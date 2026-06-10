Απίστευτο αλλά λεμεσιανό! Δεν άντεξε άλλο - Ξήλωσε τα επίμαχα πασσαλάκια στην Θέκλας Λυσιώτου

Αφού είδε και απόειδε ο κόσμος, ένας Λεμεσιανός βρήκε την «λύση» στο ζήτημα που αναστάτωσε τη Λεμεσό τις τελευταίες ημέρες και προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και αφορά στα γνωστά... πασσαλάκια. Συγκεκριμένα άνδρας φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το politis.com.cy να βρίσκεται στην Οδό Θέκλας Λυσιώτου που τοποθετήθηκαν πασσαλάκια για διαχωρισμό του δρόμου από τον ποδηλατόδρομο και με συνοπτικές διαδικασίες να τα αφαιρεί και να τα πετά στην άκρη του δρόμου με τα... χέρια του!

Δείτε το βίντεο πιο κάτω:

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