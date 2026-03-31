Καταγγελία Παπαδάκη στην Αστυνομία κατά του Δρουσιώτη για fake news - H επιστολή των δικηγόρων

Καταγγελία στην Αστυνομία κατά του ερευνητή/δημοσιογράφου και υποψήφιου βουλευτή του Volt, Μακάριου Δρουσιώτη, υπέβαλε ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, μέσω των νομικών του εκπροσώπων, μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Η καταγγελία αφορά ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, σε σχέση με αναρτήσεις του κ. Δρουσιώτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Χ, με ημερομηνίες 30 και 31 Μαρτίου.