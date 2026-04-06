Στα χέρια της Αστυνομίας 41χρονος για βόμβα έξω από σπίτι στη Δερύνεια

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, που διαπράχθηκε στις 02/04/2026 στην επαρχία Αμμοχώστου, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης προσωποκράτησής του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1.30π.μ. στις 2/4, ημέρα Πέμπτη, σημειώθηκε έκρηξη έξω από οικία 49χρονου, στη Δερύνεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην γκαραζόπορτα της κατοικίας.

Οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζονται.