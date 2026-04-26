Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Έφερε όπλα, ήταν πελάτης στο ξενοδοχείο

Ένας 31χρονος άνδρας από το Τόρενς της Καλιφόρνια φέρεται να είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται αμερικανικά μέσα, πρόκειται για τον Κόουλ Τόμας Άλεν. Ο άνδρας είναι από τη Νότια Καλιφόρνια και εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, όπως μεταδίδει το CNN.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents’ Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



Ποιος είναι ο δράστης των πυροβολισμών

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και έκανε μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Ντομίνγκεζ Χιλς πέρυσι.

Ο Άλεν περιγράφει επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει δημοσιεύσει έναπαιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam για 1,99 δολάρια. Κατοχύρωσε εμπορικό σήμα για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία εμπορικών σημάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Τζέφρι Γ. Κάρολ, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει σφραγιστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Τοντ Μπλανς, γενικός εισαγγελέας του Τραμπ, δήλωσε ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες «πολύ σύντομα».

«Ήταν οπλισμένος με πολλά όπλα» είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social φωτογραφία του δράστη. Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ καλό, αληθινά πολύ καλό το ότι είδαμε κάποιον να ορμά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία του δράστη των πυροβολισμών:

Πηγή: iefimerida.gr