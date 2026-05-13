Γνωρίστε τους υποψηφίους του Βολτ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Αλέξανδρος Αποστολίδης:

Ο Αλέξανδρος Αποστολίδης είναι ερευνητής στο Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική τεχνολογική καινοτομία (fintech). Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Οικονομολόγος στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία (έως το 2020), ενώ μέχρι το 2018 ήταν Επίκουρος Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών,την Παγκόσμια Τράπεζα και Transparency International, ενώ διετέλεσε μέλος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου την περίοδο 2013–2017.

Σπούδασε Οικονομικά και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Durham και απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Οικονομική Ιστορία από το London School of Economics. Έχει αφιερώσει την επαγγελματική του πορεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Υπήρξε το πρώτο άτομο στην Κύπρο που αναγνωρίστηκε επίσημα με δυσλεξία μετά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις στην ειδική εκπαίδευση που προώθησε ο Σύνδεσμος Δυσλεξίας Κύπρου, και παραμένει ενεργός στην κοινωνία των πολιτών και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την ειρήνη στην Κύπρο, έχοντας από κοινού δημοσιεύσεις με Τουρκοκύπριους ερευνητές στον τομέα των οικονομικών της ειρήνης, ενώ υπήρξε επικεφαλής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «one-stop shop» για το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής, με στόχο τη στήριξη του δικοινοτικού εμπορίου.

Αλεξάνδρα Ατταλίδου:

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου υπηρετεί ως Βουλευτής Λευκωσίας από τον Ιούνιο του 2021, με σταθερή προσήλωση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Συμμετέχει ενεργά στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ανάπτυξης Σχεδίων και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, καθώς και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως (Ombudsman).

Παράλληλα, εκπροσωπεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σημαντικά διεθνή και ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά fora, ως μέλος των αντιπροσωπειών στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (CFSP) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP), στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (COFE), καθώς και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Γαλλοφωνίας.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA (Honours) με εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση από το Solvay Business School του Université Libre de Bruxelles και μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Πριν την εκλογή της, εργάστηκε ως Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και ως Διευθύντρια Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στη δημόσια επικοινωνία και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η πολιτική της δράση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κοινωνικό και πολιτικό ακτιβισμό. Δρα με συνέπεια για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, τη θεσμική διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, πιστεύοντας βαθιά ότι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Κύπρος χτίζεται με ενεργούς, ενημερωμένους και συμμετέχοντες πολίτες.

Στην προσωπική της ζωή αγαπά τη θάλασσα και τα βουνά, την κηπουρική και τη μαγειρική, τα βιβλία, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Είναι σύζυγος του Μιχάλη, μητέρα του Κωνσταντίνου και γιαγιά της Ιζαμπέλας και του Λίο — ρόλοι που, όπως συχνά αναφέρει, της υπενθυμίζουν καθημερινά γιατί η πολιτική οφείλει να υπηρετεί το μέλλον.

Σοφία Βασιλείου:

Η Σοφία Βασιλείου είναι απόφοιτη του University of Reading με πτυχίο BSc στην Ανθρώπινη Γεωγραφία και Οικονομικά και κάτοχος ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις από το Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της έρευνας αγοράς, με εξειδίκευση στις ποιοτικές μεθοδολογίες, και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει υλοποιήσει και αναλύσει εκατοντάδες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές μελέτες, αποκτώντας βαθιά κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων της κυπριακής κοινωνίας. Σήμερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα αυτό, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, από το 2023, μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Ολλανδία, προσφέρει υπηρεσίες Θεραπευτικής Γιόγκα σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας — καρκίνο, νευρολογικές και χρόνιες παθήσεις, αυτοάνοσα νοσήματα καθώς και γυναικεία θέματα υγείας. Η καθημερινή επαφή της με ανθρώπους που δίνουν έναν δύσκολο αγώνα για την ποιότητα της ζωής τους έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ενσυναίσθηση της και την προσήλωσή της σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική.

Έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος Λευκωσίας με τους ΕΔΗ (2002-2007), ενώ το 2024 υπήρξε υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Volt. Σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση σύγχρονων, ευρωπαϊκών πολιτικών με γνώμονα τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την κοινωνική πρόοδο.

Οραματίζεται μια χώρα που στηρίζει τον κάθε άνθρωπο, δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας αξιοπρέπειας και ευημερίας, επενδύει στο μέλλον και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους — ένα όραμα που συμμερίζεται και ως μητέρα δύο αγοριών.

Χαρίλαος Βελάρης:

Γεννήθηκε το 1985 στη Λευκωσία με καταγωγή από την Κάτω Ζώδια. Έχει επίσης ρίζες στο Δάλι, τη Λευκωσία, τη Μαραθάσα και το Καϊμακλί.

Σπούδασε νομικά κι ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, από το οποίο απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο στο διεθνές κι ευρωπαϊκό δίκαιο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, έκανε πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Από το 2010 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στο δικηγορικό γραφείο Βελάρης & Βελάρης, το οποίο αποτελεί συνέχεια του γραφείου που ίδρυσε ο παππούς του στου Μόρφου το 1929.

Το 2020 εξελέγη στην Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, όπου παραμένει μέχρι σήμερα, έχοντας επανεκλεγεί το 2023.

Από το 2016, έχει διδάξει διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου συνταγματικού δικαίου και κληρονομικού δικαίου, ως λέκτορας-επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Είναι εκ των συγγραφέων του νομικού συγγράμματος «Το Δίκαιο της Ενοικίασης στην Κύπρο», ενώ έχει εκδώσει επίσης άρθρα νομικού και πολιτικού περιεχομένου.

Ήταν πάντοτε ενεργός πολίτης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι ανησυχίες για την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και τη συμφιλίωση των δύο μεγάλων κοινοτήτων της Κύπρου. Για το λόγο αυτό, από μικρή ηλικία έμαθε την τουρκική γλώσσα κι επεδίωξε τη συμμετοχή του σε διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο την αλληλοκατανόηση και την προβολή της ιστορικής αλήθειας. Ήταν επίσης ενεργό μέλος οργανωμένων συνόλων του Διαμερίσματος Μόρφου.

Το 2023, όταν εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Volt στην Κύπρο, συμμετείχε ενεργά στην ιδρυτική επιτροπή και διετέλεσε συμπρόεδρος του κόμματος κατά την περίοδο 2023-24. Το 2024, στο πρώτο εκλογικό συνέδριο του Volt, εξελέγη στη θέση του αντιπροέδρου.

Φρίξος Βρυωνίδης:

Ο Φρίξος Βρυωνίδης γεννήθηκε το 1988 στη Λευκωσία και έχει ρίζες από τον Αγρό και τα Σπήλια. Μεγάλωσε στον Αρχάγγελο και τη Λακατάμεια, ενώ τα τελευταία εννέα χρόνια κατοικεί στην Πάνω Δευτερά. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας το 2006, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά, στα φυλάκια της Πράσινης Γραμμής.

Στη συνέχεια σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 2011, και το 2012 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το 2013 ασκεί δικηγορία στη Λευκωσία, ως μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Διαθέτει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, εντός και εκτός δικαστηρίων, καθώς και σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Από το 2018 είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων (Advanced Level) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα, όπου διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας (2008–2009).

Στο Volt είναι συντονιστής της Επιτροπής Θεσμών και μέλος της Επιτροπής Νομικώντου κόμματος.

Τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, την ποιότητα της δημοκρατίας, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στη δημόσια παρουσία του δίνει έμφαση στον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο, στον ορθολογισμό και στη συμμετοχή των πολιτών, με στόχο μια πιο σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, ηλικίας 8, 6 και 1 ετών.

Ροδούλα Δημητριάδου:

Η Ροδούλα Δημητριάδου είναι συνιδρύτρια του Volt Κύπρος και μέλος του πρώτου Εκτελεστικού Συμβουλίου του κινήματος, καθώς και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (European Board) του Volt Europa. Είναι μητέρα και επιχειρηματίας, με μακρά και καταξιωμένη επαγγελματική πορεία.

Είναι Εγκεκριμένη Λογίστρια και Εγγεγραμμένη Ελέγκτρια, με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York. Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια ελεγκτικού γραφείου, παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου, φορολογίας και επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

Μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, αποφάσισε να μετατρέψει την αγωνία σε δράση, συμμετέχοντας ενεργά στην πολιτική με στόχο να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Αγωνίζεται για μια επανενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη, πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από συνεργασία, ισότητα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών μπορεί να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Μακάριος Δρουσιώτης:

Ο Μακάριος Δρουσιώτης γεννήθηκε το 1959 στον Μονιάτη και είναι Κύπριος ερευνητικός δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός για τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με τη σύγχρονη ιστορία και την πολιτική της Κύπρου. Σπούδασε στο London College of Communication και εργάστηκε επί δεκαετίες στον χώρο της δημοσιογραφίας, συνεργαζόμενος με σημαντικά μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πολυάριθμα βιβλία που εξετάζουν ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, αρκετά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 δραστηριοποιήθηκε ενεργά στην πολιτική, συμμετέχοντας αρχικά στην προεδρική εκστρατεία του Νίκου Αναστασιάδη και στη συνέχεια υπηρετώντας ως ειδικός σύμβουλός του. Παραιτήθηκε το 2014 και αργότερα εργάστηκε στις Βρυξέλλες ως συνεργάτης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη. Τα επόμενα χρόνια ανέπτυξε έντονη δημόσια δράση γύρω από ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς, τα οποία αποτέλεσαν βασικό άξονα και των πρόσφατων βιβλίων και παρεμβάσεων του.

Έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία για τη συμβολή του στην ελευθερία του Τύπου και τη δημοσιογραφική έρευνα, ενώ παραμένει ενεργός στον δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Το 2024 επέστρεψε ενεργά στην πολιτική ως υποψήφιος με το Volt Κύπρος, προωθώντας την ανάγκη για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών.

Δέσποινα Θεοχαρίδου:

Η Δέσποινα Θεοχαρίδου είναι Κύπρια εικαστικός με έδρα τη Λευκωσία. Γεννήθηκε το 1987 στη Σόφια της Βουλγαρίας, από Ελληνοκύπριους γονείς με ρίζες από Κοντεμένο, Λακατάμεια και Γερόλακκο. Μεγαλώνοντας ανάμεσα σε Κύπρο και εξωτερικό, με τέσσερις γλώσσες στην καθημερινότητά της (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, βουλγάρικα)· έμαθε να βλέπει την Κύπρο ως τόπο μνήμης, απώλειας αλλά και δυνατότητας αξιοπρεπούς συνύπαρξης. Σπούδασε Καλές Τέχνες σε Σόφια, Στρασβούργο και Αθήνα, όπου και συνεχίζει την ακαδημαϊκή της πορεία σήμερα.

Για πάνω από δέκα χρόνια εργάστηκε στη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις με έμφαση στο digital, ως κειμενογράφος, εικονογράφος και διευθύντρια δημιουργικού, μέχρι που προσωπικές συνθήκες, εκ των οποίων και η εμπειρία της χρόνιας ασθένειας, την ανάγκασε να επαναδιαπραγματευτεί τις προτεραιότητές της. Από τα μέσα του 2025 επέστρεψε ολοκληρωτικά στην εικαστική της πρακτική, η οποία ασχολείται με τον διάλογο γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα, το συλλογικό και προσωπικό τραύμα· με τη ζωγραφική να μένει πάντα στον πυρήνα του έργου της. Κατεβαίνει με το Volt Cyprus γιατί ελπίζει σε μια Κύπρο αξιοπρεπή, δίκαιη, πιο συμπεριληπτική και ανθρώπινη.

Αχιλλέας Καραγιάννης:

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1980 και έχω καταγωγή τόσο από τη Λευκωσία όσο και από την Αμμόχωστο. Το 2001 πήγα στην Αγγλία για μια δεκαετία όπου πήρα πτυχίο στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ψυχολογία» στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (2001-2004), μεταπτυχιακό στην «Οργανωσιακή Αλλαγή» στο Πανεπιστήμιο Warwick (2004-2005) και διδακτορικό στο «Θέατρο και Διοίκηση» στο Πανεπιστήμιο του Essex (2005-2009).

Ξεκίνησα να εργάζομαι το 2005 σαν βοηθός σεμιναρίων κυρίως στους τομείς της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο του Essex όπου και παρέμεινα μέχρι το 2011, χρονιά κατά την οποία επέστρεψα στη Κύπρο όπου μέχρι το 2018 εργάστηκα σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάμεσα στα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Από το 2018 μέχρι το 2023 εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο του Aston στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου και απέκτησα εμπειρία στο τομέα της Αειφορίας - από τότε, δημοσιεύω τακτικά στο συγκεκριμένο τομέα σε περιοδικά που ασχολούνται με το επιχειρηματικό γίγνεσθαι αλλά και σε επιστημονικές και ακαδημαϊκές συλλογές. Το 2023 επέστρεψα εκ νέου στη Κύπρο και εργάζομαι από τότε ως Επίκουρος Καθηγητής στο τομέα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Αειφορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στη Πάφο.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, είμαι μέλος του CAD (Cyprus Academic Dialogue - Κυπριακός Ακαδημαϊκός Διάλογος), ο βασικός σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην επίτευξη προόδου για την επανένωση της Κύπρου μας, που αποτελεί κεντρικό άξονα της υποβολής της υποψηφιότητας μου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Κεντρικό άξονα αποτελεί και η πεποίθηση μου ότι η Κύπρος μας έχει παιδαγωγικές ανάγκες στο τομέα της Αειφορίας και του Περιβάλλοντος.

Ο ελεύθερος μου χρόνος αφιερώνεται στον πιο σημαντικό άνθρωπο της ζωής μου, τον γιό μου Αντρέα, ενώ ασχολούμαι αρκετά με το ποδόσφαιρο, το μπόουλινγκ, το σκάκι και την αρθρογραφία μικρών κειμένων και ποιημάτων για την ανθρώπινη καθημερινότητα και έχω εκδώσει μια συλλογή με τίτλο "By Sight By Song ".

Μιχάλης Κιτής:

Ο Μιχάλης Κιτής σπούδασε Μηχανική Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σήμερα δραστηριοποιείται ως αυτοεργοδοτούμενος στον χώρο της τεχνολογίας, στηρίζοντας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Υπήρξε πρωταθλητής ποδηλασίας Κύπρου και Βαλκανίων και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας, με συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις.

Έχει στηρίξει εθελοντικά δράσεις για την ισότητα και έχει εμπλακεί ως ενεργός πολίτης σε ζητήματα της γειτονιάς του, όπως πολεοδομικά θέματα, τήρηση των όρων αδειοδότησης και προστασία του αστικού πρασίνου. Κατέρχεται υποψήφιος στη Λευκωσία με το Volt, με προτεραιότητα την τεχνολογική αναβάθμιση του κράτους για περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και λύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Κώστας Κωνσταντή:

Ο Κώστας Κωνσταντή, παντρεμένος με τρεις κόρες, γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1980. Έχει πατρικές ρίζες στη Γιαλούσα (Καρπασία, Αμμόχωστος) και μητρικές ρίζες στη Λάπηθο και το Κάρμι (Κερύνεια), και στον Άγιο Λουκά και τον Τράχωνα (Λευκωσία). Μεγαλωμένος στη διασπορά, έζησε, εργάστηκε και σπούδασε σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία πριν μεταναστεύσει στην Κύπρο το 2006, φέρνοντας μαζί του εμπειρία στην ψυχολογία, την πολιτική, την ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις και το δίκαιο. Είναι Διευθυντής της CONSTANTi.org, μιας εταιρείας συμβούλων που ειδικεύεται στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση, την έρευνα και τη διαχείριση έργων σε τομείς όπως οι συγκρούσεις, η κοινωνία των πολιτών και η διπλωματία. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διαχείριση έργων της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 14 χρόνια ως Διευθυντής Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας στην Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στη Λευκωσία.

Ο Κώστας έχει ηγηθεί και υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την ένταξη των μεταναστών, την εκπαίδευση, την κοινωνική αλλαγή, την ισότητα των φύλων, την αναδάσωση και την οδική ασφάλεια. Το 2025, έλαβε το Βραβείο Κινήματος για Αλλαγή CYDIA του Φόρουμ Διασποράς Κύπρου για το έργο του με ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο και τη διασπορά. Ως αφοσιωμένος υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικοδόμησης της ειρήνης, είναι ιδρυτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συμπρόεδρος του Κυπριακού Ακαδημαϊκού Διαλόγου (CAD) και έχει υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο του AHDR (Σπίτι Της Συνεργασίας). Είναι επίσης Βοηθός Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας Κύπρου (DIAC). Είναι παραγωγός του podcast Terra Nullius Cyprus για το κανάλι Island Talks και είναι εισηγητής για την Κύπρο στο Freedom House, αναφέροντας θέματα διαφάνειας, διακυβέρνησης και δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Πολιτικά, είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας του Volt Cyprus, συμμετέχοντας στις Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνών Σχέσεων.

Βασίλης Νικολάου:

Μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δεν το καταγγέλλεις απλώς, προσπαθείς να το φτιάξεις.

Σπούδασα στο University of Manchester (MEng) και έζησα και εργάστηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 12 χρόνια. Εκεί έμαθα τι σημαίνει ένα κράτος που εμπιστεύεται τον πολίτη, στηρίζει την επιχειρηματικότητα και λειτουργεί με κανόνες που εφαρμόζονται.

Επιστρέφοντας, ξεκίνησα από το μηδέν τη δική μου εταιρεία τεχνολογίας. Χωρίς έτοιμες διαδρομές και χωρίς «γνωριμίες». Σήμερα η εταιρεία είναι υγιής και δραστηριοποιείται διεθνώς. Την διοικώ, εργάζομαι καθημερινά ως μηχανικός και ταυτόχρονα επενδύω στους ανθρώπους της, στην εκπαίδευση, στην εξέλιξη και στην αυτονομία τους. Πιστεύω σε ένα μοντέλο σύγχρονης εργασίας που σέβεται τον άνθρωπο και την ισορροπία ζωής.

Μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία στην Κύπρο είδα από κοντά πόσο η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και η έλλειψη διαφάνειας μπορούν να φρενάρουν την καινοτομία και τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν.

Πιστεύω σε ένα κράτος πιο απλό, πιο ψηφιακό και πιο δίκαιο για τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους επαγγελματίες.

Παράλληλα, είμαι ενεργός στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού και στηρίζω την αρχή «public money, public code», όταν κάτι πληρώνεται από τους πολίτες, πρέπει να ανήκει στους πολίτες. Η διαφάνεια δεν είναι τεχνικό θέμα· είναι θέμα δημοκρατίας.

Δεν προέρχομαι από το πολιτικό κατεστημένο. Προέρχομαι από την πραγματική οικονομία και την καθημερινή δουλειά.

Θέλω μια Κύπρο που να κρατά τους νέους της εδώ, να προσελκύει σοβαρές επενδύσεις και να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση.

Έφη Ξάνθου:

Η Έφη Ξάνθου είναι πολιτική επιστήμονας και επιχειρηματίας. Είναι ακτιβίστρια από τα φοιτητικά της χρόνια, με πλούσια ενασχόληση μέσω διαφόρων ΜΚΟ και κινημάτων βάσης, και ενεργό πολιτικό πρόσωπο από το 2002. Υπήρξε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών την περίοδο 2004-2022 και κοινοβουλευτική συνεργάτιδα της κοινοβουλευτικής του ομάδας από το 2009-2023. Παραιτήθηκε από το Κίνημα το 2024 και τον Δεκέμβριο του 2024 εκλέγηκε μέλος της πολιτικής επιτροπής του VOLT Κύπρος.

Τα πολιτικά της ενδιαφέροντα είναι ευρεία αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς και διαπλοκής και προώθησης της ψηφιακής αναβάθμισης.

Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1981, επαναπατρίστηκε στην Κύπρο όταν ήταν 9 ετών και έκτοτε ζει στη Λευκωσία. Απέκτησε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και MBA από το Cyprus International Institute of Management (τώρα Πανεπιστήμιο Λεμεσού). Ίδρυσε την εταιρία της, Leap to Green Ltd, το 2024 και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί 15 ετών.

Σάββας Παύλου:

Γεννήθηκα την 21η Απριλίου – σημαδιακή ημερομηνία – του 1972 στην Λευκωσία. Γονείς μου είναι ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Παύλου, συνταξιούχος καθηγητής φυσικής, χημείας και βιολογίας με θητεία στο Λύκειο Κύκκου Αρρένων και μετέπειτα στο Α.Τ.Ι. (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο) από τον Στρόβολο και η †Κλημεντίνη Παύλου (το γένος Λαζαρίδη) πρώην νοσηλεύτρια με υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάριο Νοσοκομείο, από την Άχνα. Οι ρίζες μου μέσω των παππούδων/γιαγιάδων μου φτάνουν μέχρι το Παλιομέτοχο, την Πλατανιστάσα, το Λευκόνοικο και την Άχνα.

Μεγάλωσα στον Άγιο Δομέτιο στην γειτονιά όπου βρίσκεται το Δημοτικό Μέγαρο. Η μόρφωση μου ξεκίνησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα, ακολούθως στο Γυμνάσιο Κύκκου Γ’ (σημερινό Γυμνάσιο Έγκωμης) και τέλος στο Λύκειο Κύκκου Α’, απ’ όπου αποφοίτησα από τον Οικονομικό κλάδο.

Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία στην ΣΜΕΦ (Στρατιωτική Μουσική Εθνικής Φρουράς) και στην πράσινη γραμμή στα φυλάκια του Κάμπου της Τσακκίστρας.

Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Βιέννη όπου έμαθα την Γερμανική Γλώσσα, με κατεύθυνση τα Ξενοδοχειακά και τις ολοκλήρωσα στην Αμερική στην πολιτεία της Χαβάης με ειδίκευση στο Μάρκετιγκ.

Εργάστηκα σε εταιρείες του επισιτιστικού τομέα και του κλάδου FMCG μέχρι που με κέρδισε η βιομηχανία των αλουμινίων, τομέας στον οποίο εργάζομαι μέχρι σήμερα.

Τα χόμπυ μου είναι ο αθλητισμός, η heavy metal και hard rock μουσική, το διάβασμα βιβλίων κυπριακής και παγκόσμιας ιστορίας, καθώς και η μαγειρική. Παίζω κλαρίνο, σαξόφωνο και ντραμς και στην εφηβική και νεανική μου ηλικία, συμμετείχα στο HEAVY METAL συγκρότημα DISASTER. Ήμουν αθλητής στίβου στο Γ.Σ.Π. στα αγωνίσματα 100μ, 400μ και άλματος επί κοντώ, ήμουν βασικό μέλος στην ομάδα βόλλευ του Γυμνασίου Κύκκου Γ’ που κατάκτησε αήττητη το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυμνασίων και ένα από τα πρώτα μέλη του Σωματείου FEATHERS στο πρωτοεμφανιζόμενο τότε άθλημα του μπάτμιντον.

Υπήρξα μέλος του Αθλητικού Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας και είμαι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας εδώ και 26 συνεχόμενα χρόνια. Παρακολουθώ όλους τους εντός έδρας αγώνες από το γήπεδο.

Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες.

Ανδρομάχη Σοφοκλέους:

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι απόφοιτος πολιτικών επιστημών και θεωρίας από το University College London, με ένα χρόνο στο École normale supérieure de Lyon. Ολοκληρωσε το μεταπτυχιακό της στην Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης από το University College London και το Queen Mary University. Στα χρόνια του πανεπιστημίου, ευτύχισε να διδαχθεί από κάποιους από τους κορυφαίους στον κόσμο στην Ιστορία της Πολιτικής Σκεψής.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως πολιτική αναλύτρια και σύμβουλος σε θέματα που σχετίζονται με την εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή. Τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε ιδρυτικό μέλος του Volt, και είναι συμπρόεδρος του κόμματος από τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Volt είναι η πρώτη της εμπλοκή στην κομματική σκηνή, μετά από χρόνια που ήταν ενεργή στην κοινωνία των πολιτών και παρούσα σε εθελοντικά κινήματα για την επανένωση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιβάλλον. To Volt ήρθε σε μια στιγμή που η Ανδρομάχη ασφυκτιούσε για την κατάσταση της χώρας και την πορεία της, την έλλειψη προοπτικής αλλά και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσα και από ένα κράτος που έπαψε να λειτουργεί και έχει διαβρωθεί από τη διαφθορά. Τότε ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει ένα βήμα μπροστά και να δώσει τη μάχη για να γίνει μέρος ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου στη βουλή. Για να δουλέψει για μια σύγχρονη, Ευρωπαϊκή, επανενωμένη και πιο ανθρώπινη Κύπρο, και ένα κράτος που επιτέλους να λειτουργεί.

Είναι επίσης συμπαραγωγός του πολιτικού podcast, Nicosia Uncut, στην πλατφόρμα Island Talks, την πρώτη τρίγλωσση πλατφόρμα podcast στην Κύπρο.

Όλα αυτά τα χρόνια στη δράση της την καθοδηγεί η πίστη στη δυνατότητα για αλλαγή και η ελπίδα που γεννιέται μέσα από τη δουλειά γι’ αυτή.

Ιωάννης Τιρκίδης:

Ο Ιωάννης Τιρκίδης έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικών Ερευνών στην Τράπεζα Κύπρου. Είναι επίσης από το 2019 πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. Έχει μακρά καριέρα στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, όπου κατείχε ερευνητικές και διευθυντικές θέσεις σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάλυσης μετοχών, διαχείρισης επενδύσεων και επενδυτικής στρατηγικής.

Δίδαξε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και ήταν συνεργάτης του Economist Intelligence Unit για την κυπριακή οικονομία. Έχει δημοσιεύσει ως συγγραφέας και συνεγγραφέας σε διάφορα βιβλία και επιμελημένους τόμους στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αρθρογραφεί τακτικά και δημοσιεύει στο Μπλοκ της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (Cyprus Economic Society) και στον τοπικό τύπο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά.

Νικόλας Τρύφων:

Με χρόνια εμπειρίας στην Αρχιτεκτονική/διαχείρηση Έργων, την ηγεσία ομάδων, τον σχεδιασμό Σκηνικών Κινηματογράφου και επιτυχημένη εμπειρία στη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης λιανικής πώλησης τροφίμων, καθώς και στη συμβουλευτική και διαχείρηση εστιατορίων, αναζητώ πάντα συναρπαστικά έργα με εξαιρετικές ομάδες. Είμαι εξωστρεφής και μπορώ να προσαρμοστώ σε κάθε κατάσταση, έχοντας πάντα την επικοινωνία στην πρώτη γραμμή. Η μάθηση είναι μια διαδικασία που με ενδιαφέρει, επομένως η υπομονή, η προσαρμοστικότητα, η ενσυνειδητότητα, ο σεβασμός, είναι σημαντικά για την επίτευξη καλύτερης γνώσης σε όλα όσα εμπλέκομαι, ενώ παράλληλα μου αρέσει να εργάζομαι σε μια ομάδα.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια δραστηριοποιούμαι ενεργά ως υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ από το 2010 συμμετέχω ως εθελοντής στην Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, όπου διετέλεσα πρόεδρος της οργάνωσης για τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, η οργάνωση πέτυχε σημαντικά ορόσημα, όπως τη διοργάνωση της πρώτης Πορείας Υπερηφάνειας στην Κύπρο το 2014, τη συμβολή στην ψήφιση του νόμου περί πολιτικής συμβίωσης το 2015, την προώθηση της δικοινοτικής συνεργασίας, καθώς και την απονομή του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη το 2023 για τη συνολική της δράση. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν προγράμματα κατά του εκφοβισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της πολιτικής συμμετοχής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας, συνέβαλα στην προώθηση της ποινικοποίησης των θεραπειών μεταστροφής και στην ενίσχυση της νομοθεσίας κατά της ρητορικής μίσους, με στόχο μια κοινωνία ποικιλόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς και διατομεακή, που στηρίζεται στην ισοτιμία, την ισοπολιτεία και την ισονομία, με θεμέλιο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βασικά επιτεύγματα:

Στο παρόν, διευθύνω μια εταιρεία ανακαινίσεων εσωτερικών χώρων «Tryfonic Events ltd», μια διαδικτυακή επιχείρηση εστίασης και catering «Misfit Union», καθώς και μια εταιρεία παραγωγής «Nostalgia Parties».

Αρχιτέκτονας/Διευθυντής «Get Fresh», Λευκωσία

Αρχιτέκτονας/Επικεφαλής Ομάδας «Heritage Green» οικιστική αναπτυξη, La Plata/Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

Επιτόπιος Αρχιτέκτονας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία-Κύπρος

Επιτόπιος Αρχιτέκτονας, Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα-Ελλάδα

Διευθυντής Έργου/Υλικός Μηχανικός, Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, Αμμάν-Ιορδανία

Επιτόπιος Αρχιτέκτονας, Κοινοτικό κτίριο, Λαντάκ-Ινδία

Χάρις Χαραλάμπους:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λευκωσία. Πέρασα τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μου σε προσφυγικό οικισμό στην Παλουριώτισσα, από όπου έβλεπα τη νότια πλευρά του Πενταδακτύλου και διερωτόμουν αν θα μπορέσω ποτέ να δω τι υπάρχει στη βόρεια πλευρά της οροσειράς. Ζούμε σε ένα τόπο που αποτελεί γεωλογικό θαύμα αλλά που δεν εκτιμάμε και δεν φροντίζουμε αρκετά. Για μένα, «Κύπρος» είναι ολόκληρο το νησί μας, για το παρόν και το μέλλον του οποίου αγωνιώ. Αυτή η αγωνία για τον τόπο μας, και η ανάγκη για την επανένωσή του και για τη διόρθωση των στρεβλών συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 1960, είναι οι λόγοι που υποστηρίζω το Volt Κύπρος.

Οι ακαδημαϊκές μου σπουδές είναι στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και είμαι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συμβουλευτικών Ψυχολόγων του ΣΕΨΚ. Ανάμεσα στους χώρους που εργάστηκα στο παρελθόν είναι και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Εδώ και χρόνια αρθρογραφώ στον ημερήσιο τύπο για ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ευημερία, τις πολιτικές συνθήκες και την παιδεία στον τόπο μας.

Από το 2007, μέσα από την εμπλοκή μου σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα ως Εκπαιδεύτρια νέων και ενηλίκων, τρέφω ιδιαίτερο πάθος και ενδιαφέρον στη βιωματική μάθηση. ‘Εχω εμπλακεί ενεργά σε αριθμό καινοτόμων και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους, σε σχολικά πλαίσια.

Από τον Οκτώβριο 2019 διευκολύνω μια κοινωνική πρωτοβουλία, το Conversation Cafe Cyprus, που φέρνει κοντά ανθρώπους που ζουν σε ολόκληρο το νησί μας για να γνωριστούν σε ένα πνεύμα ασφάλειας και ανοιχτοσύνης, και να συζητήσουν θέματα που είναι σημαντικά.

Τα θέματα που θεωρώ σημαντικά να νομοθετηθούν, μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφορούν:

Τη ψυχική υγεία: πώς το κράτος διασφαλίζει τη ψυχική ασφάλεια του κοινού και το ποια άτομα είναι κατάλληλα να είναι εγγεγραμμένα ως Ψυχολόγοι ή/και να παρέχουν ψυχοεκπαίδευση στο κοινό Τα όρια στην ελευθερία της άποψης στο διαδίκτυο: πώς η διαδικτυακή βία/εκφοβισμός βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών και των ενηλίκων Την παιδεία: την άκρως απαραίτητη ένταξη της βιωματικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση και την προστασία από το σχολικό εκφοβισμό Την κοινωνική ευημερία: την προστασία και στήριξη των παιδιών που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους μετά την ενηλικίωσή τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών σε διαδικασίες Γονικής Μέριμνας Την ειρήνη και τη συμφιλίωση: τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πολυκοινοτικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών Την ενεργή πολιτότητα: το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα δημοσίου συμφέροντος

Άντρη Χριστούδια Gumuskut:

Η Άντρη Χριστούδια, γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1972 αλλά κατάγεται από την Άσσια. Είναι Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια και Θεραπεύτρια Ζεύγους, με πολυετή και διακεκριμένη πορεία στους τομείς της ψυχικής υγείας και της δημόσιας διοίκησης. Ως ιδρύτρια του Κέντρου Συστημικής Συμβουλευτικής «Λόγω Ψυχής», παρέχει εξειδικευμένες θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

​Η επιστημονική της κατάρτιση είναι πολυδιάστατη: είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Γονέων και Δασκάλων (Gordon Training International) και Εμψυχώτρια Ομάδων στη Συνθετική Παιγνιοδράση (NOCN). Με συνεχή εξειδίκευση σε σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία για ζευγάρια, Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία), η Άντρη Χριστούδια θέτει ως προτεραιότητα την ενδυνάμωση του οικογενειακού ιστού και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, θεωρώντας την προσωπική ανάπτυξη ως το θεμέλιο μιας υγιούς κοινωνίας.

Παράλληλα, το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και η κατοχή MBA στη Δημόσια Διοίκηση, σε συνδυασμό με τη μακρά προϋπηρεσία της στον Δημόσιο Τομέα, της έχουν προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στην οργάνωση ευρωπαϊκών ερευνών και τη διοίκηση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

​Η επαγγελματική της ταυτότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την κοινωνική προσφορά. Μέσα από τη συνεργασία της με πολυάριθμους κοινωνικούς φορείς, δημιουργεί και διεκπεραιωνει θεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικα προγράμματα στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών τους . Ξεχωρίζει η στενή της συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, όπου το κοινό τους όραμα «Από Καρδιάς» για τη στήριξη οικογενειών παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, τιμήθηκε με το βραβείο Boussias 2023.

​Η απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα με το Volt για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί μια συνειδητή πράξη πολιτικής ευθύνης. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μια πολιτική που πρεσβεύει την Κοινωνική Δικαιοσύνη, την Ειρήνη και την Ευημερία των πολιτών. Για την Άντρη Χριστούδια, οι αξίες της ισότητας, της Ειρήνης και της επανένωσης της Κύπρου δεν είναι προεκλογικά συνθήματα αλλά βιωματική στάση ζωής. Όραμα της και στόχος για τον οποίο εργάζεται, η επούλωση του συλλογικού μας τραύματος μέσα από την επαφή και την ουσιαστική σύνδεση των ανθρώπων της Κύπρου.

Εντάσσεται σε μια Ομάδα με κοινές αξίες, διεκδικώντας μια πατρίδα που υπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτών της και διασφαλίζει ένα δίκαιο και ελπιδοφόρο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο:

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1993. Η μητέρα του είναι Κύπρια με καταγωγή από την Ανώγυρα, ενώ ο πατέρας του κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Φοίτησε σε δημόσια σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, αποφοιτώντας με άριστες επιδόσεις από το Γυμνάσιο Καθολικής και το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στα οποία τιμήθηκε ως λαβαροφόρος και σημαιοφόρος αντίστοιχα. Κατά τα μαθητικά του χρόνια, διακρίθηκε σε διάφορες ολυμπιάδες παγκυπρίως, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε πέντε διπλώματα GCE A-Level με Α* και Α.

Εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 2012 προτού μεταβεί για σπουδές στην Αγγλία, όπου φοίτησε σε μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Αποφοίτησε με πτυχίο φυσικής και First-Class Honours από το Imperial College London το 2016 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις κβαντικές τεχνολογίες με Distinction στο University College London το 2017. Εργάστηκε για δύο χρόνια σε νοσοκομείο του Cambridge ως εκπαιδευόμενος στον κλάδο της ιατρικής φυσικής και επέστρεψε στην Κύπρο το 2019, κάνοντας επαγγελματική στροφή προς τον κινηματογράφο - που αποτελεί μέχρι σήμερα την κύριά του επαγγελματική δραστηριότητα.

Έχει συνεργαστεί με εταιρείες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο από το 2019 στα τμήματα παραγωγής και σκηνοθεσίας για διεθνείς συμπαραγωγές κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών σειρών, που έκαναν πρεμιέρα σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ διεθνώς, όπως το Φεστιβάλ Βενετίας, την Εβδομάδα Κριτικής στις Κάννες, και το Φεστιβάλ του Sundance στις ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα εργάστηκε ως τρίτος βοηθός σκηνοθέτη σε κυπριακή συμπαραγωγή που ήταν υποψήφια στη βραχεία λίστα 15 ταινιών για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας του 2026.

Από το 2020 δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της πολιτιστικής παραγωγής. Είναι ίσως πιο γνωστός στο πολιτιστικό τοπίο της χώρας ως ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου, Queer Wave: ένα φεστιβάλ που στα έξι του χρόνια έχει προσφέρει σε τοπικό επίπεδο πάνω από 250 πρεμιέρες ΛΟΑΤΚΙ+ κινηματογραφικών έργων από όλο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας τη ζύμωση της ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας του νησιού με την κοινωνία των πολιτών. Εστίασε στη Λευκωσία με στόχο την εδραίωση του φεστιβάλ ως δρώμενο με διακοινοτική συμμετοχή, ενώ το Queer Wave, πλέον και ως πολιτιστικός φορέας διευρυμένης δράσης, συνεχίζει να καταλαμβάνει χώρο νότια και βόρεια της πράσινης γραμμής, εντός της νεκρής ζώνης και εκτός της πρωτεύουσας, φέρνοντας κοινότητες πιο κοντά - μία ταινία τη φορά.

Για το έργο του στα πλαίσια της διακοινοτικής ΛΟΑΤΚΙ+ δράσης του Queer Wave - και τη συμβολή του φεστιβάλ στο ΣΒΑ16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί - επιλέχθηκε ως ένας από τους 20 φιναλίστ παγκοσμίως για τα Βραβεία Κοινοπολιτείας Νέων το 2021, ανάμεσα σε χίλιους υποψηφίους από 43 χώρες. Υπηρέτησε ως μέλος της κριτικής επιτροπής για το τμήμα Giornate degli Autori στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συνέβαλε στη διαδικασία επιλογής ταινιών για το ίδιο τμήμα επί πέντε χρόνια. Το 2022 υπήρξε μέλος της επιτροπής επιλογής για το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το 2024 υπηρέτησε ως μέλος της κριτικής επιτροπής για τα Βραβεία Teddy στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Έχει συμμετάσχει σε πανευρωπαϊκά και διεθνή επαγγελματικά προγράμματα όπως το Atelier for Young Festival Managers, το Future of Film Festivals Forum, το Global Cultural Relations Program και το Developing Your Film Festival. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εδώ και τρία χρόνια.

Εκτός από Ελληνικά, ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα:

Η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα γεννήθηκε το 1987 στον Άγιο Δομίνικο της Δομινικανής Δημοκρατίας και μεγάλωσε στη Λεμεσό της Κύπρου. Είναι αρχιτεκτόνισσα, ερευνήτρια και ενεργή πολίτιδα.

Κατά την περίοδο 2022–2025 υπήρξε συντονίστρια έργου για τη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων που στόχευαν στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Λεμεσιανών.

Έχει εργαστεί ως δημοτική λειτουργός στον τομέα του ελέγχου πολεοδομικών παρανομιών και της επιβολής πολεοδομικών κανονισμών, αποκτώντας ουσιαστική γνώση της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των προκλήσεων της εφαρμοσμένης πολιτικής στην πράξη.

Σήμερα συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα καινοτομίας συμπεριλαμβανομένου του MaasLab και του CYENS για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων στους τομείς του αστικού πρασίνου, της κινητικότητας και της ενέργειας, ενώ συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα και τον δίκαιο επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου με τους Φίλους της Γης και τον OPU (Organization for Positive Urbanism).

Παράλληλα, διατηρεί το αρχιτεκτονικό ερευνητικό εργαστήριο The Way Space Begins στη Λεμεσό, με αντικείμενο τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και την αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και συμμετέχει ενεργά σε επαγγελματικές και επιστημονικές επιτροπές στην Κύπρο και την Ευρώπη μέσω του ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Είναι συγγραφέας του αναγνωρισμένου εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου «Η Καρολίνα τρώει τις εποχές», που εκδόθηκε στα ελληνικά το 2021 και στα αγγλικά το 2022, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τις πρώτες ηλικίες, και είναι Πρέσβειρα για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής στο Frederick University και απόφοιτη του Architecture Research Centre του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (DipArch Hons, summa cum laude), καθώς και του Leicester School of Architecture του Πανεπιστημίου De Montfort, αποφοιτώντας με βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας και καινοτομίας.

Η Πενέλοπε είναι συντρόφισσα, μητέρα, κόρη και αδελφή — ρόλοι που συνυπάρχουν και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη φροντίδα, τη δημόσια ευθύνη και τη συλλογική ζωή.

Ανδρέας Γρηγορίου:

Γεννήθηκα το 1980 στους Αγίους Ομολογητές Λευκωσίας και το 1983 μετακομίσαμε μαζί με την οικογένειά μου στο χωριό Γέρι της Επαρχίας Λευκωσίας. Τελείωσα την Α’ Τεχνική σχολή Λευκωσίας ως Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, ένα επάγγελμα το οποίο εξασκώ από το 2000 οπόταν ολοκλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία.

Από το 2015 ζω και εργάζομαι μόνιμα στη Λεμεσό. Ενεργός πολίτης, με τα ενδιαφέροντά μου να περιλαμβάνουν τη μελέτη της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής ιστορίας, της κοινωνιολογίας και της επιστήμης.

Mελίνα Λιμνάτη:

Η Μελίνα Λιμνάτη διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίησης στον τομέα του Μάρκετινκ ενώ εργάστηκε για παγκόσμια brands στους κλάδους της εστίασης, των FMCG, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών, δημιουργώντας στρατηγικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης διετέλεσε για τρία χρόνια μέλος του Management Board ενός ιδιωτικού σχολείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εμπλουτίζοντας την κατανόησή της για τον χώρο της εκπαίδευσης και ενισχύοντας τις ηγετικές και στρατηγικές της ικανότητες. Παράλληλα, ηγήθηκε της πρωτοβουλίας Cyprus Peace Festival, μιας εθελοντικής δράσης που άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το διαγενεακό τραύμα και τον ρόλο της κοινωνικής προσέγγισης στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Το 2025 ίδρυσε και διευθύνει τη δική της εταιρεία Μάρκετινγκ και Στρατηγικής.

Πιστεύει ότι η δημοκρατία διεκδικείται θεσμικά, συστηματικά και με προοδευτισμό, με ρεαλισμό και διάθεση για συνεργασία. Παραμένει ενεργό μέτος του Volt Κύπρου από τις αρχές του 2024 και εκλελεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κινήματος από τον Δεκέμβριο του 2025 . Συντονίζει την Επιτροπή Οικονομικών και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Επαναπροσέγγισης και Συμφιλίωσης.

Πάνος Λοΐζου Παρράς:

Γεννήθηκε στη Λεμεσό, μόλις η χώρα συμπλήρωνε την πρώτη δεκαετία διχοτόμησης. Πεπεισμένος ότι η πολιτική αποτελεί το μοναδικό μέσο που μπορεί να βελτιώσει τις ζωές μας, αναζητά το χρέος του στη δράση, στη συμμετοχή, στη συλλογικότητα.

Η περιρρέουσα του 2004 και οι εξάρσεις λαϊκισμού, του στερούν την ελπίδα. Φεύγει για την Αθήνα, όπου ολοκληρώνει τις σπουδές του στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ, ενώ το 2008 προσλαμβάνεται σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο. Εγγράφεται ως Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και γίνεται κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA.

Το 2013 επιστρέφει Κύπρο, όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ παράλληλά αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο στη Νομική με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αρθογραφεί, λαμβάνει μέρος σε κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών που στόχο έχουν την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την επανένωση. Ολοκληρώνοντας ένα τεράστιο κύκλο, επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε. Στην ανάγκη δράσης, συμμετοχής, συλλογικότητας, με πολιτικό όχημα ελπίδας, το Volt.

Το 2023 υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Volt, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2024 εξελέγη συμπρόεδρος του κόμματος.

Πανδώρα Νικολαΐδου:

Γεννήθηκα στις 30 Μαΐου 1957 και είμαι υποψήφια βουλευτής Λεμεσού με το Volt Cyprus. Κατάγομαι από τον κατεχόμενο Τράχωνα και η εμπειρία της προσφυγιάς, σε έναν τόπο στο σταυροδρόμι πολιτισμών, διαμόρφωσε την αγωνία και τη δέσμευσή μου για το μέλλον και την επανένωση της Κύπρου.

Είμαι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης, με συνεχή επιμόρφωση σε ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και καινοτόμες κατασκευές. Τα τελευταία 35 χρόνια διευθύνω οικογενειακή εταιρεία κατασκευών με βραβευμένα έργα. Η επαγγελματική μου έδρα βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού.

Κατοικώ στις Κάτω Πλάτρες, κοινότητα καταγωγής των γονέων μου, όπου δραστηριοποιούμαι σε τεχνικές προσεγγίσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Στηρίζω διαχρονικά την επανένωση της Κύπρου στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και θέτω υποψηφιότητα για μια βιώσιμη, ευρωπαϊκή και επανενωμένη Κύπρο με διαφάνεια και προστασία του περιβάλλοντος.

Φρύνη Ονουφρίου-Χριστοδούλου:

Γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1965 στη Λεμεσό, όπου ζω με τον σύζυγό μου και τα τρία μας παιδιά. Αποφοίτησα από το 5ο Γυμνάσιο Λεμεσού και σπούδασα στο Indiana University–Bloomington (BSc in Apparel Merchandising). Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακή Συμπεριφορά από το University of Limassol (UoL). Εργάζομαι ως ιδιωτική υπάλληλος στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων.

Είμαι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Volt και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού. Συμμετέχω ενεργά στα κοινά και στην τοπική κοινωνία. Είμαι Γραμματέας του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου των παιδιών μου. Με έντονη ευαισθησία σε ζητήματα περιβάλλοντος, προστασίας των ζώων και κοινωνικής δικαιοσύνης, πιστεύω σε μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον.

Η υποψηφιότητά μου πηγάζει από την ανάγκη για μια πολιτική με αξίες, διαφάνεια και πραγματική φροντίδα για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές.

Μαρία Σκέντερ:

Η Μαρία Σκέντερ είναι από τη Λεμεσό και έχει αφιερώσει την καριέρα της στη διαχείριση, προστασία και αναγέννηση της κυπριακής υπαίθρου. Έχει συνεισφέρει ενεργά σε ευρωπαϊκά και δι-κοινοτικά προγράμματα για την αναδάσωση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ως μέλος της Παραλληλής Βουλής και της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και Καθαρή Ενέργεια, δίνει έμφαση στην ανάγκη άμεσων δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, με επίκεντρο την κοινότητά της στη Λεμεσό.

Διαθέτει επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της γεωπονίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ η εμπειρία της στη διοίκηση, τη στρατηγική επικοινωνία και τη διαχείριση έργων την καθιστά ικανή να υλοποιεί πολιτικές που συνδέουν την προστασία του περιβάλλοντος με την αγροτική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Εργάζεται για την προώθηση βιώσιμων λύσεων και συνεργάζεται με όλους τους φορείς για να δημιουργήσει κοινές δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουν τον φυσικό μας πλούτο.

Ανδρέας Σουτζιής:

Κατάγεται από την κωμόπολη της Λύσης και γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1964. Αποφοίτησε το 1981 από την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού στον κλάδο των Ηλεκτρονικών και συνέχισε τις σπουδές του στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, από όπου αποφοίτησε το 1984 αποκτώντας Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πυροβολικό την περίοδο 1984–1986 και παρέμεινε ενεργός για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην Εφεδρεία. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Εθνοφυλακή, όπου υπηρέτησε ως Εθελοντής Εθνοφύλακας για δώδεκα χρόνια, έως το 2025.

Από το 1987 μέχρι σήμερα διατηρεί στη Λεμεσό το κατάστημα ηλεκτρονικών ANDROS ELECTRONICS, δραστηριοποιούμενος στον τομέα των πωλήσεων και εγκαταστάσεων ηχοσυστημάτων αυτοκινήτου, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στον τεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται ιδιαίτερα με τη μελέτη πολιτικών και ιστορικών βιβλίων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα γεγονότα και τις επιχειρήσεις του 1974. Είναι χήρος και πατέρας δύο θυγατέρων, της Χριστίνας και της Μυροφόρας.

Το ενδιαφέρον του για την πολιτική εκδηλώθηκε από νεαρή ηλικία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 συμμετέχει ενεργά στο επαναπροσεγγιστικό κίνημα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου, ενώ είναι μέλος του Volt από την ίδρυσή του, στηρίζοντας σταθερά τις αξίες της συνεργασίας, της ευρωπαϊκής προοπτικής και του διαλόγου.

Αλέξης Χατζηνικολάου:

Ο Αλέξης Χατζηνικολάου γεννήθηκε το 1990 στη Λεμεσό. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εργάζεται ως δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λεμεσού.

Μέσα από την καθημερινή του επαφή με τους μαθητές, έχει διαμορφώσει τη σταθερή πεποίθηση ότι η παιδεία αποτελεί θεμελιώδη μοχλό κοινωνικής προόδου, ισότητας και ουσιαστικής αλλαγής.

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζουν στο περιβάλλον, την ενέργεια, τον πρωτογενή τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, πιστεύοντας στη δύναμη της συμμετοχής των πολιτών, του διαλόγου και των πρακτικών λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.

Ιδιαίτερο πάθος του αποτελούν οι καλλιέργειες και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής της τροφής του και, για τον λόγο αυτό, το 2020 αποφάσισε μαζί με την οικογένειά του να εγκαταλείψει την πόλη και να εγκατασταθεί σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αξίες και τα πιστεύω του.

Αξιοποιεί τη γη σχεδόν δώδεκα μήνες τον χρόνο, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των διατροφικών του αναγκών και εφαρμόζοντας έμπρακτα τις αρχές της αειφορίας.

Ως ενεργός πολίτης, πραγματοποιεί παρουσιάσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε δημοτικά σχολεία. Συμμετέχει επίσης ενεργά σε εθελοντικές ομάδες δεντροφυτεύσεων και δασοπυρόσβεσης, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και σε δικοινοτικές δράσεις.

Πάνος Χατζηχριστοφής:

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1980, με καταγωγή από την Αμμόχωστο. Σπούδασα Αρχιτεκτονική και Βιωσιμότητα στο Λονδίνο και επέστρεψα στην Κύπρο το 2009, έπειτα από επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό.

Η ενεργός συμμετοχή μου στα κοινά ξεκίνησε μέσα από τον οργανισμό Youth Encounters for Peace, συμβάλλοντας στην προώθηση της επίλυσης συγκρούσεων και στην ανάπτυξη ουσιαστικών δεσμών με την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Οι εξειδικευμένες σπουδές μου στην αρχιτεκτονική, τη βιωσιμότητα και την προσαρμογή του δομημένου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επαγγελματική μου εμπειρία στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών, διαμορφώνουν τη δράση μου σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας (Friends of the Earth), αστικής αναζωογόνησης (Lemesos 2030, Limassol Forum of Citizens), προσιτής στέγασης και καθαρής ενέργειας.

Πιστεύω βαθιά στη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών μέσα από τη συνεργασία και την καινοτομία, καθώς και στον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη κοινωνικής προόδου, ώστε κανείς να μη μένει πίσω. Σας καλώ να διαμορφώσουμε μαζί μια δίκαιη Κύπρο, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Νίκη Χριστοφή:

Η Νίκη Χριστοφή γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2003. Εργάζεται ως διοικητική λειτουργός στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (ΚΙΙΦ). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, εργάστηκε παράλληλα και ως κοινοβουλευτική συνεργάτιδα, αποκτώντας εμπειρία στη νομοθετική υποστήριξη, την πολιτική ανάλυση και τη δημόσια διοίκηση. Συμμετείχε στην προετοιμασία νομοθετικών προτάσεων και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, καθώς και στη στήριξη κοινοβουλευτικών και θεσμικών διαδικασιών.

Τα ενδιαφέροντά της εστιάζουν στη διεθνή πολιτική και ασφάλεια, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, καθώς και στη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ουσιαστικής εκπροσώπησης των γυναικών και των νέων στην πολιτική και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Γιώτα Αυξεντίου- Ιωαννίδου:

Η Γιώτα Αυξεντίου Ιωαννίδου, γεννήθηκε στο Βαρώσι, η πρώτη από τέσσερα παιδιά.Μεγάλωσε μέχρι τα δεκατέσσερα της χρόνια, στην γειτονιά της Αγίας Τριάδας. Οι γονείς της κατάγονται από την Επαρχία Αμμοχώστου, ο πατέρας της, Γεώργιος Φ. Ιωαννίδης έμπορας υφασμάτων από το Τρίκωμο και η μητέρα της, Θάλεια Τσόκκου, από το Αυγόρου.

Η ζωή και τα όνειρα της σαν έφηβη γκρεμίζονται εκ βάθρων, όταν κάποιοι ανώριμοι στην πολιτική, με ανέφικτα όνειρα προκάλεσαν το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή,φέρνοντας θάνατο, ξεριζωμό, όλεθρο. Βιώνει και συνειδητοποιεί με τον πιο δύσκολο τρόπο το τι σημαίνει να νομίζεις ότι ορίζεις την τύχη και το μέλλον σου.

Σαν πρόσφυγας στα μαθητικά της χρόνια μπαίνει στον εθελοντισμό και βοηθά σε στέγες ηλικιωμένων και σε ιδρύματα που φροντίζουν παιδιά με σύνδρομα ή με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Οι εμπειρίες της την ωθούν να σπουδάσει Ψυχολογία στο Middlesex Polytechnic στο Ηνωμένο Βασίλειο και Master in Business Administration από το Cyprus International Institute of Management (τώρα University of Limassol).

Εκπαιδεύτηκε στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία με εξειδίκευση στα Παιδιά και Εφήβους στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Έχει δουλέψει στο Inner London Education Authority στην Αγγλία. Στην Κύπρο δούλεψε στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου για άτομα με πνευματική καθυστέρηση και με υποτροφία εκπαιδεύτηκε στο Loyola University of Chicago και ταυτόχρονα εργαζόταν σε κέντρο παροχής προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επαγγελματικά διαθέτει πολυετή διοικητική και επιστημονική πείρα που εκτείνεται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εργάστηκε σαν Διοικητική Λειτουργός στο Υπουργείο Οικονομικών για σχεδόν επταετία και ασχολήθηκε με θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα το 1995, δημιουργώντας το «Αλκυόνα» Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Εργάζεται σαν Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια και είναι εγγεγραμμένη Διαμεσολαβήτρια.

Συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία των πολιτών. Εκπαιδεύτηκε στο Όσλο της Νορβηγίας και στο George Washington University σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και σε προγράμματα για ενδυνάμωση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην ηγετικότητα τους.

Είναι ενεργή γυναίκα με σταθερή πολιτική στάση και με σθένος διεκδίκησης. Τα θέματα των γυναικών, των παιδιών, των αναπήρων, των προσφύγων και τα θέματα της εκπαίδευσης είναι στις προτεραιότητες της.

Τον Ιούνιο του 2024 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Αμμοχώστου, η πρώτη εκλελεγμένη αξιωματούχος του VOLT στην Κύπρο. Τον Δεκέμβρη του 2024 εκλέγεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου του VOLT Κύπρος.

Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Αυξεντίου από τη Λάρνακα. Έχουν τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

Ευγένιος Ζωσίμοβ:

Κύπριος πολίτης από το 2008, ο Eugene θεωρεί την Κύπρο πατρίδα του ήδη από το 1995. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, ξεκινώντας την πορεία του με υψηλού επιπέδου εργασία στον τομέα της παραγωγής βίντεο, του motion design και του 3D animation.

Στη συνέχεια, επεκτάθηκε στον χώρο των ψηφιακών μέσων και πέρασε την τελευταία δεκαετία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εξειδικεύτηκε στην ανάπτυξη διαδραστικών πλατφορμών βασισμένων σε ψηφιακά δεδομένα και τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας. Σήμερα, με έδρα το Πρωταρά, δραστηριοποιείται ως Εταίρος και CTO σε ευρωπαϊκό πάροχο ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), αναπτύσσοντας αυτοματοποιημένες λύσεις για τον κυβερνητικό και τον εκπαιδευτικό τομέα.

Ένθερμος υποστηρικτής της ψηφιοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πιστεύει στη δύναμη της τεχνολογίας ως μοχλού εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών. Πατέρας τριών παιδιών και άπταιστος γνώστης τριών γλωσσών, εργάζεται με στόχο να συμβάλει ώστε η Κύπρος να εξελιχθεί σε πρότυπο ψηφιακής αποδοτικότητας.

Πιέρος Κάρουλλας:

Ο Πιέρος Κάρουλλας γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1995 και κατάγεται από την Αμμόχωστο. Οι οικογενειακές κουβέντες, οι σιωπές και οι μνήμες, μαζί με την αγάπη για μια πατρίδα «άγνωστη αλλά υπαρκτή», διαμόρφωσαν από νωρίς το κίνητρο της αναζήτησης. Η επαφή του με ανθρώπους από τις άλλες κοινότητες της Κύπρου και η αίσθηση ότι κάτι έμεινε μισό τον οδήγησαν να μην αποδέχεται το «έτσι είναι τα πράγματα» και να μην συμβιβάζεται.

Εργάζεται ως Project Manager στην οικογενειακή επιχείρηση Pharmaceutical Trading Company, συνεχίζοντας μια διαδρομή που ξεκίνησε από το φαρμακείο του παππού του, Ανδρέα Κάρουλλα, το 1954 στην Αμμόχωστο.

Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές για να κατανοήσει πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που διαμορφώνουν κοινωνίες και ζωές. Για τον ίδιο, η πολιτική δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη που οφείλει να αντέχει στον χρόνο και να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Το 2022 διετέλεσε Πρόεδρος του κινήματος «Αμμόχωστος για την Κύπρο», το οποίο μετεξελίχθηκε σε Volt, όπου σήμερα υπηρετεί ως Εκπρόσωπος Τύπου.

Πιστεύει ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή και την ενεργή παρουσία των πολιτών μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια πιο δίκαιη και επανενωμένη Κύπρο.

Αρτέμιος Μιχαήλ:

Ο Αρτέμιος Μιχαήλ γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στην Επισκοπή Λεμεσού, με καταγωγή από τα Άρδανα Αμμοχώστου και τη Φλάσου Λευκωσίας. Η σχέση του με την Αμμόχωστο είναι βιωματική και πολιτική και επηρέασε από νωρίς τη στάση του απέναντι στο Κυπριακό και τη δημόσια ζωή.

Είναι πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης και έχει εμβαθύνει σε ζητήματα διαχείρισης σύγχρονων κρίσεων και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Γερμανία ως ιδιωτικός υπάλληλος, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Η παραμονή και η εργασία του στο εξωτερικό του έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσει στην πράξη διαφορετικά θεσμικά και διοικητικά μοντέλα, να παραμείνει πολιτικά ενεργός στην Κύπρο χωρίς εξαρτήσεις και να αποκτήσει ευρωπαϊκή οπτική, την οποία αξιοποιεί για τη μεταφορά γνώσης, πρακτικών και ρεαλιστικών προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κυπριακό πλαίσιο.

Είναι πολιτικοποιημένος από νεαρή ηλικία και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την πορεία επίλυσης του Κυπριακού. Μετά τη διάνοιξη της Αμμοχώστου και την απάθεια του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Αμμόχωστος Για την Κύπρο, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε αντιπρόεδρος την περίοδο 2022–2023.

Το 2023 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Volt. Από την ίδια χρονιά είναι μέλος του Πολιτικού του Συμβουλίου και σήμερα συντονιστής της Επιτροπής Εσωτερικών του κόμματος. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Δηλώνει φανατικά και ουσιαστικά φιλελεύθερος και πιστεύει σε μια πολιτική τεκμηριωμένη, θεσμικά σοβαρή και κοινωνικά χρήσιμη.

Βάσος Οικονόμου:

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1951. Είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά του γνωστού για την προσφορά του στην Αμμόχωστο Θεόδωρου Β. Οικονόμου,που υπηρέτησε την πόλη του για 40 χρόνια από τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα.

Αποφοίτησε από το Α΄ Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου και μετά την στρατιωτική του θητεία τα πέτρινα χρόνια της Ελληνικής Χούντας,το 1970 μετέβη στη τότε Τσεχοσλοβακία για σπουδές στην ιατρική με δικά του έξοδα.

Από τον πρώτο χρόνο των σπουδών του έπαιρνε υποτροφία λόγω επίδοσης ,μέχρι την αποφοίτησή του. Το 1977 πήρε το δίπλωμα Γενικής Ιατρικής της φημισμένης πρώτης ιατρικής του πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας και είχε την τύχη να εργαστεί και να ειδικευθεί στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της χώρας,το πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μότολ.

Εργάστηκε συνολικά τρία χρόνια στη Παθολογία και δύο στην καρδιολογία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε μέλος φοιτητικών επιτροπών και γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων φοιτητών. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ιδρυτές της Παγκύπριας Φοιτητικής Οργάνωσης ΠΟΦΝΕ. Από την εποχή των σπουδών του έδινε διαλέξεις με ιατρικό κυρίως περιεχόμενο καθώς και για θέματα κοινωνικά και πολιτιστικά και αρθρογραφεί τακτικά.

Μόλις επέστρεψε στην Κύπρο συνέχισε σε τακτικότερη βάση να αρθρογραφεί και έδωσε και συνεχίζει ακόμη να δίνει διάφορες διαλέξεις για ιατρικά θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό.

Πολλά από τα καυστικά και επικριτικά του άρθρα,πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου υπέγραφε με το ψευδώνυμο Λάκης Κούτζιουλας.

Διετέλεσε για έξι χρόνια μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Τροποποίησης Νόμων και Κανονισμών.

Από το 1982 είναι εγκατεστημένος στη Λάρνακα και ασκεί Παθολογία και Καρδιολογία.

Είναι νυμφευμένος με τη Χριστιάνα από την Αμμόχωστο, φιλόλογο και έχει δύο θυγατέρες.

Ιόλη Παραλίκη Κυθραιώτου:

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που υποβάλλω την υποψηφιότητά μου με το Volt Κύπρου για τις Βουλευτικές Εκλογές στην Επαρχία Αμμοχώστου, την αγαπημένη μου πόλη, από την οποία έφυγα σε ηλικία 13 ετών.

Το Volt και τα εξαιρετικά άτομα που το απαρτίζουν είναι ο πολιτικός χώρος που επέλεξα να ανήκω. Είναι ένα κόμμα που πιστεύω ότι με εκπροσωπεί και εκφράζει τις αξίες και τις αρχές μου.

Από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003, έχω ενεργή συμμετοχή σε διάφορες δικοινοτικές ομάδες. Το 2017 έλαβα μέρος σε αντιπροσωπεία του Unite Cyprus Now στο Κραν Μοντανά. Ενδιαφέρομαι ουσιαστικά για το Κυπριακό ζήτημα και την επανένωση της Κύπρου. Πιστεύω ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον σε μια ειρηνική χώρα, χωρίς οδοφράγματα και συγκρούσεις. Θεωρώ ότι χρωστάμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές κάτι καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα η χώρα μας.

Είμαι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία και Ψυχολογία) από το State University of New York, Stony Brook, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στην Οργανωτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Εργάστηκα στην Κυπριακή Επιτροπή Fulbright (Cyprus Fulbright Commission) για 25 χρόνια, αρχικά ως εκπαιδευτική σύμβουλος και αργότερα ως ανώτερη λειτουργός προγραμμάτων.

Άλκης Σαρρής:

Όραμα για μια Επανενωμένη & Ειρηνική Κύπρο

Πιστεύω στο όραμα μιας επανενωμένης ομόσπονδης Κύπρου όπου όλοι οι πολίτες της ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής & θρησκείας θα συμβιώνουν ειρηνικά, αρμονικά και με κατανόηση μεταξύ τους δίνοντας έμφαση σε αυτά που τους ενώνουν παρά σε αυτά που τους χωρίζουν και έχοντας σαν βασική αρχή την Κυπριακή πολιτική συνείδηση που θα είναι κοινή τόσο για τις 2 κύριες κοινότητες, τις θρησκευτικές μειονότητες όσο και για όλους τους άλλους νόμιμα διαμένοντες κατοίκους από Ευρωπαικές χώρες ή μη.

Προσωπικά δεδομένα

Ημερ. & Τόπος Γέννησης: 27/3/1962 στην Aμμόχωστο

Τον Αύγουστο 1974 όταν ήμουν 12 χρονών η οικογένεια μου μετακόμισε Λεμεσό όπου και ζω μέχρι σήμερα.

Είμαι διαζευγμένος και έχω 2 γιούς 32 & 28 χρόνων.

Εκπαίδευση & Στρατός

Δημοτικό σχολείο Χρυσής Ακτής Αμμοχώστου 1967-1973

Foley’s Grammar School 1973-74 στην Αμμόχωστο και 1974-80 στην Λεμεσό

Στρατιωτική θητεία, Σώμα Διαβιβάσεων: 1980-82

City University στο Λονδίνο 1982-85: Bachelor of Science in Control Engineering

Επαγγελματική εμπειρία

Όλη η επαγγελματική μου εμπειρία υπήρξε εντός της οικογενειακής επιχείρησης του ομίλου Εύρηκα που ίδρυσε ο πατέρας μου Ξάνθος Σαρρής το 1960.

Εύρηκα Ελλάς Α.Ε.: Σεπ/1986-Αυγ/1988, Θέση εργασίας: Διοικητικά

Εύρηκα (Κύπρος) ΛΤΔ: Σεπ/1989-Αυγ/2003, Θέση εργασίας: Διευθυντής Εργοστασίου

Όμιλος Εύρηκα: Σεπ/2004-Μέχρι σήμερα, Θέση εργασίας: Σύμβουλος Αγορών & Γραμματέας ΔΣ

Ενδιαφέροντα

Εκμάθηση Τουρκικής Γλώσσας: Αρχάριος

Κιθάρα/Τραγούδι: Μέσου επιπέδου

Συμμετοχή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) & Πολιτικές Κινήσεις

Κίνηση Επανένωσης Κύπρου: 2004-06

Νεοκυπριακός: 2007 - Μέχρι σήμερα, Θέση: Οργαν. Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής

Κυπριακό ίδρυμα Αειφορίας – 2013 μέχρι το 2023, Θέση: Μέλος

Κίνημα Κυπριωτισμού: Ιουλ/2020 - Μέχρι σήμερα, Θέση: Μέλος

Αμμόχωστος για την Κύπρο: Μαρ/2021 – Δεκ/2023, Θέση: Οικονομικός Διαχειριστής.

Στέλιος Στυλιανού:

Ο Στέλιος Στυλιανού γεννήθηκε στο Κάτω Βαρώσι, με καταγωγή από την Άχνα και την Αγία Τριάδα Γιαλούσας. Μεγάλωσε στην Επισκοπή Λεμεσού και αποφοίτησε από το 7ο Λύκειο Λεμεσού (νυν Πολεμιδιών). Έχει πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε από το 1997 και για δύο χρόνια στο τμήμα Computer Aided Learning του Kings College του Λονδίνου, και είχε ιδρύσει το 2000 τα ιδιωτικά ινστιτούτα Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών Interactive Learning. Από το 2008 είναι μόνιμος καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης. Είναι παντρεμένος με τη νομικό Αλεξανδρίνα Στυλιανού (2010) και έχουν δύο παιδιά, τον Θεοδόση και τη Δανάη Ρόουζ.

Από το 2001 μέχρι το 2007 έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, ενώ από το 2009 προσφέρει αφιλοκερδώς τις τεχνοκρατικές του υπηρεσίες στις διοργανώσεις αγροτικού ποδοσφαίρου της Λάρνακας (ΕΠΕΛ και Κοινού Πρωταθλήματος ΕΠΕΛ-ΟΠΝ ΣΕΚ-ΠΟΕΠΑ). Συμμετέχει από το 2016 στην Κίνηση «Λάρνακα για Λύση και Επανένωση», και έχει πρωτοστατήσει το 2020, μαζί με άλλα στελέχη, στη δημιουργία του πολιτικού κόμματος «Αμμόχωστος για την Κύπρο», και αργότερα του Volt Κύπρος. Είναι Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Volt, και πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας του κόμματος.

Από το φθινόπωρο του 2025 παρουσιάζει τη διαδικτυακή εκπομπή συνεντεύξεων «The Unmute Cyprus Podcast».

Σώτος Σύζινος:

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο «Χρυσής Ακτής». Μετά την καταστροφή του 1974 κατοίκησε στη Λάρνακα και αποφοίτησε από το (τότε) Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου.

Συμμετέχει συχνά στις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις του επανενωτικού κινήματος, ως ενεργό μέλος σε δικοινοτικές ομάδες από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή του με άλλους φίλους το 1998, στην έκδοση του «Χάτε»-«Hade», του πρώτου δίγλωσσου περιοδικού της Κύπρου, όπως επίσης και στη δημιουργία του πρώτου δικοινοτικού φολκλορικού σχήματος με την ονομασία « Steps for Peace».

Σήμερα, συμμετέχει ενεργά στο Πανευρωπαϊκό Όραμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΒΟΛΤ, για εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ΕΕ σε ομοσπονδιακό κράτος. Ταυτόχρονα, αγωνίζεται ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, του Δικαίου και της Ισονομίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας, εφαρμοστούν πλήρως και στον τόπο μας. Η δραστηριότητα αυτή ήταν και είναι εμπνευσμένη από τα παγκόσμια ιδανικά της Ειρήνης και του Αλληλοσεβασμού μεταξύ των ανθρώπων και των λαών, τα οποία δυστυχώς υποφέρουν για πολλές δεκαετίες στον τόπο μας. Η διαφθορά, έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας, καταστρέφοντας τις ζωές και το μέλλον όλων των Κυπρίων και ειδικότερα της νέας γενιάς ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος που πληγώνει το νησί μας

Είναι περήφανος πατέρας δύο ενήλικων παιδιών και μιας εγγονής και εργάζεται με την προσδοκία ότι θα ζήσουν σε μια καλύτερη Κύπρο από αυτή που κληρονομούν.

Μιχάλης (Κίττος) Χρίστου:

Ο Μιχάλης (Κίττος) Χρίστου γεννήθηκε το 1995 στο Αλεθρικό. Η μητέρα του Σούλα Χρίστου κατάγεται από το Αλεθρικό, ενώ ο πατέρας του Χριστάκης Κίττος από τον κατεχόμενο Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας.

Ο Μιχάλης εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία το 2016 και σπούδασε στις φιλοσοφικές σχολές του Στέρλινγκ (Σκωτία) και Μπρίστολ (Αγγλία). Τώρα είναι διδακτορικός ερευνητής και βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Επιστημονικής Μεθόδου στην Αυστρία.

Ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος Αμμόχωστος – Για την Κύπρο. Τώρα, ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Volt, είναι ο συντονιστής της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων του κόμματος. Τα ενδιαφέροντα του εστιάζουν ειδικότερα στην λύση του Κυπριακού, την Μέση Ανατολή και το Διεθνές Δίκαιο. Το πιο σημαντικό για τον ίδιο είναι ένα δίκαιο και προσιτό μέλλον χτισμένο πάνω στις αξίες Δίκαιο-Ηθική-Παιδεία.

Ιάκωβος Ψάλτης:

Καταγωγή:

Γεννήθηκε στη Δερύνεια το 1944, μεγάλωσε στα Στροβίλια και φοίτησε στο Εμπορικό Λύκειο Αμμοχώστου (Β Γυμνάσιο). Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Το σπίτι του βρίσκεται στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Σπουδές και Επαγγελματική Απασχόληση:

Διδάκτωρ Επαγγελματικών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση με Μάστερ στο ίδιο αντικείμενο προσφέροντας τις υπηρεσίες του στα προγράμματα Work Based Learning Programmes του Middlesex University και στο Τμήμα Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του European University Cyprus προετοιμάζοντας φοιτητές για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά Προγράμματα και για τις εξετάσεις του City and Guilds στο KES College.

Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός και ως διευθυντής σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Ενδιαφέροντα:

Ιδρυτικό μέλος του Volt και του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας & του Σπιτιού της Συνεργασίας. Μέλος δικοινοτικών ΜΚΟ.

Εκδόσεις:

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση-Θεωρία και Πράξις. Εκδόσεις Πάργα, Αθήνα. 2006 School Transfer from Primary to Secondary Education. Afi (touch) Editions, Limassol. 2007 Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Εκδόσεις Πάργα, Αθήνα. 2008 European Citizens Initiative. Publisher, Friedrich Ebert Stiftung, Nicosia. 2015 Education in a Multicultural Cyprus. Επικεφαλής επιμελητής έκδοσης. Cambridge ScholarscPublishing. 2017 Από το Σπίτι στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση). 2025 Η μέρα που καταστράφηκε η Κύπρος–The day Cyprus was Destroyed-Kıbrıs'ın Yıkıldığı Gün (Υπό έκδοση). 2026 Την Γην Αγάπα – η ζωή και το έργο του Λευτέρη Ψάλτη (Τελή) μέσα από τη λαϊκή ποίησή του (υπό επεξεργασία).

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Μαργαρίτα Γεωργιάδου:

Η Μαργαρίτα είναι αρχιτέκτονας, κάτοχος διπλώματος Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Ινστιτούτο Κύπρου. Η επαγγελματική της δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στην αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και την επανάχρησή τους.

Είναι υποψήφια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2026 με δέσμευση να ξεπεράσει την πολιτική στασιμότητα και να υποστηρίξει την ομοσπονδιακή επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει τη διαφανή διακυβέρνηση, τη θεσμική μεταρρύθμιση και τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

Εστιάζει στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, στην προσιτότητα της στέγασης μέσω κινήτρων κοινωνικής στέγασης και στην ενίσχυση της πολιτικής ταυτότητας της Κύπρου πέρα από τη ρητορική που δημιουργεί διχασμό. Υποστηρίζει τη ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και μια ανθρώπινη προσέγγιση για την ανάπτυξη της Λάρνακας.

Γιώργος Θεοφάνους:

Είμαι ο Γιώργος Θεοφάνους. Έχω σπουδάσει Πληροφορική και εργάζομαι με επιτυχία στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών από το 2004 σε ιδιωτικές εταιρείες.

Είμαι από το 2013 στο ΔΣ της Λέσχης Κινηματογράφου Λάρνακας Αμμοχώστου. Υπήρξα μέλος του ΔΣ Ταμείου Πρόνοιας στις εταιρείες που εργάστηκα στο παρελθόν.

Μιχάλης Καλοπαίδης:

Η πορεία του Μιχάλη Καλοπαίδη συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις Τέχνες και τα Μέσα Ενημέρωσης από το Columbia College Chicago, και μεταπτυχιακό στον ίδιο τομέα από το Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου.

Εργάστηκε σε διάφορους οργανισμούς του εξωτερικού, ενώ με την επιστροφή του στην Κύπρο το 2008 ίδρυσε τη Zedem Media, μια βραβευμένη εταιρεία παραγωγής με δράση στη διεθνή αγορά.

Έχει δημιουργήσει τα Larnaka Talks, μιαν εθελοντική πρωτοβουλία που φέρνει μαζί τεχνοκράτες, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγμένους αντιπροσώπους και πολίτες της Λάρνακας κάτω από την ίδια στέγη, με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένων, βελτιωτικών προτάσεων για σημαντικά θέματα όπως το Περιβάλλον, η Επιχειρηματικότητα, η Προσβασιμότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Μιχάλης προσφέρει εθελοντικά ως Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Cyprus Animation Association, μέλος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου και δημιουργός του Culture & Tonic, ενός podcast που επικεντρώνεται στη Δημιουργική Βιομηχανία της Κύπρου.

Στο Volt Κύπρου συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεών μας από τη θέση του Συντονιστή της Επιτροπής Πολιτισμού.

Άννα Λισένγκο:

Η Άννα γεννήθηκε το 1979 στο Donetsk της Ουκρανίας, σε ένα αυστηρό αστικό περιβάλλον με στρατιωτικές παραδόσεις. Στα σχολικά της χρόνια διακρίθηκε στο μπαλέτο και το τραγούδι, αναπτύσσοντας παράλληλα μια διακριτή φιλοζωική και περιβαλλοντική συνείδηση. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Kramatorsk και εργάστηκε για κάποιο διάστημα στην χώρα καταγωγής της, για να εξασφαλίσει στη συνέχεια εργασία στην Κύπρο, η οποία έκτοτε αποτελεί τη δεύτερη πατρίδα της.

Το 2004 γέννησε το πρώτο της παιδί, το οποίο διαγνώστηκε με ένα σπάνιο σύνδρομο, γεγονός που οδήγησε την Άννα σε ένα πολυετή αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του στην υγεία, την ευημερία και την ένταξη. Βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να βελτιώσει τις ευκαιρίες του γιου της για μια καλύτερη ζωή, αποκτώντας μέσα από αυτή την τραγική συγκυρία τη δύναμη να αφοσιωθεί στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Η εμπειρία αυτή καθόρισε και την απόφασή της να πραγματοποιήσει επιπλέον επιμορφώσεις και καταρτήσεις, ως θεραπεύτρια αποκατάστασης και σωματικής ευεξίας, διατηρώντας από το 2019 ιδιόκτητο κέντρο θεραπείας στη Λάρνακα.

Η Άννα είναι μονογονιός και ζει με τα παιδιά και την μητέρα της στην Πύλα. Είναι δραστήριο μέλος της ουκρανικής και της ρωσόφωνης κοινότητας της επαρχίας Λάρνακας, και μιλά άριστα Ελληνικά και Αγγλικά. Η απόφασή της να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Volt αποτελεί μια συνειδητή προσπάθεια να φέρει στην επιφάνεια ένα κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας που άλλοι πολιτικοί χώροι το αγνοούν και το υποτιμούν. Συμπάθησε το Volt για τους ανθρώπους του, τις ευαισθησίες του, τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό και τον δικοινοτικό του χαρακτήρα.

Αντώνης Παπαγεωργίου:

Ο Αντώνης Παπαγεωργίου γεννήθηκε στη Λάρνακα, κατάγεται από το Αυγόρου και διαμένει στην Ορόκλινη. Είναι δάσκαλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, διορισμένος στο δημόσιο από το 2009. Κατέχει πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πτυχίο Ποιμαντικής Θεολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Ηγεσία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει τετραετές πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Από το 2024 βρίσκεται σε μερική απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, υπηρετώντας ως Σύμβουλος Αγωγής Υγείας στη Δημοτική Εκπαίδευση. Στα πλαίσια της απόσπασής του έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό στη συναισθηματική αγωγή με βάση τις ταινίες Inside Out, το οποίο εγκρίθηκε και χρησιμοποιείται επισήμως στο μάθημα της Αγωγής Υγείας.

Διαθέτει πολυετή κοινωνική και επιστημονική δράση σε θέματα ψυχικής υγείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής συμπερίληψης. Υπήρξε συνεργάτης του αποβιώσαντα μακαριστού Κώστα Γαβριηλίδη, Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, συμβάλλοντας στην εκπόνηση εθνικών πολιτικών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του συγκαταλέγεται η καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη και απόδοση δημόσιας ορατότητας του ζητήματος των λεγόμενων «ψευδο-θεραπειών μεταστροφής» στην Κύπρο, καθώς και ο συντονισμός και η υλοποίηση της πρώτης συστηματικής έρευνας για την έκταση του φαινομένου στη χώρα, σε συνεργασία με τον ελληνικό επιστημονικό φορέα Orlando LGBT+. Η τεκμηρίωση αυτή αξιοποιήθηκε στη δημόσια διαβούλευση και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο οδήγησε στην πλήρη ποινικοποίηση των πρακτικών μεταστροφής, ανεξαρτήτως δήθεν συναίνεσης, συμπεριλαμβανομένων και πρακτικών με θρησκευτικό ή πνευματικό μανδύα, καθιστώντας τη σχετική κυπριακή νομοθεσία μία από τις πλέον ολοκληρωμένες και προοδευτικές στην Ευρώπη.

Αλέξανδρος Χριστοφόρου:

Ο Αλέξανδρος Χριστοφόρου γεννήθηκε το 1964. Είναι νυμφευμένος τα τελευταία 40 χρόνια με την Αθηνά και έχει δύο παιδιά, την Αναστασία και τον Ανδρέα.

Μετά την αποφοίτησή του από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας, υπηρέτησε στις Δυνάμεις Καταδρομών και ακολούθως σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Πανεπιστήμιο Brown, όπου απέκτησε πτυχίο BSc στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και πτυχίο BA στα Οικονομικά. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας, των κατασκευών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σήμερα διατελεί Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης, Γενικός Γραμματέας της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Κολύμβησης και Ταμίας της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Ταμίας και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου.

Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία, την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, την προστασία των ζώων και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων. Υπηρετεί ως εθελοντής αξιωματικός στην Πολιτική Άμυνα και ως εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ενώ συνεισφέρει εθελοντικά, από την έναρξη λειτουργίας του και όποτε του ζητηθεί, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρνακας.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας των ζώων και υποστήριξης ατόμων με σοβαρές ασθένειες. Η πολυδιάστατη κοινωνική του δράση και η αφοσίωσή του στην προσφορά προς την κοινωνία αποτελούν το κίνητρο της υποψηφιότητάς του με το Volt για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Γιάννης Αγρότης:

Ο Γιάννης γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στην Πάφο όπου και ζει με την σύζυγο του και τα 2 του παιδιά. Τέλειωσε τη στρατιωτική του θητεία με το βαθμό του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού και ακολούθως σπούδασε Computer Systems Engineering στο University of Kent του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την επιστροφή του στη Κύπρο εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση του που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού από το 1987, όπου και εργάζεται ακόμα.

Διετέλεσε μέλος της Επαρχιακή Εφορείας Πάφου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, από έφηβος και για αρκετά χρόνια, σαν μέλος και αργότερα σαν βαθμοφόρος και Έφορος. Εκπροσώπησε την Επαρχιακή Εφορεία Προσκόπων Πάφου στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου για 2 χρόνια.

Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει η θάλασσα, να διαβάζει λογοτεχνία και να ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα της πόλης του, για θέματα τουρισμού, τεχνολογίας, περιβάλλοντος και διεθνών εξελίξεων.

Πέτρος Δίας:

Ο Πέτρος γεννήθηκε το 1986 και μεγάλωσε στην Πάφο. Έχει ρίζες από την Νέα Πάφο και την μακρινή Ινδία αφού ο πατέρας του κατάγεται από την Goa, περιοχή της Ινδίας και η μητέρα του από την Νέα Πάφο.

Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ιατρική Φυσική στο University College London.

Από το 2010 ασχολήθηκε με τα περιβαλλοντικά θέματα των κυπριακών λιμανιών αφού εργαζόταν ως Λειτουργός Περιβάλλοντος στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Μετέπειτα στην καριέρα του διαχειρίστηκε θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε ιδιωτικούς οργανισμούς στα κυπριακά λιμάνια ενώ σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος μελετητής.

Διαχειρίστηκε διάφορα Ευρωπαϊκά Έργα γύρω από την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στις λιμενικές εργασίες. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την ποδηλασία, τη φωτογραφία και τις αυτοματοποιήσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στις τοπικές επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την ανάπτυξη της πόλης του.

Ευαγόρας Ησαΐας:

Ο Ευαγόρας είναι θαλάσσιος επιστήμονας, βιολόγος - ωκεανογράφος, με σπουδές στη Βιολογία και την Ωκεανογραφία και εξειδίκευση στην Αειφόρο Μπλε Οικονομία. Έχει εργαστεί στην έρευνα και την εφαρμοσμένη βιολογική θαλάσσια έρευνα και επιχειρησιακή ωκεανογραφία, με έμφαση στη θαλάσσια οικολογία, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, καθώς και ως εμπειρογνώμονας και σύμβουλος σε θέματα μπλε ανάπτυξης και θαλάσσιας πολιτικής στον ιδιωτικό τομέα. Είναι συνιδρυτής του περιβαλλοντικού ερευνητικού κέντρου Enalia Physis, ενώ συμμετέχει επίσης στο δίκτυο της Cyprus Environment Foundation (CEF) ως ειδικός στη θαλάσσια βιολογία και την γαλαζια ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη στήριξη πρωτοβουλιών για την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπρο.

Από τα σχολικά και φοιτητικά του χρόνια είναι ενεργός συνδικαλιστικά και παρών σε συλλογικές προσπάθειες, με σταθερή, εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι 46 ετών, και υπηρέτησε στρατιωτική θητεία ως βαθμοφορος στος ειδικες δυναμεις. Εχει προσφέρει εθελοντική εργασία σε περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό, συνδέοντας την οικολογική ευαισθησία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ειρήνη.

Διαχρονικά δραστηριοποιείται μέσα από τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ), συμμετέχοντας σε παρεμβάσεις και δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου, την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και τις πράσινες – μπλε πολιτικές. Εθελοντης σαξοφωνίστας στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου, για δεκαετίες.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Ευαγόρας συνδέει την επιστημονική γνώση με ένα ευρωπαϊκό, προοδευτικό όραμα για την Κύπρο, μέσα από τη συμμετοχή του στο Volt Europa και το Volt Cyprus, το πανευρωπαϊκό κίνημα που προωθεί τη συνεργασία, τη διαφάνεια, την αειφόρο ανάπτυξη και μια ενωμένη, ειρηνική Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως βιολόγος στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Πάφο, συνεχίζοντας παράλληλα την επαγγελματική, ερευνητική και εθελοντική του δράση για μια Αειφόρο Μπλε Ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία των πολιτών και μια Κύπρο που κοιτάζει με αυτοπεποίθηση προς την Ευρώπη.

Δέσπω Παύλου:

Δέσπω Παύλου αποτελεί μια δυναμική φωνή υπέρ της συμπερίληψης, της ισότητας και της κοινωνικής προόδου. Μετά από μια επιτυχημένη τριακονταετή πορεία ως επιχειρηματίας, στράφηκε στη συγγραφή, μετατρέποντας τη βιωμένη εμπειρία, τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητα σε έργο που αμφισβητεί στερεότυπα και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας του βιβλίου «My Kind of Normal», η Δέσπω είναι γνωστή για την ειλικρινή και θαρραλέα αφήγησή της γύρω από τις ζωές ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ανοιχτά ομοφυλόφιλη εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, έχει ζήσει τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στην Κύπρο, αποκτώντας μια ευρεία, διεθνή οπτική σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφορετικότητας και οικοδόμησης κοινοτήτων. Γνωρίζοντας σε βάθος τόσο την κυπριακή διασπορά όσο και τις κοινότητες επαναπατρισμένων, κατανοεί τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν μεταξύ τους και της ευρύτερης κοινωνίας.

Με καταγωγή από τη Γιαλούσα και το Ριζοκάρπασο και με σημερινή βάση την Πάφο, παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις τοπικές πραγματικότητες, ενώ παράλληλα προωθεί πολιτικές που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Υποστηρίζει μια σύγχρονη και συμπεριληπτική Κύπρο, που βασίζεται σε τεκμηριωμένες πολιτικές, σέβεται τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και αγκαλιάζει τη θέση της σε μια προοδευτική Ευρώπη. Το πολιτικό της ταξίδι καθοδηγείται από το θάρρος, την αυθεντικότητα και τη δέσμευση προς τους ανθρώπους — και τις ιστορίες — που έχουν σημασία.

Άννα Στυλιανίδου:

Η Άννα Στυλιανίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία και διατηρεί βαθείς δεσμούς με τις οικογενειακές της ρίζες στην Περιστερώνα της Πάφου. Συνδυάζει μια αξιοσημείωτη διεθνή σταδιοδρομία με ένα έμπρακτο πάθος για την τοπική κοινωνική δράση. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στον τομέα του Κινηματογράφου και του Animation. Μετά από χρόνια εργασίας στον ανταγωνιστικό δημιουργικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, η Άννα επέστρεψε στην Κύπρο, μεταφέροντας την τεχνογνωσία της σε ντόπιες παραγωγές αλλά και σε κορυφαίες παγκόσμιες διαφημιστικές εταιρείες. Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κυπριακού Σύνδεσμου Animation (CAA), συνεχίζει να στηρίζει και να προωθεί τους Κύπριους καλλιτέχνες στο νησί και στο εξωτερικό.

Η πορεία της Άννας εκτείνεται πέρα από τον σχεδιασμό και το animation. Ως μέντορας και εκπαιδευτικός, έχει ενδυναμώσει τη νέα γενιά μέσω δίγλωσσης εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει εικονογραφήσει αρκετά παιδικά βιβλία και έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η εμπειρία και η ενσυναίσθησή της ως εκπαιδευτικός και μητέρα τριών παιδιών, αποτελούν κινητήριο δύναμη για τη δράση της υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού, του πολιτιστικού εμπλουτισμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ζώων. Η Άννα κατανοεί πλήρως τις προκλήσεις του σύγχρονου εργατικού δυναμικού και υποστηρίζει πολιτικές που διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των πολιτών — καθώς και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Είναι περήφανη που υπηρετεί την κοινότητα με ακεραιότητα και καινοτομία.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Νατάσα Ιωάννου:

Η Νατάσα Ιωάννου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985 και κατάγεται από το Καράκουμι και Κάτω Δίκωμο Κερύνειας. Αποφοίτησε από το G.C. School of Careers και σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του York (BSc), ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θαλάσσια Περιβαλλοντική Διαχείριση (MSc) και ακολούθως στην Περιβαλλοντική Πολιτική (MA). Εργάζεται στον περιβαλλοντικό τομέα περισσότερο από δέκα χρόνια. Συνδυάζει επιστήμη και πολιτική με μια πολύ ανθρώπινη προσέγγιση, ώστε τα μεγάλα θέματα να γίνονται κατανοητά και να οδηγούν σε πράξη.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε το 2010 στο Λονδίνο στο Coral Cay Conservation και το 2012 διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Κύπρο το Let’s Do It Cyprus μέσα από την πρακτική της στο Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Από το 2012 εργάζεται σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και στην κοινωνία των πολιτών, ενώ από το 2016 έχει διδάξει σε διάφορες σχολές θέματα όπως περιβαλλοντική διαχείριση και αειφορία. Εργάστηκε στις Βρυξέλλες στους Friends of the Earth Europe, και είχε ενεργή εθελοντική συμμετοχή σε πολιτική νεολαία και άλλες εθελοντικές οργανώσεις σε ρόλους Οργανωτικής Γραμματέας.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει επίσης εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και ακτιβισμό, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και κινητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Το ζητούμενο για την ίδια είναι ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο αύριο που να το χτίζουμε μαζί, με επιμονή και στη βάση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Σίλεια Μακφέρσον Ποτούδη:

Η Σιλια Ποτουδη Macpherson γεννήθηκε στη Λευκωσία. Το σπίτι της οικογένειας ομως ήταν στην Κερύνεια. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Reading και μετά Μεσανατολικές Σπουδές στο School of Oriental and African Studies στο Λονδίνο. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο Λονδίνο. Αν και έζησε στην Μεγάλη Βρετανία, στην Κένυα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Κύπρος ήταν πάντα η αγάπη της και επαναπατρίστηκε το 2015. Ή επανένωση του νησιού μας παραμένει το πάθος της. Εξασκεί επάγγελμα ως κεραμίστρια.

Σπυρούλα Μαυρομμάτη:

Η Σπυρούλα Μαυρομμάτη είναι εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων και ερευνήτρια στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Είναι υποψήφια διδάκτωρ Γλωσσολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην Εκμάθηση Γλωσσών με χρήση Τεχνολογίας. Ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λευκωσία, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής — των δύο επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας — σε ενήλικες. Το έργο της επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πολυγλωσσίας, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και δικοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών και εκλεγμένη στην Επιτροπή του Συνδέσμου Καθηγητών Αγγλικής Κύπρου (CyTEA).

Γεννήθηκε στη Λευκωσία και οι γονείς της κατάγονται από τη Λάπηθο (ενορία Αγίου Θεοδώρου) της επαρχίας Κερύνειας και από την Τύμπου. Με αίσθημα ευθύνης και σαφή προσανατολισμό σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα, θέτει υποψηφιότητα με το VOLT στην επαρχία Κερύνειας, με έμφαση στην παιδεία και στη γεφύρωση της επικοινωνίας στην κυπριακή κοινωνία.