Αστυνομία: Επτά συλλήψεις το βράδυ της Τρίτης - 110 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Σε επτά συλλήψεις προχώρησε το βράδυ της Τρίτης η Αστυνομία στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών της και ελέγχων σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μη παρουσίαση στο Δικαστήριο (2 περιπτώσεις), παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκτοξευτήρα επιβλαβών αερίων, παράνομη κατοχή περιουσίας και μεταφορά μαχαιριού, παράνομη είσοδος στη Δημοκρατία, καθώς και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 373 οδηγοί και 77 επιβάτες.

Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 228 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 9 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 110 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 3 οχήματα.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 60 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ προέκυψε μετά από έλεγχο και μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρεται, οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΚΥΠΕ