Ο Χέγκσεθ καρατόμησε τον υπουργό Ναυτικού των ΗΠΑ - Η απόφαση ήταν του Τραμπ

Ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν απομακρύνθηκε από τη θέση του την Τετάρτη, όπως ανέφεραν στο CNNi έξι πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, εν μέσω εντάσεων με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της ναυπηγικής και για τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η απομάκρυνση του Φέλαν είναι «με άμεση ισχύ», μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση που ήρθε ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποιεί αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Χέγκσεθ είχε συνομιλία με τον Τραμπ και ενημέρωσε τον Φέλαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή θα απολυόταν, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκσεθ συμφώνησαν ότι απαιτείται νέα ηγεσία στο Πολεμικό Ναυτικό», δήλωσε στο CNNi μία από τις πηγές, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της αποχώρησης του Φέλαν στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το οποίο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το CNN σε δήλωση του Παρνέλ.

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Πάρνελ σε ανάρτησή του στο X. «Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες. Ο Υφυπουργός Χουνγκ Κάο θα αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτικού».

Η υποβόσκουσα ένταση και η ακατάλληλη στιγμή

Η ανακοίνωση έκανε ιδιαίτερη εντύπωση λόγω της χρονικής στιγμής που έγινε, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή της διέλευσης ιρανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 31 σκάφη να επιστρέψουν στο λιμάνι και έχουν επίσης επιβιβαστεί σε δύο πλοία.

Πολλές πηγές ανέφεραν στο CNNi ότι υπήρχε ένταση εδώ και μήνες μεταξύ του Φελάν και του Χέγκσεθ, ο οποίος πίστευε ότι ο Φελάν προχωρούσε πολύ αργά στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη ναυπήγησή νέων πλοίων και ήταν επίσης ενοχλημένος από την άμεση επικοινωνία του Φελάν με τον Τραμπ, την οποία ο Χέγκσεθ θεωρούσε ως απόπειρα να τον παρακάμψει. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ήθελε επίσης να αναλάβει τον έλεγχο σημαντικών αρμοδιοτήτων για τη ναυπήγησή και τις προμήθειες του Ναυτικού, ένα έργο που συνήθως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φελάν.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τα ζητήματα αυτά έφτασαν στο αποκορύφωμά τους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Χέγκσεθ για τη ναυπήγηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, ο οποίος ο ίδιος ήταν απογοητευμένος από την αργή πρόοδο της ναυπήγησης, πείστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ο Φέλαν έπρεπε να αντικατασταθεί, και μαζί με τον υπουργό Άμυνας αποφάσισαν να τοποθετήσουν κάποιον που θα ενεργούσε πιο γρήγορα, ανέφερε ο αξιωματούχος. Ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ να «το τακτοποιήσει», καθώς ο Φέλαν υπάγεται στον υπουργό Άμυνας. Ο Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα στον Φέλαν ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή θα απολυόταν, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος ανέφερε, ωστόσο, ότι ο Φέλαν δεν φαινόταν να πιστεύει ότι ο Τραμπ γνώριζε το μήνυμα, και σύντομα άρχισε να τηλεφωνεί σε άλλους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ρωτώντας αν είχαν ακούσει ότι του είχε ζητηθεί να παραιτηθεί και αν γνώριζαν αν ο πρόεδρος ήταν ενήμερος για αυτό. Περίπου εκείνη την ώρα ο Πάρνελ εξέδωσε τη δήλωση, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η απόφαση ήταν του Τραμπ

Τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου είπαν στον Φελάν ότι η απόφαση ήταν του Τραμπ, ανέφερε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, ο Φελάν εξακολουθούσε να αναζητά επιβεβαίωση από τον ίδιο τον πρόεδρο ή κάποιον κοντινό του πρόσωπο, πηγαίνοντας στο Λευκό Οίκο και αναζητώντας αξιωματούχους με τους οποίους είχε σχέσεις, ρωτώντας τους αν είχαν κάποια πληροφορία, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Φελάν ζήτησε στη συνέχεια να συναντηθεί με τον Τραμπ και πήγε στο λόμπι της Δυτικής Πτέρυγας, ανέφερε ο αξιωματούχος, και ο Τραμπ τον συνάντησε για λίγο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Φελάν είχε χάσει τη θέση του.

Ο Φελάν είναι επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη στρατιωτική θητεία· αυτός και η σύζυγός του είχαν συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία του Τραμπ πριν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του ως υπουργός Ναυτικού το 2025.

«Ο Τζον θα είναι μια τεράστια δύναμη για τα μέλη του Ναυτικού μας και ένας σταθερός ηγέτης στην προώθηση του οράματός μου για την Αμερική Πρώτα», είπε ο Τραμπ τότε. «Θα θέσει τα συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω από όλα τα άλλα».

Η πρώτη απόλυση υπουργού των ενόπλων δυνάμεων

Η αποχώρηση του Φελάν είναι η πρώτη μεταξύ των υπουργών των ενόπλων δυνάμεων που διορίστηκαν υπό τον Τραμπ. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, έχει απομακρύνει πολλούς ανώτερους αξιωματικούς σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έρχεται την ίδια εβδομάδα που πραγματοποιείται μια σημαντική ετήσια ναυτιλιακή διάσκεψη, η «Sea Air Space» της Navy League. Ο Φέλαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού παρευρέθηκαν και μίλησαν στη διάσκεψη.

Το CNNi είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι το όνομα του Φελάν εμφανιζόταν σε μια λίστα επιβατών που έδειχνε ότι το 2006 είχε πετάξει με το αεροπλάνο του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο κατάλογος έδειχνε ότι ο Φελάν πέταξε μαζί με τον Έπσταϊν, αρκετούς άλλους χρηματοδότες και έναν επιβάτη που φαινόταν να είναι ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ, στενός συνεργάτης του Έπσταϊν ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.

Ένας στενός φίλος του Φέλαν είπε ότι είχε προσκληθεί να πετάξει με το αεροπλάνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Bear Stearns, Τζίμι Κέιν, ο οποίος πέθανε το 2021. Ο Φέλαν δεν γνώριζε ότι θα πετούσαν με το αεροπλάνο του Έπσταϊν μέχρι που έφτασαν, είπε ο στενός φίλος, και ο Φέλαν δεν μίλησε ούτε αλληλοεπίδρασε ξανά με τον Έπσταϊν.

