Παρέλαβε δέμα με 550 γραμμάρια κοκαΐνης κρυμμένα σε συμπληρώματα – Συνελήφθη 40χρονος

Στη σύλληψη 40χρονου και στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων προχώρησε η ΥΚΑΝ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο αξιολόγησης σχετικής πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν τον 40χρονο για έλεγχο λίγο πριν τις 3:30 το απόγευμα, σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας. Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε μεταβεί σε υποστατικό εταιρείας ταχυμεταφορών, από όπου παρέλαβε ταχυδρομικό πακέτο.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο δέμα ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 550 γραμμαρίων, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε σκευάσματα διατροφικών συμπληρωμάτων.

Μετά τον εντοπισμό της ποσότητας, ο 40χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου επανασυνελήφθη.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν παράνομη εισαγωγή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, καθώς και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας της ΥΚΑΝ.