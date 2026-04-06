Από το Τάγμα των Καμπανόγαρων στην Αδελφότητα των Ροδοσταύρων

Οι Ροδόσταυροι έλκουν την καταγωγή της από τα πρώτα χρόνια των Χριστιανών Ιπποτών. Προηγουμένως ζούσαμε στον αστερισμό των δεινοσαύρων. Τότε οι χριστιανοί, ξεκίνησαν τα πρώτα στρατιωτικά τάγματα, που αργότερα έγιναν αδελφότητες και αδελφάτα ζώντας σε στοές και μέγαρα έχοντας πάντα ένα κοινό σημείο. Τον Σταυρό.

Στην Κύπρο γνωρίσαμε τους Ιππότες μέσα από τις Σταυροφορίες και τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Κάποιοι μάλιστα όπως ο Γκυ ντε Λουζινιάν μετά την τρίτη Σταυροφορία, μας έμειναν αμανάτι αφού η δυναστεία των Λουζινιανών κυβέρνησε τη χώρα μας μέχρι το 1489. Άνθρωποι τραχείς με λευκές ποδιές, χοντρά συρμάτινα καλσόν, κοφτερά σπαθιά, με κόκκινους και μαύρους σταυρούς στο στήθος, σκότωναν στο όνομα του Χριστού όλους τους απίστους.

Πέρασαν βέβαια τα χρόνια και επήλθε ένας σχετικός εξευγενισμός ξεκινώντας από τους δανδήδες Βενετούς και τη λουσού βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο η οποία λάνσαρε και το γνωστό ντεκολτέ cypriot ανά τας οδούς, τας ρύμας και τις αυλές της Ευρώπης. Το αδελφάτο των Ροδόσταυρων ως εκ τούτου εξελίχθηκε σε ένα πολύ πιο χαρούμενο αδελφάτο. Με λευκές ποδιές πάντα, αλλά με τους σύγχρονους μόδιστρους να τους ντύνουν με μεταξένιες ζαρτιέρες (προαιρετικά) αλλά σταθερά με ροζ σταυρούς και κόκκινα τριαντάφυλλα. Αυτή ήταν η εξέλιξη, η γκέι - χαρούμενη μεταμόρφωση των σκληροτράχηλων απελευθερωτών της Ιερουσαλήμ από τους μαμελούκους του Σαλαντίν. Ο Ροδόσταυροι και Ροδοπέταλοι Ιππότες έγιναν πλέον οι άνθρωποι της διανόησης, του διαλογισμού και βεβαίως του μυστικισμού και της ίντριγκας.

Κύπρος

Στη χώρα μας δεν ξέραμε ότι λειτουργούσε τέτοιο σύγχρονο αδελφάτο μέχρι πρόσφατα. Γνωρίζαμε μόνο για το Τάγμα των Καρεκλοκένταυρων που ήταν τάγμα ελίτ του 1960. Ήταν επίσης πολύ γνωστό και το λαϊκό Τάγμα των Καμπανόγαρων το οποίο αγκαλιάστηκε από τις μάζες. Σήμερα μάθαμε για μια ακόμα ελίτ, υποπαραλλαγή τάγματος, μέσα από ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν, ότι κάποιοι υψηλά ιστάμενοι συμπατριώτες μας είναι μέρος της αδελφότητας των Ροζ Ιπποτών με σύμβολο το τριαντάφυλλο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν οι Ροδόσταυροι συναντιούνται μαζικά όπως κάνουν οι μασόνοι, αν στις συνάξεις τους φορούν ειδική στολή, αν κρατούν νεκροκεφαλές, αν σφάζουν κόκορες και αν ακόμα αλείβονται με το ζεστό τους αίμα. Είπαμε η αδελφότητα των Ροδοσταύρων-Ροδοπέταλων είναι πολύ πιο ευγενική και εκλεπτυσμένη και έχει ως έδρα του την Ελλάδα. Μάλλον, θα έχουν κάποια στολή. Τηρώντας την παράδοση θα φορούν κι αυτοί αυτά τα λευκά φουστάνια, με τον ροζ σταυρό στη μέση. Προαιρετικά επίσης λευκές ζαρτιέρες και χάρτινο ή πλαστικό σπαθί. Οι περισσότεροι από αυτούς μάλιστα δηλώνουν αγέραστοι, γι' αυτό βάφουν τα μαλλιά τους μαύρα κορακίσια.

Ιεραρχία

Στα πρώτα ροδοσταυρικά κείμενα, δεν υπάρχει λεπτομερής ιεραρχία όπως τη φαντάζονται πολλοί. Υπάρχουν όμως βασικοί ρόλοι στο αδελφάτο που φέρει ως ιδρυτή του τον Christian Rosenkreuz ο οποίος θεωρείται ως ο ανώτατος δάσκαλος. Στη δεύτερη βαθμίδα υπάρχουν οι αδελφοί και οι αδελφές (Fratres). Στην Κύπρο σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να συμμετέχουν μεγάλα ονόματα. Για παράδειγμα, ο δικαστής Χριστοδούλου, άλλως Νονός κατά δική του έκφραση, ο Ροδόσταυρος του Πέρα Πέδι Νίκος Αναστασιάδης, άλλως Δεσμεύομαι και επίσης οι Ροδοπέταλοι Νίκος Τορναρίτης, Ιππότης της Κουρκούνας στο φέουδο του Αγίου Επιφανίου και Γιώργος Σαββίδης, ο επιλεγόμενος και επιστήθιος. Στην ιεραρχία επίσης υπάρχει ένας μικρός κύκλος «εκλεκτών» μελών που κατέχουν μυστική γνώση. Σε αυτήν την ομάδα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν πάντα κατά τους ισχυρισμούς, οι Παπαδάκης, Μορφάκης και όλα τα εις -άκης. Τέλος έχουμε τους μαθητές/μύστες οι οποίοι εκπαιδεύονται σε μια σειρά από θέματα όπως οι τραπεζικές εργασίες, οι εκποιήσεις, οι χαλαρώσεις στους συντελεστές γης και άλλα. Όσοι βεβαίως ενδιαφέρονται να γίνουν Ροδόσταυροι-Ροδοπέταλοι μπορούν να κάνουν αίτηση και να γίνουν δεκτοί ως νεοεισερχόμενοι - Neophyte. Την κατήχηση των νέων Ροδοπέταλων αναλαμβάνει ο Σολέας Αρχι-Νεόφυτος.

Γιατί ρόδο;

Το ρόδο είναι ίσως το πιο φορτισμένο συμβολικά λουλούδι στην ανθρώπινη ιστορία. Η σημασία του αλλάζει ανάλογα με το χρώμα, το πλαίσιο και την παράδοση στην οποία εμφανίζεται. Το κόκκινο ρόδο είναι ως γνωστό σύμβολο του έρωτα και του πάθους. Συνδέεται επίσης με τη θυσία και το αίμα. Στον χριστιανισμό, παραπέμπει συχνά στο μαρτύριο

Το ρόδο παραπέμπει και στον μυστικισμό. Από εδώ προέρχεται και η έννοια sub rosa («κάτω από το ρόδο») που σημαίνει ότι κάτι λέγεται εμπιστευτικά. Στην Κύπρο sub rosa μας έχουν πάρει γενικώς τα σώβρακα. Μας κουρέψανε, μας φτωχοποιήσανε και τώρα πετάνε τους φτωχούς που έχασαν τα σπίτια τους στον δρόμο. Υπάρχει βεβαίως και το ρόδο με τα αγκάθια, το οποίο έχει μια διττότητα. Συνδυάζει την ομορφιά και τον πόνο μαζί και υπενθυμίζει ότι η αγάπη μπορεί να πληγώσει και ότι το όμορφο δεν είναι πάντα ακίνδυνο. Στη θρησκεία υπάρχει και το ρόδον το αμάραντον, δηλαδή ο Χριστός τον οποίο εγγέννησε (η μόνη βλαστήσασα) η Παναγία.

Ειδικά στους Ροδόσταυρους πάντως το τριαντάφυλλο πάνω στον σταυρό συμβολίζει την ένωση ύλης και πνεύματος και τη μύηση και αποκάλυψη.

Σοσιαλιστές

Θα αναρωτηθείτε. Είναι άραγε τυχαία που αρκετοί σοσιαλιστές στην Κύπρο παρουσιάζονται ως μέλη των Ροδόσταυρων; Το ρόδο χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κινημάτων. Με ένα ρόδο στο χέρι και ρίχνοντας τα μαλλιά του πίσω ο Βάσος Λυσσαρίδης-Ροδοπέταλος ίδρυσε ένα κόμμα το 1967 το οποίο μέχρι τις βουλευτικές του 2016 άκμαζε. Μετά το ρόδο μαράθηκε και η ΕΔΕΚ γέμισε χαφιέδες και αποστάτες.

Ο Πόλεμος των Ρόδων

Στο όνομα του ρόδου γίνονταν και πόλεμοι. Στην Αγγλία από το 1455 έως το 1487 είχαμε τον πόλεμο των Ρόδων. Ο οίκος των Λάνγκαστερ με σύμβολο το κόκκινο ρόδο, πολέμησε τον οίκο της Υόρκης με σύμβολο το λευκό ρόδο για τον θρόνο της Αγγλίας. Τελικά, ο Ερρίκος Ζ ένωσε τους δύο οίκους και τα δύο τριαντάφυλλα.

Το μάζεμα

Στην Κύπρο δεν έχουμε πόλεμο του Ρόδου αλλά μάζεμα των Ρόδων. Κάθε χρόνο στον Αγρό, οι αγνοί Κύπριοι, γιορτάζουν τη Γιορτή του Τριαντάφυλλου. Εκεί μαζεύονται όλοι οι Ροδόσταυροι και κάνουν απόσταξη των ρόδων. Αυτοί φροντίζουν και κάθε πρωί όλα τα παιδάκια πίνουν γάλα με τριαντάφυλλο. Όταν πάντως οι Ροδόσταυροι κινούνται σε κομματικούς χώρους, σε δικαστήρια και επιχειρήσεις τους καταλαβαίνεις από τη μυρωδιά. Έχουν αυτό το άρωμα του τριαντάφυλλου σε συνδυασμό με το μαχαλεπί που τρώμε στους καφενέδες ή του λίζου όταν όμως νικά το τριαντάφυλλο και σε κτυπά η μυρωδιά στη μύτη. Γενικά οι Ροδόσταυροι στην Κύπρο έχουν μια οικονομική επιφάνεια, σ' αντίθεση με το Τάγμα των Καμπανόγαρων που ανήκουν στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα.