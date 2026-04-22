Στις φλόγες αυτοκίνητο 80χρονης στη Λεμεσό - Έρευνες από το ΤΑΕ

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 80χρονης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Γρεβενών, στην περιοχή Τριχερούσας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από περίοικους και στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει εκτίμηση του ύψους τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις εξετάσεις να αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.