Δρ Μικελλίδης: «Οι ακραίες αφηγήσεις δίνουν αίσθηση τάξης μέσα στο χάος»

***«Ο ανθρώπινος νους προτιμά μία σαφή -ακόμη και λανθασμένη εξήγηση- από το να παραμένει σε κατάσταση αμφιβολίας» ***«Οι άνθρωποι τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε πληροφορίες που συμφωνούν με αυτά που ήδη πιστεύουν και να απορρίπτουν ή να αγνοούν τις αντίθετες» ***«Όταν μια πληροφορία προκαλεί έντονο συναίσθημα όπως θυμό ή φόβο, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει αποδεκτή και να διαδοθεί» ***«Άνθρωποι που έχουν βιώσει έντονη απογοήτευση από θεσμούς ή έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην κοινωνία, είναι πιο πιθανό να στραφούν σε εναλλακτικές αφηγήσεις» ***«Το να πιστεύει κάποιος ότι γνωρίζει κάτι που οι άλλοι αγνοούν, μπορεί να του προσφέρει ένα αίσθημα υπεροχής ή ιδιαίτερης ταυτότητας» ***«Η τιμωρητική ψήφος μπορεί να λειτουργήσει και ως μορφή συμβολικής δικαιοσύνης. Ο πολίτης επιχειρεί να "τιμωρήσει" εκείνους που θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση που βιώνει» ***«Τα social media δεν επηρεάζουν μόνο το περιεχόμενο που βλέπουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και σχετιζόμαστε» ***«Οι αλγόριθμοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την εμπλοκή του χρήστη - προβάλλουν περισσότερο περιεχόμενο που προκαλεί έντονα συναισθήματα όπως θυμό, φόβο ή ενθουσιασμό» ***«Οι αλγόριθμοι τείνουν να εμφανίζουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις» ***«Όταν η δική μας ζωή δεν μας ικανοποιεί ή μας δημιουργεί άγχος, είναι πιο εύκολο να στραφούμε προς μια "παράλληλη πραγματικότητα"» ***«Η υπερβολική χρήση οθονών οδηγεί σε απώλεια σημαντικών ψυχικών λειτουργιών»