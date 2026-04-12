Ο Δήμαρχος Στροβόλου στον «Π» για όλα: Τι γίνεται τελικά με την Λεωφ. Τσερίου; Η «αδικία» με την κρατική χορηγία και πως απαντά για την καθαριότητα και τα προβλήματα των δημοτών

«Η κατανομή της κρατικής χορηγίας έγινε με κριτήρια που βρίσκουν τον Στρόβολο σε δυσμενέστερη θέση», δηλώνει στον «Π» ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της χρηματοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο δήμος καλείται να υλοποιήσει μεγάλα έργα υποδομής. Την ίδια ώρα, το έργο της λεωφόρου Τσερίου, που ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς και κατοίκους, μετατίθεται χρονικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάρτιο του 2027, εφόσον δεν προκύψουν νέα απρόοπτα. Παρά τις πιέσεις, ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι ο δήμος βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης σημαντικών παρεμβάσεων, όπως η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα και το μεγαλύτερο πρόγραμμα πεζοδρομίων που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Με φόντο τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αυξημένες αρμοδιότητες, αναδεικνύει τέλος τις δυσκολίες αλλά και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Σε πορεία υλοποίησης

Έναν χρόνο πριν, στην πρώτη σας συνέντευξη στον «Πολίτη», περιγράφατε έναν φιλόδοξο σχεδιασμό για τον Στρόβολο με έργα σε εξέλιξη και παρεμβάσεις που θα βελτίωναν την καθημερινότητα των δημοτών. Σήμερα, με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, πού βρισκόμαστε;

Σήμερα βρισκόμαστε σε πορεία υλοποίησης δύο σημαντικών έργων υποδομής, πρόκειται για το έργο της λεωφόρου Τσερίου και το έργο της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου. Βρισκόμαστε δίπλα στους δημότες και μαζί αλλάζουμε τον Στρόβολο, με έργα. Η εικόνα της πόλης αποδεικνύει από μόνη της τη μέριμνα όλων μας στο δημοτικό συμβούλιο για βελτίωση της καθημερινότητας. Το ίδιο και οι αριθμοί των παραπόνων, με το πρώτο τρίμηνο του 2026 να δείχνει ότι έχει επιλυθεί ή βρίσκεται στην πορεία επίλυσης το 70% των παραπόνων που δέχθηκε ο δήμος.

Εμπορική υποβάθμιση

Μας είχατε πει ότι προχωρά η αναβάθμιση της Σταυρού και της Ιφιγενείας, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικότητας. Έναν χρόνο μετά, οι μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλείνουν. Τι καθυστέρησε και πότε θα δουν απτά αποτελέσματα οι επαγγελματίες της περιοχής;

Το έργο αναβάθμισης της λεωφόρου Σταυρού προωθείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αρχικό μελετητικό στάδιο. Από πλευράς δήμου βρίσκεται σε εξέλιξη η τοπογραφική αποτύπωση για το εμπορικό κομμάτι της Σταυρού, ώστε να παραδοθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας για να προχωρήσει η εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου. Κατανοούμε ότι οι επαγγελματίες της περιοχής αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ότι η αναβάθμιση της περιοχής είναι σημαντική για την ενίσχυση της εμπορικότητας. Ωστόσο, τέτοιου είδους έργα απαιτούν μελετητικές διαδικασίες και εγκρίσεις, που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε σχέση με την οδό Ιφιγενείας, δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια νεότερη ενημέρωση για το πώς προχωρούν οι σχεδιασμοί από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Καθυστερήσεις στην Τσερίου

Οι δημότες εξακολουθούν να βιώνουν καθημερινά την ταλαιπωρία. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει με τα χρονοδιαγράμματα; Πόση υπομονή χρειάζεται ακόμη;

Υπήρξε μια καθυστέρηση στο έργο της λεωφόρου Τσερίου, ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες, εκτός απροόπτου, τον Μάρτιο του 2027. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση στο έργο δεν μπορεί να προβλεφθεί καθώς είναι ένα ζωντανό εργοτάξιο, όπου διάφορες παράμετροι μπορούν να συμβάλουν σε μια πιθανή καθυστέρηση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο δήμος ενεργεί, στο μέτρο του δυνατού, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Όσον αφορά το γεφύρι επί της Αλεξανδρουπόλεως αναμένατε προκήρυξη του έργου εντός του 2025 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Τελικά, βλέπουμε το 2026 η εικόνα να παραμένει ως έχει. Πότε θα δει ο δημότης να ξεκινούν τα έργα;

Εντός του 2025 αναμενόταν η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων για το έργο που αφορά την κατασκευή του γεφυριού της οδού Αλεξανδρουπόλεως μαζί με τον δρόμο πρωταρχικής σημασίας που θα ενώνει τις λεωφόρους Αρχαγγέλου και Στροβόλου. Έχουν ολοκληρωθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και εντός του τρέχοντος έτους θα γίνει προκήρυξη του έργου. Εκκρεμεί η μελέτη βιωσιμότητας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Πώς προχωρά ο παλιός πυρήνας, δήμαρχε;

Το έργο της αναβάθμισης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου βρίσκεται σε υλοποίηση από τις 12 Ιανουαρίου 2026 και λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd. Οι εργασίες βαίνουν καλώς και εντός χρονοδιαγραμμάτων, στις περιοχές πέριξ του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου και στην οδό Αγίας Μαρίνας (Α’ Φάση έργου). Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία των εργασιών και τις φάσεις στην ιστοσελίδα του έργου: https://pirinas.strovolos.org.cy/

Να γίνουμε πιο βιώσιμη πόλη

Έναν χρόνο πριν κάνατε λόγο για εκτεταμένο πρόγραμμα πεζοδρομίων και σημαντικές δαπάνες. Σήμερα, οι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για ελλείψεις. Υπάρχει μετρήσιμη βελτίωση ή το πρόβλημα παραμένει δομικό;

Καταρχάς να πω ότι στόχος είναι ο δήμος μας να γίνει πιο βιώσιμος. Το τελευταίο έτος υλοποιούμε το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε ποτέ για επιδιόρθωση και κατασκευή πεζοδρομίων, ύψους €2.000.000 για δύο χρόνια. Το συμβόλαιο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί περίπου €500.000, με παρεμβάσεις συνολικού μήκους 3.500 μέτρων. Άρα, ναι, υπάρχει μετρήσιμη πρόοδος. Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε οργανωμένη εκστρατεία σε προσφυγικούς οικισμούς, όπου για αρκετό καιρό δεν είχαν γίνει μαζικές επιδιορθώσεις. Οι εργασίες στον οικισμό «Άσπρες» έχουν ολοκληρωθεί, συνεχίζονται στις «Κόκκινες» και ακολουθούν οι οικισμοί «Στρόβολος II» και «Στρόβολος III». Το πρόβλημα των πεζοδρομίων είναι πράγματι διαχρονικό και εκτεταμένο, όμως υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση, ετήσιο συμβόλαιο και μετρήσιμο έργο. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκε πλήρως αλλά η πρόοδος είναι καταγεγραμμένη.

Αναφερθήκατε σε «missing links» και νέες συνδέσεις με το Γραμμικό Πάρκο. Έναν χρόνο μετά, έχει προχωρήσει κάτι χειροπιαστό ή παραμένουμε σε επίπεδο σχεδιασμών;

Ο δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών για την εκπόνηση σχετικών μελετών ύψους 235.000 ευρώ και συγκεκριμένα για υλοποίηση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας 30 χλμ. στον ιστορικό πυρήνα, στην ευρύτερη Λευκωσία αλλά και για τη μελέτη εφαρμογής ζωνών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατική σύνδεση. Επομένως, με την εξασφάλιση των πιο πάνω πόρων, ο δήμος μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό των μέτρων.

Υπήρχαν παράπονα για ελλιπή φωτισμό και εξεταζόταν σύστημα LMS. Έχει εγκατασταθεί κάτι στην πράξη ή το πρόβλημα φωτισμού παραμένει;

Στο Γραμμικό Πάρκο δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά ή εκτεταμένα παράπονα σε σχέση με θέματα φωτισμού ή ασφάλειας. Στην παρούσα φάση, ο φωτισμός του πάρκου είναι συνδεδεμένος με τον οδικό φωτισμό και δεν λειτουργεί ακόμη κάποιο έξυπνο σύστημα διαχείρισης. Η εγκατάσταση συστήματος Light Management System (LMS) περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021–2027 και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Λακατάμιας και Λευκωσίας. Με την εφαρμογή του συστήματος, ο φωτισμός θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την κίνηση, ενισχύοντας τον φωτισμό όπου υπάρχει παρουσία χρηστών και μειώνοντάς τον όπου δεν υπάρχει, συμβάλλοντας τόσο στην καλύτερη διαχείριση ενέργειας όσο και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Στρόβολος εν κινήσει

Το πρόγραμμα door to door εφαρμόστηκε σε 5 δημοτικά. Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα; Και, κυρίως, τι άλλο έχει γίνει για να αλλάξει η εξάρτηση από το αυτοκίνητο;

Η πρωτοβουλία Στρόβολος εν κινήσει είναι μια νέα προσπάθεια για να μειωθεί η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών συλλέγουμε τις διαδρομές και τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών του οδικού δικτύου, ιδίως των γονέων που μεταφέρουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες το απόγευμα, έτσι ώστε να δώσουμε στοχευμένες λύσεις και να δούμε μια ουσιαστική αλλαγή στο οδικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή τρέχει ενημερωτική εκστρατεία για τη συμπλήρωση των στοιχείων των δημοτών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις.

Σε δυσμενέστερη θέση ο Στρόβολος

Είχατε εκφράσει έντονη διαφωνία για τα κριτήρια κατανομής της κρατικής χορηγίας. Υπήρξε οποιαδήποτε διόρθωση ή συνεχίζει ο δήμος να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση;

Η κατανομή της κρατικής χορηγίας έγινε στη βάση κριτηρίων που βρίσκουν τον Δήμο Στροβόλου σε δυσμενέστερη θέση. Δεν εφαρμόστηκε μια οριζόντια αύξηση σε όλους τους δήμους στη βάση της συνολικής αύξησης κατά 55% που υπήρξε στην υφιστάμενη κρατική χορηγία που λάμβαναν οι δήμοι η οποία προ μεταρρύθμισης ήταν €75,6 εκατ. και κατέληξε με τη μεταρρύθμιση σε €117 εκατ. Κριτήρια όπως η έκταση και η οικιστική πυκνότητα δεν έλαβαν τη βαρύτητα που θα έπρεπε, ενώ έλαβαν μεγαλύτερη βαρύτητα κριτήρια όπως οι ακριτικές/μειονεκτικές περιοχές, πρωτεύουσα και μητροπολιτικοί δήμοι. Ο Δήμος Στροβόλου, ο οποίος είναι καθαρά αστικός δήμος με υψηλή οικιστική πυκνότητα, από €6,5 κρατική χορηγία που λάμβανε προ μεταρρύθμισης, του αναλογεί με τη σημερινή κατανομή ποσό €9,3 εκατ., δηλαδή αύξηση κατά 43%, καθώς το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογήθηκε μόνο με 8%. Η μεταρρύθμιση έχει προσθέσει νέες αρμοδιότητες στους δήμους με κύρια αναφορά τη συντήρηση οδικού δικτύου και δρόμων πρωταρχικής σημασίας. Η επιπρόσθετη κρατική χορηγία (€743.244 για το έτος 2026 για τον Δήμο Στροβόλου) δεν καλύπτει πλήρως το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η ικανοποιητική συντήρηση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας. Είναι σε εξέλιξη διαβούλευση της Ένωσης Δήμων με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για καθορισμό ενιαίου ποσού χορηγίας, καθορισμένης ως συγκεκριμένου ποσοστού επί των δαπανών του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αναπροσαρμογές στα επίπεδα του εκάστοτε σε ισχύ πληθωρισμού. Επιπλέον, αβέβαιο παραμένει μέχρι στιγμής το ποσό χρηματοδότησης που θα δοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος για μετάβαση στο Πρόγραμμα Πληρώνω όσο Πετώ, το οποίο αναμένεται να επιβαρύνει τους δήμους με πρόσθετες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες.

Ψηφιακή μετάβαση

Αναμένατε την κατακύρωση του έργου Smart Cyprus. Έχει προχωρήσει; Και πόσο «έξυπνος» είναι σήμερα ο Στρόβολος στην πράξη;

Ο Στρόβολος, πέρα από το κρατικό έργο Smart Cyprus, στο οποίο συμμετέχει, με στόχο την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος χώρων στάθμευσης, έχει προχωρήσει σημαντικά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Αρχικά, μέσω της εφαρμογής Novoville επιτρέπουμε στους δημότες να υποβάλλουν άμεσα τα παράπονα/εισηγήσεις τους αλλά και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησής τους. Επιπρόσθετα, έχουμε ψηφιοποιήσει το κεντρικό αρχείο του δήμου, μέσω του προγράμματος Ευαγόρας της Ένωσης Δήμων Κύπρου, και αναβαθμίσαμε σημαντικά την τεχνολογική υποδομή με σύγχρονο δικτυακό εξοπλισμό, λύσεις κυβερνοασφάλειας και IP τηλεφωνία, ώστε να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία του δήμου και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Αδέσποτα και υποδομές

Η επέκταση του καταφυγίου και τα κίνητρα για στειρώσεις ήταν στον σχεδιασμό. Υλοποιήθηκαν; Μέχρι πού βρίσκεστε;

Το έργο της επέκτασης του Χώρου Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης. Ήδη κατασκευάστηκαν νέοι χώροι για εκτόνωση/άσκηση των ζώων και έχει υποβληθεί η αίτηση στην αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση της επέκτασης. Παράλληλα, κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης για την εγκατάλειψη ζώων, όπως η πρόσφατη ξενάγηση μαθητών του Δημοτικού Χρυσελεούσης από την αντιδήμαρχό μας Στέλλα Σουρμελή και την επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου. Ο δήμος διενεργεί πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γατών, με ένα αρκετά ενισχυμένο κονδύλι και στόχο τη στείρωση των 500 γατών ετησίως με έξοδα του δήμου αλλά και εξασφαλίζει χαμηλότερες τιμές για τους δημότες από τους συνεργαζόμενους κτηνιάτρους. Σίγουρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για αυτό το θέμα αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν εθελοντές για το θέμα της ευημερίας των ζώων.

Ο θεσμός του επόπτη γειτονιάς παρουσιαζόταν ως λύση για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Έχει εφαρμοστεί στην πράξη, εδώ και έναν μήνα. Ποια τα αποτελέσματα;

Ο θεσμός του επόπτη γειτονιάς είναι ήδη σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των εποπτών από τέσσερις σε οκτώ, με τον καθένα να έχει τον γεωγραφικό τομέα εργασίας του, με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την παρουσία του δήμου στις γειτονιές. Το προσωπικό μας έτυχε εκπαίδευσης τους προηγούμενους μήνες και είναι ήδη τα μάτια του δήμου στις γειτονιές. Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό μας έχει τη δυνατότητα να εκδίδει και εξώδικα πρόστιμα στους παρανομούντες. Το σημαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Να κάνουμε όλοι μαζί την αλλαγή για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν καθαρό και πράσινο δήμο.

Η καθαριότητα είναι θέμα νοοτροπίας

Είχατε πει ότι με τα νέα εργαλεία της μεταρρύθμισης θα περιοριστεί το φαινόμενο. Έναν χρόνο μετά, οι εικόνες στους δρόμους δείχνουν βελτίωση ή όχι;

Υπάρχει αισθητή βελτίωση ως προς την ταχύτητα εντοπισμού και διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων, αφού, όπως σας ανέφερα, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εποπτών. Από πλευράς δήμου, αξιοποιούμε πλήρως τα εργαλεία που μας δίνει η νομοθεσία. Πραγματοποιείται συνεχής καταγραφή και εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων. Οι ιδιοκτήτες είτε τα απομακρύνουν από μόνοι τους είτε προωθούμε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για απομάκρυνση. Το σημαντικό είναι η αλλαγή νοοτροπίας, σταδιακά αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει με τη συνεργασία όλων μας.

Στον ΕΟΑ η μπάλα για την πυρασφάλεια

Έναν χρόνο μετά, ο αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος καταγγέλλει ότι το 75% των εργοστασίων δεν τηρεί τα μέτρα πυρασφάλειας και ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν επιβάλλουν ποινές. Ως δήμος, που βρίσκεται σε επαφή με τέτοιες χρήσεις γης, τι κάνατε στο μεσοδιάστημα και γιατί η εικόνα φαίνεται να μην έχει αλλάξει;

Το θέμα ελέγχου της πυρασφάλειας των κτηρίων αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αρμοδιότητα ελέγχου των οικοδομών για θέματα αδειοδότησης κτηρίων δεν εμπίπτει πλέον στις αρμοδιότητες του δήμου αλλά του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, ο δήμος βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν βιομηχανικές και επαγγελματικές περιοχές και όπου εντοπίζονται προβλήματα αυτά διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές για έλεγχο. Σε περιπτώσεις που η Πυροσβεστική Υπηρεσία εντοπίσει προβλήματα πυρασφάλειας, ενημερώνεται ο ΕΟΑ, ο οποίος προχωρεί σε έλεγχο του υποστατικού και καλεί τον ιδιοκτήτη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης, όπως προβλέπει η νομοθεσία.