάστηκαν τον Απρίλιο, συνολικής αξίας €36.152, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις που έγιναν στον προκαταρκτικό κατάλογο, οι 18 επιταγές αφορούσαν οκτώ νομικά πρόσωπα και τρία φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον, τον Απρίλιο καταχωρίστηκαν συνολικά 16 πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), εκ των οποίων 5 νομικά πρόσωπα, τρία φυσικά πρόσωπα και οκτώ φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 παρουσιάστηκαν συνολικά 59 ακάλυπτες επιταγές, ύψους €178.476, σε σύγκριση με 84 ακάλυπτες επιταγές ύψους €179.424, που είχαν παρουσιαστεί το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025.

Επιπλέον, την ίδια περίοδο καταχωρίστηκαν 48 πρόσωπα στο ΚΑΠ, εκ των οποίων 19 νομικά, 6 φυσικά και 23 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα. Το πρώτο τετράμηνο του 2025 είχαν καταχωριστεί 38 πρόσωπα, 15 νομικά, 7 φυσικά και 16 φυσικά που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

