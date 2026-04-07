Δωρεάν μετακινήσεις από και προς τα σπίτια τους ζητούν φαντάροι της ΕΛΔΥΚ

Σε μια αιχμηρή ανακοίνωση, η Επιτροπή Φαντάρων της ΕΛΔΥΚ φέρνει στο προσκήνιο τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι στρατευμένοι στην Κύπρο, με αιχμή το υψηλό κόστος μετακινήσεων, τη χαμηλή μισθοδοσία και την ακρίβεια που επιβαρύνει την καθημερινότητά τους, όπως αναφέρουν. Οι φαντάροι καταγγέλλουν ότι, παρά τις υποχρεώσεις της θητείας μακριά από την Ελλάδα, καλούνται να καλύψουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες, ενώ κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες:

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Επιτροπής Φαντάρων της ΕΛΔΥΚ:

«Οι στρατιώτες που υπηρετούμε την θητεία μας στην Κύπρο, από τις πρώτες κιόλας μέρες καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως μας τα παρουσίαζαν στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο σημαντικά και οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια που πληρώνουμε για να έρθουμε να δούμε τις οικογένειες και τους δικούς μας ανθρώπους. Το ένα δωρεάν εισιτήριο που δίνεται στους στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ από την υπηρεσία δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας την στιγμή που η πλειοψηφία από εμάς πραγματοποιούμε τρία πήγαινε-έλα από Ελλάδα στην Κύπρο (δύο γκρουπ εορτών και μια προσωπική άδεια).

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης αρκετοί στρατιώτες πληρώνουν πάνω από 250€ για να έρθουν το Πάσχα στην Ελλάδα, τους χωρίς όμως να έχουν κλείσει τα εισιτήρια τις επιστροφής. Επιπλέον φαντάροι που μένουμε στην επαρχία ξοδεύουμε άσκοπα ημέρες από την άδεια μας για τις μετακινήσεις, καθώς ο στρατός κλείνει αεροπορικά εισιτήρια μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα αρκετοί φαντάροι να χρειαζόμαστε πολλές ώρες ή και μέρες για την μετακίνηση προς τα σπίτια μας. Για παράδειγμα, το δρομολόγιο των συναδέρφων από Κρήτη είναι: πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα, αεροδρόμιο-Πειραιάς με ΜΜΜ, πλοίο από Πειραιά για Κρήτη κι από εκεί πάλι με ΜΜΜ για την πόλη τους. Συνεπώς μιλάμε για συνολικό ταξίδι πάνω από 15-20 ώρες (αν υπολογίσουμε και τις αναμονές για τα δρομολόγια), και άλλες τόσες για την επιστροφή. Έτσι ουσιαστικά χάνονται δύο μέρες άδειας, την στιγμή που υπάρχει αεροδρόμιο στην Κρήτη και απ’ ευθείας πτήση από Κύπρο για Κρήτη.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι ότι στρατιώτες από την Κατερίνη όταν έφυγαν από την Κύπρο πήραν πτήση για Θεσσαλονίκη, αλλά η επιστροφή θα γίνει από Αθήνα στις 13 Απρίλη, δηλαδή Δευτέρα του Πάσχα! Στην ουσία φεύγουν με τα λάδια στα χέρια από τραπέζι του Πάσχα και όλα αυτά γιατί οι ανάγκες των στρατευμένων έχουν κόστος!

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι οικογένειες μας, είναι το πανάκριβο κόστος ζωής το οποίο και συνεχώς ανεβαίνει, ειδικά την τελευταία περίοδο με την άνοδο τον τιμών λόγω της του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Οι μισθοί της ΕΛΔΥΚ όμως παραμένουν πολύ κάτω των αναγκών για εμάς που υπηρετούμε την θητεία μας. Ο μισθός είναι ουσιαστικά ο ίδιος εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, δηλαδή 272€ για τους Στρατιώτες και 362€ για τους Δεκανείς, ενώ τα έξοδα τόσο κατά την θητεία όσο και οι υποχρεώσεις πίσω στην Ελλάδα τρέχουν (νοίκι, ρεύμα και λοιπούς λογαριασμούς, ΕΝΦΙΑ κτλ). Έτσι βλέπουμε τον μισθό μας να εξαφανίζεται σε λίγες μόλις μέρες.

Απαιτούμε:

- Να είναι δωρεάν όλες οι μετακινήσεις μας από και προς τα σπίτια μας, με την πιο γρήγορη διαδρομή, καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μας!

- Ο στρατός να κλείνει αεροπορικά εισιτήρια στα πιο κοντινά αεροδρόμια κοντά στα σπίτια και αν δεν υπάρχει απευθείας πτήση να γίνεται με ανταπόκριση για να μην χάνουμε μέρες από τις άδειες μας!

- Να αυξηθεί άμεσα ο μισθός των στρατευμένων, ανάλογα με τον πληθωρισμό και την αύξηση τον τιμών. Δεν γίνεται να εξαφανίζεται ο μισθός μέσα λίγες μόλις μέρες!

- Να μπορούν να παγώσουν όλοι οι λογαριασμοί για όσο υπηρετούμε την θητεία μας χωρίς να αναγκαζόμαστε να τους πληρώσουμε μετά!

Οι φαντάροι δεν είμαστε πορτοφόλια με πόδια, ούτε πελάτες. Χρειαζόμαστε άμεση στήριξη με ευθύνη του κράτους. Εθνικό συμφέρον είναι η στήριξη των στρατευμένων που υπηρετούμε την θητεία μας, προς υπεράσπιση των συνόρων της Πατρίδας μας, και όχι οι φρεγάτες στον Περσικό Κόλπο και οι Patriot στην Σαουδική Αραβία (αλήθεια, πόσο κοστίζουν κάθε μέρα αυτές οι αποστολές…?)»