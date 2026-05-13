Απαγωγή δίχρονου στη Λεμεσό: Ανέβασε βίντεο στα social ο Τ/κ πατέρας, εκκρεμούσε ήδη εναντίον του ένταλμα σύλληψης

Υπόθεση απαγωγής δίχρονου παιδιού, από τον 29χρονο Τ/κ πατέρα του, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από καταγγελία 35χρονης Βρετανίδας. Το παιδί μεταφέρθηκε στα κατεχόμενα, ενώ εναντίον του υπόπτου αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 07:50, στην οικία όπου διαμένει η μητέρα με το παιδί, στην επαρχία Λεμεσού.

Όπως κατήγγειλε η παραπονούμενη, ο πατέρας εισήλθε στην οικία, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, και δια της βίας άρπαξε το παιδάκι και αναχώρησε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Εναντίον του, πρόσθεσε, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ διαπιστώθηκε πως ήδη εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βίας στην οικογένεια, την οποία είχε καταγγείλει η 35χρονη, το 2025, όταν έφτασε στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.

Η Αστυνομία διερευνά επίσης το πώς ο ύποπτος κατάφερε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και ακολούθως να μεταβεί πίσω στα κατεχόμενα, ενώ εξετάζεται και βίντεο στα ΜΚΔ, το οποίο ανήρτησε σήμερα ο 29χρονος, μαζί με το παιδάκι, ενώ βρίσκονται εντός αυτοκινήτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ