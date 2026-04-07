Χιλιάδες γυναίκες στην Κύπρο κρύβονται από τους κακοποιητές σε καταφύγια

Κατά τους τελευταίους πέντε μήνες πλήρους λειτουργίας της εφαρμογής «ELPIS», η Αστυνομία την έχει εγκαταστήσει σε περίπου 300 κινητά τηλέφωνα γυναικών, που κρίθηκε, ότι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από τους κακοποιητές τους. Η εφαρμογή επιτρέπει στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να καταγγέλλουν αμέσως περιστατικά στην Αστυνομία, χωρίς να απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία ή φυσική παρουσία σε αστυνομικό σταθμό. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, σε περιπτώσεις όπου το θύμα αδυνατεί να επικοινωνήσει λόγω της παρουσίας του δράστη στον ίδιο χώρο. Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή. Το θύμα μπορεί μέσω του κουμπιού SOS να αποστείλει μήνυμα ανάγκης στην Αστυνομία, ώστε να λάβει την απαιτούμενη βοήθεια. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, η εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη καθώς θύματα που βρίσκονταν σε κίνδυνο την ενεργοποίησαν και αστυνομικοί έσπευσαν πάραυτα στο σημείο όπου συνέλαβαν τους δράστες.

Αν και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα app stores, η χρήση της προορίζεται αποκλειστικά για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η εγγραφή σε αυτήν πραγματοποιείται μόνο μέσω δημιουργίας λογαριασμού από την Αστυνομία.

Πως λειτουργεί

Σε περίπτωση που το θύμα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας με την Αστυνομία, μπορεί να ενεργοποιήσει το κουμπί έκτακτης ανάγκης SOS, το οποίο βρίσκεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «ELPIS». Με την ενεργοποίησή του, δημιουργείται αυτόματα ένα «ticket» (αίτημα), το οποίο αποστέλλεται στον αξιωματικό υπηρεσίας του ΚΕΜ Αρχηγείου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα, email, αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Γεωγραφικό μήκος και πλάτος.

Περιγραφή τοποθεσίας: Μικρό λεκτικό με επιπλέον στοιχεία που καταχώρισε ο χρήστης όταν τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για να διευκρινίσει την τοποθεσία του π.χ. Διαμέρισμα 201.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αντίστοιχο αξιωματικό υπηρεσίας της επαρχίας, ανάλογα με την εδαφική αρμοδιότητα του περιστατικού. Ο αξιωματικός υπηρεσίας της επαρχίας είναι υπεύθυνος για την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας σε κάθε περιστατικό, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μέλη της Άμεσης Επέμβασης, είτε από μέλη του πλησιέστερου αστυνομικού σταθμού. Βάσει διαταγής του Αρχηγού Αστυνομίας, τα περιστατικά «ELPIS» τυγχάνουν προτεραιότητας.

Υπό προστασία 2.851 γυναίκες

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που κατέθεσε προ ημερών στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, συνολικά 2.851 γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας φιλοξενήθηκαν σε χώρους του Συνδέσμου, για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) κατά την περίοδο 2022 - 2024. Επιπλέον, άλλες 259 γυναίκες φιλοξενήθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025. Ο σχετικός πίνακας που δημοσιεύουμε είναι αρκούντως διαφωτιστικός.

Οι χώροι φιλοξενίας αποτελούν ασφαλή καταφύγια προσωρινής διαμονής για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, οι οποίες βρίσκονται σε άμεσο σωματικό και ψυχολογικό κίνδυνο από άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, καθοδήγησης και διασύνδεσης με αρμόδιες κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη συνολική προστασία και αποκατάσταση των θυμάτων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε, ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας και στην επαρχία Λάρνακας εντός του τρέχοντος έτους.

Η διερεύνηση

Πέραν της Αστυνομίας, κατά τη διερεύνηση υποθέσεων βίας στην οικογένεια ενημερώνεται πάντοτε το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ενεργεί παράλληλα, τόσο για σκοπούς προστασίας των θυμάτων, όσο και για την εξέταση άλλων προβλημάτων της οικογένειας. Ανάλογα με το υπό διερεύνηση αδίκημα ή την καταγγελία, τα θύματα παραπέμπονται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, είτε για ψυχολογική αξιολόγηση, είτε για θεραπεία, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, ενημερώνεται και ο ΣΠΑΒΟ σε περιπτώσεις όπου το θύμα χρειάζεται προστασία και φιλοξενία σε στέγη, καθώς και το Σπίτι της Γυναίκας, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του θύματος.

Στις περιπτώσεις που εμπλέκεται ανήλικο θύμα και η υπόθεση αφορά αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, η διερεύνηση γίνεται από τον Κλάδο Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, με τη συνδρομή Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων από το Σπίτι του Παιδιού.