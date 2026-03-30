Απόπειρα φόνου στον Πρωταρά - Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών τα επαγγελματικά του 34χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας Αμμοχώστου για εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την δολοφονική απόπειρα σε βάρος 34χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου στον Πρωταρά.

Το θύμα είναι ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και οι Αρχές Ασφαλείας εκτιμούν, πως οι δράστες τον ήθελαν νεκρό πάση θυσία, αλλά δεν πέτυχαν τον στόχο τους. Παράλληλα, οι εξεταστές της υπόθεσης προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα πίσω από την εγκληματική αυτή ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, αναζητούν άτομα με τα οποία ο 34χρονος είχε διαφορές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Η απόπειρα διαπράχθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ενώ το θύμα οδηγούσε αυτοκίνητο, τύπου Hummer, στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο. Οι δράστες, που πιστεύεται ότι ήταν τουλάχιστον δύο, του είχαν στήσει ενέδρα και παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα έριξαν αριθμό πυροβολισμών εναντίον του. Εκείνη την ώρα ο 34χρονος είχε αναχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο, που διατηρεί. Από τους πυροβολισμούς το αυτοκίνητό του φαίνεται ότι υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί περίπου 50 μέτρα από το σημείο της απόπειρας. Ακολούθως ο 34χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, εξήλθε του οχήματος και κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας με κατεύθυνση το νυχτερινό του κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της απόπειρας. Οι δράστες τον καταδίωξαν, χωρίς όμως να τον πετύχουν.

Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο έπληξε αριθμός σφαιρών (τουλάχιστον τέσσερις). Η Αστυνομία αναζητεί μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τους δράστες και να εξακριβώσει τις κινήσεις τους.

Το ίδιο βράδυ, λίγο πριν τη 1 το πρωί, εντοπίστηκε να φλέγεται αυτοκίνητο σε χωράφι στην Ξυλοφάγου, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς, σε έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας. Πιστεύεται ότι το αυτοκίνητο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της απόπειρας φόνου, οι οποίοι στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα, που τους ανέμενε στην περιοχή. Το καμένο αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Λευκωσία. Εντός αυτού βρέθηκε ένα πιστόλι και μία γεμιστήρα, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.