Επεισόδια στην απεργία στα κατεχόμενα: «Παραιτηθείτε σε μισή ώρα αλλιώς θα μπούμε στην βουλή» - Τελεσίγραφο συντεχνιών στη «κυβέρνηση»

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης οδηγείται η μάχη για την ΑΤΑ στα κατεχόμενα, με 63 συντεχνίες και οργανώσεις να κατέρχονται και σήμερα σε γενική απεργία και διαδηλωτές να συγκρούονται με την «αστυνομία» έξω από τη «βουλή», ζητώντας την απόσυρση του «διατάγματος» για την περικοπή της ΑΤΑ και την παραίτηση της «κυβέρνησης».

Σε κλιμάκωση οδηγήθηκαν σήμερα, οι κινητοποιήσεις κατά της ρύθμισης για την ΑΤΑ, με τις συντεχνίες να προχωρούν σε γενική απεργία και να κατεβάζουν μαζικά τα μέλη τους στους δρόμους. Το επίκεντρο των εξελίξεων μεταφέρθηκε έξω από τη «βουλή», όπου από το πρωί εκτυλίσσονται σκηνές έντασης, με διαδηλωτές να σπάνε διαδοχικά τα αστυνομικά οδοφράγματα και να φτάνουν μέχρι την είσοδο του κτιρίου.

Οι διαδηλωτές έξω από την «βουλή»

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο μετά το μεσημέρι, όταν διαδηλωτές κατάφεραν να υπερβούν και το τελευταίο οδόφραγμα, προσεγγίζοντας την πύλη της «βουλής». Νωρίτερα, είχε προηγηθεί σειρά συγκρούσεων με την «αστυνομία», ενώ σε κάποια φάση σημειώθηκε και είσοδος διαδηλωτών στον χώρο του «κοινοβουλίου», μετά από διάρρηξη των φραγμών.

Στον χώρο της διαμαρτυρίας επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, με σφυρίχτρες, κόρνες και συνθήματα να δίνουν τον τόνο. Οι διαδηλωτές φώναζαν «κυβέρνηση παραιτήσου», «ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη» και «με αγώνα θα νικήσουμε», ενώ δεν έλειψαν και ειρωνικά συνθήματα που στόχευαν πολιτικά πρόσωπα.

Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, τραυματίστηκαν διαδηλωτές, συνδικαλιστές και η δημοσιογράφος Αϊσέ Ατζικέλ, ενώ αρκετοί διαδηλωτές παρουσίασαν λιποθυμικά επεισόδια μέσα στο πλήθος. Σε κατάσταση αδιαθεσίας βρέθηκε και ο πρόεδρος της συντεχνίας Hür-İş, Αχμέτ Σερντάρογλου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Η πρόεδρος του CTP, Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί, έκανε λόγο για κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τονίζοντας ότι «δημιουργήθηκε μια επικίνδυνη ένταση επειδή δεν ακούστηκε η κοινωνία», ενώ υποστήριξε ότι «η αστυνομία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί».

Οι συντεχνίες δώσανε τελεσίγραφο στην «κυβέρνηση»

Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες έδωσαν τελεσίγραφο στην «κυβέρνηση», ζητώντας την παραίτηση της μέσα σε μισή ώρα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εισέλθουν στη βουλή. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την αποχώρηση της «κυβέρνησης». Να σημειωθεί ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε αντίδραση από πλευράς «κυβέρνησης».

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του προέδρου της συντεχνίας KTAMS, Γκιουβέν Μπενγκιχάν, ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως δήλωσε, «αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει», κατηγορώντας την ότι «οδηγεί τη χώρα στο σκοτάδι και στον γκρεμό». Κατήγγειλε επίσης ότι οι διαδηλωτές τέθηκαν απέναντι από την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι η σύγκρουση με τους αστυνομικούς, αλλά η πολιτική αλλαγή.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «τη χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ», συνδέοντας την με υποθέσεις διαφθοράς και επιμένοντας ότι η κοινωνία υπερασπίζεται το μέλλον της και την αξιοπρέπεια της.

Στο μεταξύ, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η απόφαση του «δικαστηρίου» να αναβάλει για τις 9 Απριλίου την εκδίκαση της προσφυγής των συντεχνιών κατά του «διατάγματος» για την ΑΤΑ. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να εντείνει περαιτέρω την κοινωνική και πολιτική ένταση.

Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, με συντεχνίες να συγκεντρώνονται και να πραγματοποιούν πορεία προς τη «βουλή». Ισχυρές «αστυνομικές» δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, με οδοφράγματα και παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων, σε μια προσπάθεια αποτροπής επεισοδίων. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη κινητοποίηση είχε γίνει χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση κατά διαδηλωτών.