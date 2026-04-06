Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Κοινωνία

Στα χέρια της Αστυνομίας 41χρονος για βόμβα έξω από σπίτι στη Δερύνεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης προσωποκράτησής του

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 02/04/2026 στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1.30π.μ. στις 2/4, ημέρα Πέμπτη, σημειώθηκε έκρηξη έξω από οικία 49χρονου, στη Δερύνεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην γκαραζόπορτα της κατοικίας.

Οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζονται.

Tags

ΔΕΡΥΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα