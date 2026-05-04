Πούτιν: Κατάπαυση πυρός 8–9 Μαΐου – Απειλές για πλήγμα στο Κίεβο σε περίπτωση παραβίασης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ενόψει των εορτών για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 και 9 Μαΐου, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Ανακοινώνεται εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου προς τιμήν του εορτασμού της Νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», αναφέρει συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Εάν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, θα υπάρξουν μαζικά αντίποινα με πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου», προειδοποίησε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως μια μονοήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία δεν αποτελεί επιλογή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

