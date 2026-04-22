Δεύτερη σύλληψη για τον εντοπισμό 9 κιλών ναρκωτικών τον Αύγουστο του 2025

Χειροπέδες σε 57χρονο πέρασε χθές η αστυνομία

Στη σύλληψη 57χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόκειται για υπόθεση εντοπισμού και κατάσχεσης ποσότητας κοκαΐνης, μεικτού βάρους 9 κιλών και 94 γραμμαρίων, στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025 και 45χρονος. Πέραν της κοκαΐνης, στην κατοχή του 45χρονου, είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια έρευνας, 42 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων και χρηματικό ποσό ύψους €2,525.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 57χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σήμερα ο 57χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για καταχώρηση υπόθεσης και παραπομπή στο Κακουργιοδικείο.

Όσον αφορά στον πρώτο συλληφθέντα, εναντίον του βρίσκεται υπό εκδίκαση υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.  

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

