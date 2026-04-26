Παλαιστινιακές Εκλογές: Επικράτηση Αμπάς στη Δυτική Όχθη - Πρώτη φορά γίνονται στη Γάζα μετά από 20 χρόνια

Υποστηρικτές του Παλαιστίνιου Προέδρου, Μαχμούντ Αμπάς, επικράτησαν στις περισσότερες αναμετρήσεις των παλαιστινιακών δημοτικών εκλογών, ανακοίνωσαν την Κυριακή αξιωματούχοι της εκλογικής διαδικασίας, σε μια ψηφοφορία που για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες περιλάμβανε πόλη στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς.

Η ψηφοφορία του Σαββάτου ήταν οι πρώτες εκλογές οποιουδήποτε είδους στη Γάζα από το 2006 και οι πρώτες παλαιστινιακές εκλογές από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, μετά τη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), που εδρεύει στη Δυτική Όχθη και τελεί υπό τον Αμπάς, ανέφερε ότι η συμμετοχή της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλαχ στη Γάζα – η οποία υπέστη μικρότερες καταστροφές σε σχέση με άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του πολέμου – αποσκοπούσε στο να καταδείξει ότι η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Οι εκλογές, στις οποίες η συμμετοχή ήταν χαμηλή, πραγματοποιήθηκαν «σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη χρονική στιγμή, εν μέσω σύνθετων προκλήσεων και εξαιρετικών συνθηκών», δήλωσε ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Μουσταφά, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Κυριακή.

Ωστόσο, πρόσθεσε, αποτελούν «ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη εθνική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής ζωής … και τελικά την επίτευξη της ενότητας της πατρίδας».

Η Χαμάς, η οποία εκδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Γάζα το 2007, δεν υπέβαλε επίσημα υποψηφίους στη Γάζα και μποϊκόταρε την εκλογική διαδικασία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου η νίκη της Φατάχ θεωρείτο ευρέως αναμενόμενη.

Ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι σε μία από τις λίστες της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ θεωρήθηκαν από κατοίκους και αναλυτές ως προσκείμενοι στο κίνημα, γεγονός που καθιστά την ψηφοφορία πιθανό δείκτη στήριξης προς την ισλαμιστική οργάνωση.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η λίστα «Deir al-Balah Brings Us Together» εξασφάλισε μόλις δύο από τις 15 έδρες που διακυβεύονταν στη Γάζα.

Η λίστα «Nahdat Deir al-Balah», που υποστηρίζεται από τη Φατάχ του Αμπάς και την υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή, κατέλαβε έξι έδρες. Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται σε δύο άλλες τοπικές ομάδες της Γάζας, «Future of Deir al-Balah» και «Peace and Building», που δεν συνδέονται με καμία από τις δύο παρατάξεις.

Οι υποστηρικτές του Αμπάς επικράτησαν ευρέως στη Δυτική Όχθη, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αντίπαλο.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στη Γάζα έφθασε μόλις στο 23%, ενώ στη Δυτική Όχθη ανήλθε στο 56%, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ράμι αλ-Χαμντάλα.

Ο αλ-Χαμντάλα ανέφερε ότι μέρος των καλπών και του εκλογικού εξοπλισμού δεν κατέστη δυνατό να εισέλθει στη Γάζα, λόγω περιορισμών ασφαλείας που επέβαλε το Ισραήλ, αν και οι δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, Χάζεμ Κάσεμ, υποβάθμισε τη σημασία των αποτελεσμάτων, λέγοντας ότι δεν επηρεάζουν τα ευρύτερα εθνικά ζητήματα.

