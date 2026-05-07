Μπροστά το AKP στις δημοσκοπήσεις, ενισχύεται ο Ερντογάν λόγω πολέμου

Προβάδισμα του κυβερνώντος AKP καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των εταιρειών Betimar και GENAR στην Τουρκία, ενώ ενίσχυση εμφανίζει και η εικόνα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εν μέσω των περιφερειακών εξελίξεων και του πολέμου Ιράν–Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Betimar, στο ερώτημα «αν γίνονταν σήμερα βουλευτικές εκλογές», το AKP συγκεντρώνει 34,6%, ενώ το CHP ακολουθεί με 28,6%.

Ακολουθούν το φιλοκουρδικό Κόμμα ⁠DEM Parti με 8,8%, το ακροδεξιό MHP με 7,7% και το ακροδεξιό Καλό Κόμμα με 5,6%.

Στην ίδια έρευνα, στο ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα μία πιθανή πολεμική κρίση, ο Ερντογάν προηγείται με 48,6%, έναντι 17,1% του Εκρέμ Ιμάμογλου και 16,6% του Μανσούρ Γιαβάς.

Παρόμοια εικόνα καταγράφει και η δημοσκόπηση της GENAR, όπου το AKP εμφανίζεται στο 35,3% και το CHP στο 30,5%.

Ο επικεφαλής της GENAR, Ιλχάν Ακτάς υποστήριξε ότι η άνοδος του AKP συνδέεται με τη στάση της Τουρκίας στον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ και με την εικόνα «σταθερότητας και ασφάλειας» που, όπως είπε, εκπέμπει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι ο πόλεμος ξεκίνησε από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αυξάνεται και το ποσοστό όσων υποστηρίζουν ότι η Τουρκία πρέπει να λειτουργεί ως «ανεξάρτητη περιφερειακή δύναμη».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες δείχνουν ότι η οικονομία και η ακρίβεια παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με αυξανόμενο αριθμό νοικοκυριών να περιορίζει ακόμη και βασικές δαπάνες για τρόφιμα και ένδυση.

Πηγή ΚΥΠΕ