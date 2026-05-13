Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Απαγωγή δίχρονου στη Λεμεσό: Ανέβασε βίντεο στα social ο Τ/κ πατέρας, εκκρεμούσε ήδη εναντίον του ένταλμα σύλληψης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εναντίον του αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ διαπιστώθηκε πως ήδη εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βίας στην οικογένεια, την οποία είχε καταγγείλει η 35χρονη

Υπόθεση απαγωγής δίχρονου παιδιού, από τον 29χρονο Τ/κ πατέρα του, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από καταγγελία 35χρονης Βρετανίδας. Το παιδί μεταφέρθηκε στα κατεχόμενα, ενώ εναντίον του υπόπτου αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 07:50, στην οικία όπου διαμένει η μητέρα με το παιδί, στην επαρχία Λεμεσού.

Όπως κατήγγειλε η παραπονούμενη, ο πατέρας εισήλθε στην οικία, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, και δια της βίας άρπαξε  το παιδάκι και αναχώρησε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Εναντίον του, πρόσθεσε, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ διαπιστώθηκε πως ήδη εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βίας στην οικογένεια, την οποία είχε καταγγείλει η 35χρονη, το 2025, όταν έφτασε στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.

Η Αστυνομία διερευνά επίσης το πώς ο ύποπτος κατάφερε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και ακολούθως να μεταβεί πίσω στα κατεχόμενα, ενώ εξετάζεται και βίντεο στα ΜΚΔ, το οποίο ανήρτησε σήμερα ο 29χρονος, μαζί με το παιδάκι, ενώ βρίσκονται εντός αυτοκινήτου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΠΑΙΔΙΑενδοοικογενειακή βία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα