Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Έφερε όπλα, ήταν πελάτης στο ξενοδοχείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 31χρονος άνδρας είναι από τη Νότια Καλιφόρνια και εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών

 

Σχετικά άρθρα:

Ένας 31χρονος άνδρας από το Τόρενς της Καλιφόρνια φέρεται να είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται αμερικανικά μέσα, πρόκειται για τον Κόουλ Τόμας Άλεν. Ο άνδρας είναι από τη Νότια Καλιφόρνια και εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και έκανε μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Ντομίνγκεζ Χιλς πέρυσι.

Ο Άλεν περιγράφει επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει δημοσιεύσει έναπαιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam για 1,99 δολάρια. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Γ. Κάρολ, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει σφραγιστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Τοντ Μπλανς, γενικός εισαγγελέας του Τραμπ, δήλωσε ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες «πολύ σύντομα».

«Ήταν οπλισμένος με πολλά όπλα» είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social φωτογραφία του δράστη. Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία του δράστη των πυροβολισμών:

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα