Live: Πιθανές νέες συνομιλίες με το Ιράν τις επόμενες «36 με 72 ώρες», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Στις φλόγες αυτοκίνητο 80χρονης στη Λεμεσό - Έρευνες από το ΤΑΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνεχίζονται οι έρευνες με το πρώτο φως

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 80χρονης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Γρεβενών, στην περιοχή Τριχερούσας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από περίοικους και στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει εκτίμηση του ύψους τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις εξετάσεις να αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

