Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Επεισόδια σε νυχτερινό κέντρο στη Μακένζυ – Άγνωστος μαχαίρωσε 19χρονο κι έφυγε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά από λογομαχία ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τράπηκε σε φυγή – Εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το βράδυ σε μουσικοχορευτικό κέντρο στην περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα, όπου 19χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του 19χρονου και άγνωστου άντρα, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να ανασύρει μαχαίρι και να τον τραυματίσει.

Ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή, ενώ ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στη δεξιά νεφρική χώρα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα