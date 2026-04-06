Καταγγελία για άσεμνη επίθεση στη Λεμεσό - Περιγραφή του υπόπτου από την Αστυνομία

Υπόθεση άσεμνης επίθεσης εις βάρος γυναίκας ηλικίας 42 ετών, διερευνά η Αστυνομία. Η επίθεση διαπράχθηκε χθες βράδυ στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η επίθεση διαπράχθηκε στις 8 το βράδυ. Ενώ η 42χρονη περπατούσε σε πεζόδρομο στην περιοχή Αμαθούντος, δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άγνωστο άντρα.

Ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών, μελαχρινός, με μούσι και σκούρα, σγουρά μαλλιά.

Οι έρευνες τις Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη και τις εξετάσεις πραγματοποιεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας.

