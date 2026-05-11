Στη Μαρμαρίδα ο στολίσκος Σουμούντ - Την Τετάρτη αποπλέει για Γάζα

Στη Μαρμαρίδα της νοτιοδυτικής Τουρκίας κατέπλευσε ο «Στολίσκος Σουμούντ», ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, υπενθυμίζοντας ότι είχε δεχθεί επέμβαση από ισραηλινές δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης στις 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα 38 σκάφη της αποστολής, που μεταφέρουν περίπου 300 ακτιβιστές από διάφορες χώρες, έφτασαν στην Μαρμαρίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αποστολή είχε αποπλεύσει στις 15 Απριλίου από τη Βαρκελώνη.

Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν διαδικασίες ελεγχόμενης εισόδου των ακτιβιστών στο λιμάνι, ενώ τα σκάφη αγκυροβόλησαν ανοικτά της περιοχής.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Μαρμαρίδας ανακοίνωσε την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με την καταγγελλόμενη επέμβαση και την ακινητοποίηση Τούρκων πολιτών.

Η έρευνα αφορά αδικήματα όπως «στέρηση ελευθερίας», «κατάληψη και ακινητοποίηση μεταφορικών μέσων», «διακεκριμένη ληστεία», «πρόκληση ζημιών» και «κακομεταχείριση».

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στο λιμάνι δημιουργήθηκε προσωρινός αστυνομικός σταθμός και ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και υγειονομικής υποστήριξης, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η αποστολή υποστηρίζει ότι στόχος της ήταν να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ