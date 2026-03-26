Βόμβα κατά Punin: Πήγαν για υπογραφή στην αστυνομία, συνέλαβαν τον έναν… έτρεξε σε φυγή ο άλλος

Με επεισοδιακό και σχεδόν τραγελαφικό τρόπο πέρασε χειροπέδες η Αστυνομία στους δύο υπόπτους για τη βομβιστική επίθεση κατά γυράδικου στην περιοχή του Κάστρου Λεμεσού, συμφερόντων του γνωστού ρώσσου επιχειρηματία Dmitriy Punin. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος επιχειρηματίας έχει τεθεί και στο παρελθόν επανειλημμένα στόχος εγκληματικών ενεργειών. Οι δύο ύποπτοι ηλικίας 19 και 21 φαίνεται να έχουν συνδεθεί με κλειστά κυκλώματα, τόσο κοντά στην σκηνή του εγκλήματος όσο και κοντά στην οικία τους. Το αρχικό αίτημα της Αστυνομίας αφορούσε κράτηση για περίοδο 8 ημερών, ενώ οι δικηγόροι των υπόπτων έφεραν ένσταση, λέγοντας ότι 4 αρκούν. Τελικώς το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα για 6 ημέρες.

Σε σχέση με τη σύλληψή τους, οι δύο πήγαν μαζί στην ΑΔΕ Λεμεσού για να υπογράψει ο 1ος ύποπτος αφού βρίσκεται ελεύθερος υπό όρους. Εκεί η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 19χρονο για την υπόθεση αυτή, αφού είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Εκεί, 21χρονος μόλις αντιλήφθηκε τη σύλληψη του πρώτου τράπηκε σε φυγή, για να εντοπιστεί και να συλληφθεί δύο ώρες αργότερα.

Τι λέχθηκε στο Δικαστήριο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο δύο πρόσωπα προσέγγισαν πεζά το σημείο, φορούσαν σκούρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και τράπηκαν σε φυγή προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι δύο δράστες, αποχώρησαν από κοντινό σημείο με συγκεκριμένο όχημα μαύρου χρώματος με χαρακτηριστικές άσπρες λεπτομέρειες τόσο μπροστά όσο και στα καθρεφτάκια, ενώ το όχημα δεν έφερε πινακίδες εγγραφής. Από την επιθεώρηση των κλειστών κυκλωμάτων, προέκυψε ότι ένας εκ των δύο δραστών φορούσε φόρμα και φούτερ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με κίτρινη επιγραφή στο πάνω μέρος.

Με το όχημα της αδελφής

Ακολούθως, λίγη ώρα μετά την έκρηξη, όχημα παρόμοιου τύπου, με ίδιες λεπτομέρειες, φαίνεται σε κλειστό κύκλωμα να σταθμεύει κοντά στις οικίες των δύο υπόπτων. Αργότερα, δύο πρόσωπα φαίνονται στο κλειστό κύκλωμα να επιστρέφουν στο όχημα και να τοποθετούν πίσω πινακίδα. Επίσης, έχει εξασφαλιστεί πλάνο που δείχνει το εν λόγω όχημα να αποχωρεί από την οικία πριν από την στιγμή της έκρηξης. Σημειώνεται, ότι ίδιας μάρκας με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όχημα, έχει στην ιδιοκτησίας της η αδελφή του 19χρόνου. Το εν λόγω όχημα (της αδελφής) έχει παραληφθεί από την αστυνομία για επιστημονικές εξετάσεις, και προκαταρκτικά φαίνεται να υπάρχει εντός του φούτερ μαύρου χρώματος με κίτρινη επιγραφή.

Η Αστυνομία ενώπιον του Δικαστηρίου αναφέρθηκε σε μαρτυρία από πληροφοριοδότη ότι ο 19χρονος ύποπτος μίλησε σε φιλικό του περιβάλλον, για τη συμμετοχή του στην εγκληματική ενέργεια και ακολούθως έκρυψε τα ρούχα στην οικία του.