Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στους Αγ. Τριμιθιάς - Πιθανόν να τέθηκε κακόβουλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά κατασβέστηκε τις πρωινές ώρες.

Πυρκαγιά που ξέσπασε στις 04:58 την Μεγάλη Τετάρτη,  σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινα παλέτα και ελαστικά) εντός εγκαταλελειμμένης, πλινθόκτιστης οικίας στην κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς δυνατό να τέθηκε κακόβουλα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία για κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας και η πυρκαγιά, η οποία βρισκόταν σε σωρό από άχρηστα υλικά (ξύλινα παλέτα και ελαστικά) εντός της οικίας, τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:35.

Η Πυροσβεστική αφού διευκρινίζει ότι έπειτα από έρευνα που διεξήχθη στον χώρο από τα μέλη της Υπηρεσίας, δεν ανευρέθηκαν άτομα εντός της οικίας, σημειώνει πως η πυρκαγιά δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΦΩΤΙΑΕΜΠΡΗΣΜΟΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα