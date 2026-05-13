Θρίλερ στη Λεμεσό με ανήλικο: Μητέρα κατήγγειλε ότι ο πατέρας πήρε το παιδί χωρίς συγκατάθεση - Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στη Λεμεσό μετά από καταγγελία μητέρας για υπόθεση παράνομης απομάκρυνσης ανήλικου παιδιού από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παραπονούμενη στην Αστυνομία, ο Τουρκοκύπριος πρώην σύντροφός της -και πατέρας του παιδιού- φέρεται να πέρασε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και να μετέβη στη Λεμεσό, όπου ζει το παιδί μαζί με τη μητέρα του.

Κατά την καταγγελία, ο πατέρας πήρε το ανήλικο παιδί χωρίς τη συγκατάθεσή της και ακολούθως εξαφανίστηκε, με την κατεύθυνση διαφυγής του να παραμένει άγνωστη.

Μέλη της Αστυνομίας διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού και του πατέρα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το ΤΑΕ Λεμεσού.

