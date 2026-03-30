Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Απόπειρα φόνου στον Πρωταρά - Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών τα επαγγελματικά του 34χρονου

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Header Image

Σε πολλές κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου για εξιχνίαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στον Πρωταρά, εναντίον 34χρονου ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας Αμμοχώστου για εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την δολοφονική απόπειρα σε βάρος 34χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου στον Πρωταρά.

Το θύμα είναι ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και οι Αρχές Ασφαλείας εκτιμούν, πως οι δράστες τον ήθελαν νεκρό πάση θυσία, αλλά δεν πέτυχαν τον στόχο τους. Παράλληλα, οι εξεταστές της υπόθεσης προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα πίσω από την εγκληματική αυτή ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, αναζητούν άτομα με τα οποία ο 34χρονος είχε διαφορές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Η απόπειρα διαπράχθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ το θύμα οδηγούσε αυτοκίνητο, τύπου Hummer, στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο. Οι δράστες, που πιστεύεται ότι ήταν τουλάχιστον δύο, του είχαν στήσει ενέδρα και παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα έριξαν αριθμό πυροβολισμών εναντίον του. Εκείνη την ώρα ο 34χρονος είχε αναχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο, που διατηρεί. Από τους πυροβολισμούς το αυτοκίνητό του φαίνεται ότι υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί περίπου 50 μέτρα από το σημείο της απόπειρας. Ακολούθως ο 34χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, εξήλθε του οχήματος και κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας με κατεύθυνση το νυχτερινό του κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της απόπειρας. Οι δράστες τον καταδίωξαν, χωρίς όμως να τον πετύχουν.

Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο έπληξε αριθμός σφαιρών (τουλάχιστον τέσσερις). Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τους δράστες και να εξακριβώσει τις κινήσεις τους.

Το ίδιο βράδυ, λίγο πριν τη 1 το πρωί, εντοπίστηκε να φλέγεται  αυτοκίνητο σε χωράφι στην Ξυλοφάγου, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς, σε έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Πιστεύεται ότι το αυτοκίνητο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της απόπειρας φόνου, οι οποίοι στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα, που τους ανέμενε στην περιοχή. Το καμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Λευκωσία. Εντός αυτού βρέθηκε ένα πιστόλι και μία γεμιστήρα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.  

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΠΡΩΤΑΡΑΣΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα