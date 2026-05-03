Ο Τραμπ αποφασισμένος να αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία - «Θα φύγουν περισσότεροι από 5.000», αντιδράσεις στο εσωτερικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να μειώσει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία.

Χθες δήλωσε ότι θα αποσυρθούν 5.000 από τους 36.000 περίπου που διαθέτει ο στρατός στη χώρα, με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν λέγοντας πως στέλνει «λάθος μήνυμα» στον Πούτιν.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση απόσυρσης μιας αμερικανικής ταξιαρχίας από τη Γερμανία», δήλωσαν ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε χθες.

Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να «υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Αντί για απόσυρση εντελώς των δυνάμεων από την ήπειρο, είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διατηρήσει ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην Ευρώπη, μετακινώντας αυτές τις 5.000 αμερικανικές δυνάμεις προς τα ανατολικά», πρότειναν.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Φλόριντα είπε πως έχει αποφασίσει να αποσύρει πολλά περισσότερα στρατεύματα από τα 5.000 που ανακοίνωσε χθες, στέλνοντας μήνυμα και στο εσωτερικό του.

«Θα τους μειώσουμε πολύ ακόμη, πολύ περισσότερους από 5.000», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στον Τύπο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η δημόσια αντιπαράθεση με Μερτς

Οι σχέσεις του Τραμπ με τον Φρίντριχ Μερτς έχουν ενταθεί μετά την κριτική του Γερμανού καγκελάριου στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, όπου είχε κάνει λόγο για «ταπείνωση» των Αμερικανών. Η πρώτη -οργισμένη- αντίδραση του Τραμπ ήταν να πει πως ο Μερτς «δεν ξέρει τι λέει», αλλά ο καγκελάριος επέμεινε στην άποψή του.

Σύμφωνα με δεδομένα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των ΗΠΑ, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά, λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτή η κίνηση

Η κίνηση της Ουάσιγκτον εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάταξης δυνάμεων, με έμφαση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως ο Ινδο-Ειρηνικός. Παράλληλα, αντανακλά τη μακροχρόνια δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για το επίπεδο στρατιωτικών δαπανών των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στην κοινή άμυνα, ενώ πρόσφατα συνέδεσε τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν και την ασφάλεια στρατηγικών σημείων όπως το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απειλή επέκτασης της απόσυρσης και σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Ίσως, θα το κάνω αναμφίβολα. Γιατί όχι; Η Ιταλία δεν προσέφερε καμία βοήθεια και η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παρά τη συμβολική και πολιτική βαρύτητα της απόφασης, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι περιορισμένες. Η αποχώρηση αφορά μέρος των ενισχύσεων που είχαν αναπτυχθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και δεν αλλάζει δραστικά τη συνολική ισορροπία δυνάμεων.

