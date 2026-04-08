Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στους Αγ. Τριμιθιάς - Πιθανόν να τέθηκε κακόβουλα

Πυρκαγιά που ξέσπασε στις 04:58 την Μεγάλη Τετάρτη, σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινα παλέτα και ελαστικά) εντός εγκαταλελειμμένης, πλινθόκτιστης οικίας στην κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς δυνατό να τέθηκε κακόβουλα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία για κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας και η πυρκαγιά, η οποία βρισκόταν σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινα παλέτα και ελαστικά) εντός της οικίας, τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:35.

Η Πυροσβεστική αφού διευκρινίζει ότι έπειτα από έρευνα που διεξήχθη στον χώρο από τα μέλη της Υπηρεσίας, δεν ανευρέθηκαν άτομα εντός της οικίας, σημειώνει πως η πυρκαγιά δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ