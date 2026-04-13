Επεισόδια σε νυχτερινό κέντρο στη Μακένζυ – Άγνωστος μαχαίρωσε 19χρονο κι έφυγε

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το βράδυ σε μουσικοχορευτικό κέντρο στην περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα, όπου 19χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του 19χρονου και άγνωστου άντρα, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να ανασύρει μαχαίρι και να τον τραυματίσει.

Ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή, ενώ ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στη δεξιά νεφρική χώρα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.