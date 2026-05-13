Η θεσμική διάβρωση στην Κύπρο

Για να αξιολογήσουμε με ακρίβεια τη δομική ακεραιότητα της σύγχρονης κυπριακής πολιτικής οικονομίας, οφείλουμε να εμβαθύνουμε πέρα από τους επιφανειακούς μακροοικονομικούς δείκτες και την ομαλή, διαδικαστική διεξαγωγή των εκλογών. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο και άψογες εκλογικές διαδικασίες, η καθημερινότητα της χώρας υπονομεύεται σοβαρά από τον βαθιά ριζωμένο νεποτισμό, την εκτεταμένη διαπλοκή, τα δικτυωμένα πελατειακά συστήματα και την άλωση του κράτους και των θεσμών από τις ελίτ.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα όρια μεταξύ της δημόσιας πολιτικής και της ιδιωτικής κερδοσκοπίας ουσιαστικά καταργούνται. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική επιτυχία εξαρτάται πρωτίστως από άτυπους, αμοιβαίους δεσμούς που καλλιεργούνται μεταξύ κρατικών αξιωματούχων και επιχειρηματιών, παρά από την αξιοκρατία, τη γνήσια καινοτομία ή τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Προκειμένου να αποκαλυφθεί αυτή η αόρατη δυναμική, την οποία αγνοούν οι τυπικοί οικονομικοί δείκτες, καθίσταται πολύτιμο το εργαλείο Varieties of Democracy (V-Dem) του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ. Χρησιμοποιώντας εκατοντάδες δείκτες και αξιολογήσεις ειδικών, το V-Dem μετρά τη ντε φάκτο λειτουργία των θεσμών στην πράξη, ξεπερνώντας τον θεωρητικό τους σχεδιασμό.

Τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, καθώς καταδεικνύουν ότι η Κύπρος λειτουργεί, επί της ουσίας, ως ένα πελατειακό κράτος. Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρά καρτελοποιημένο κομματικό σκηνικό, όπου τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας -με εξαίρεση την Αριστερά- παραμερίζουν τις ιστορικές και ιδεολογικές τους διαφορές και λειτουργούν ως μια ενιαία σύμπραξη. Αντί το κράτος να δρα ως ουδέτερος διαιτητής που διασφαλίζει δίκαιους κανόνες, έχει μετατραπεί σε έναν σκόπιμα σχεδιασμένο μηχανισμό συγκέντρωσης πλούτου υπέρ των ελίτ. Παράλληλα, η τυπική συμμόρφωση της χώρας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται συχνά ως απλή βιτρίνα, η οποία συγκαλύπτει τα σοβαρά δομικά κενά διαφάνειας που τελικά διαβρώνουν ολόκληρο το δημοκρατικό σύστημα.

Το πελατειακό κράτος

Στον πυρήνα αυτού του «διαπλεκόμενου καπιταλισμού» (crony capitalism) βρίσκεται η πολιτική των συναλλαγών. Σε αυτό το σύστημα, κρατικά αγαθά, ρυθμιστικές διευκολύνσεις και θέσεις στον δημόσιο τομέα ανταλλάσσονται άμεσα με εκλογική στήριξη και χρηματοδότηση. Ο «Δείκτης Πελατειακού Κράτους» αποτυπώνει αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Σε μια κλίμακα από το 0 (οικουμενική δημοκρατία) έως το 1 (πλήρως πελατειακό κράτος), πρωτοπόρες χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία και η Γερμανία καταγράφουν εντυπωσιακές βαθμολογίες κάτω του 0,10, διατηρώντας μια αξιοκρατική, σχεδόν αυτοματοποιημένη δημόσια διοίκηση με καθολικούς κανόνες. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία (0,12-0,25). Η Κύπρος, ωστόσο, κατατάσσεται στο κατώτατο τρίτο επίπεδο, με βαθμολογία μεταξύ 0,35 και 0,50, μαζί με κράτη όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Κροατία. Σε αυτές τις χώρες, ο πελατειακός μηχανισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των κομμάτων, τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά ως κοινωνικοοικονομικοί μεσάζοντες, στρεβλώνοντας ριζικά την οικονομία και τη δημοκρατία.

Κομματικό καρτέλ

Οι τοξικές συνέπειες αυτού του συστήματος διαπερνούν την ηγεσία των επιχειρήσεων και φτάνουν έως τη νομοθετική εξουσία. Σε αυτό το μοντέλο του κομματικού καρτέλ, όπου οι ιδεολογικές διαφορές εξασθενούν, η Βουλή μετατρέπεται συχνά σε ένα «κλειστό κύκλωμα» με πρωταρχικό στόχο την κατανομή κρατικών προνομίων αντί του πολιτικού διαλόγου. Νομικά κενά, ειδικές χωροταξικές ρυθμίσεις και αντιανταγωνιστικές εξαιρέσεις θεσπίζονται αποκλειστικά για να προστατεύσουν το κατεστημένο. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον «Δείκτη Νομοθετικής Διαφθοράς». Ενώ τα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά κράτη, χάρη στα ανοιχτά μητρώα και τη διαφάνεια, επιτυγχάνουν βαθμολογίες 0,85 και άνω, η Κύπρος περιορίζεται στο 0,40-0,55 παραμένοντας εγκλωβισμένη στο κατώτερο επίπεδο μαζί με τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.

Θεσμική κατάληψη

Αυτές οι νομοθετικές στρεβλώσεις έχουν άμεσο και καταστροφικό αντίκτυπο στην κατανομή των κρατικών πόρων. Ο «Δείκτης Δαπανών Ειδικών Αγαθών έναντι Δημόσιων Αγαθών» αξιολογεί κατά πόσο τα κρατικά χρήματα επενδύονται σε καθολικά αγαθά -όπως για παράδειγμα τα δίκτυα πράσινης ενέργειας που ωφελούν όλους τους πολίτες- ή σε «ειδικά» αγαθά που εξυπηρετούν δίκτυα επιρροής, όπως σπάταλα τοπικά έργα, στοχευμένες φοροαπαλλαγές και φωτογραφικές δημόσιες συμβάσεις. Ενώ οι σκανδιναβικές χώρες αγγίζουν συστηματικά το 0,90, η Κύπρος καταγράφει μόλις 0,65-0,75, ταυτιζόμενη με τα βαλκανικά και μεσογειακά μοντέλα. Ουσιαστικά, το κομματικό καρτέλ διοχετεύει μεθοδικά τους δημόσιους πόρους στις ελίτ, μετατοπίζοντας τον πολιτικό ανταγωνισμό από την ιδεολογία στον αγώνα για την εξασφάλιση κερδοφόρων κυβερνητικών προνομίων.

Η κατάληψη της ΑΗΚ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της «θεσμικής άλωσης» εντοπίζεται στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Μέσω του μηχανισμού του «διαφυγόντος κόστους», οι ιδιώτες παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πληρώνονται με τιμές που βασίζονται στο ακριβό κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα και των ευρωπαϊκών προστίμων για τους ρύπους.

Η ΑΗΚ αναγκάζεται να αγοράζει την καθαρή ενέργεια σε αυτές τις διογκωμένες τιμές, επιτρέποντας στους ιδιώτες να καρπώνονται υπερκέρδη που φτάνουν έως και τα 0,20 ευρώ ανά κιλοβατώρα - μια σκανδαλώδης μεταφορά πλούτου από το κράτος και τους καταναλωτές στα ιδιωτικά καρτέλ.

Το αποκορύφωμα αυτής της αναποτελεσματικότητας καταγράφηκε στην περίπτωση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Βασιλικό. Το 2019, η εκτελεστική εξουσία προώθησε εσπευσμένα την έγκριση μιας σύμβασης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, αγνοώντας πλήρως τις σαφείς και τεκμηριωμένες προειδοποιήσεις του Γενικού Ελεγκτή για σοβαρά προβλήματα στην αρχική διαδικασία προσφορών.

Ως αποτέλεσμα, το έργο παραμένει ημιτελές, αντιμετωπίζει τεράστιες καθυστερήσεις και βρίσκεται πλέον υπό ποινική διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κλειστή χάραξη πολιτικής

Η παράπλευρη απώλεια αυτού του εδραιωμένου νεποτισμού είναι ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα. Η βαθιά εξάρτηση της κοινωνίας από τις κρατικές υπηρεσίες έχει προκαλέσει ακραίες μισθολογικές ανισότητες, συγκεντρώνοντας τον πλούτο και την εξουσία σε μια στενή ελίτ. Σύμφωνα με τον «Δείκτη Συμμετοχικής Δημοκρατίας», η Κύπρος βρίσκεται στην ανησυχητική βαθμολογία του 0,645, υποδεικνύοντας ότι η χάραξη εθνικής πολιτικής είναι μια εξαιρετικά κλειστή διαδικασία, η οποία στερείται ευρείας δημόσιας διαβούλευσης.

Η αυτολογοκρισία των Μέσων

Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την οργανωμένη και θεσμοθετημένη πολεμική απέναντι σε κάθε μορφή ανεξάρτητου ελέγχου, γεγονός που ρίχνει δραματικά την επίδοση της Κύπρου στον «Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας». Το τοπίο των Μέσων Ενημέρωσης ελέγχεται ασφυκτικά από τα ίδια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, οδηγώντας σε μια βαθιά αυτολογοκρισία γύρω από τα σκάνδαλα διαφθοράς. Οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή τολμήσει να αμφισβητήσει αυτό το σύστημα έρχεται αντιμέτωπη με τεράστιες συγκρούσεις, ενώ το κράτος τιμωρεί συχνά τους πληροφοριοδότες. Η αντίσταση απέναντι στον έλεγχο κορυφώθηκε πρόσφατα με την πρωτοφανή παύση του ανεξάρτητου Γενικού Ελεγκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία ακολούθησε τις έντονες αντιπαραθέσεις του με το κατεστημένο για τις δημόσιες συμβάσεις των πελατειακών δικτύων.

«Δείκτης Ισονομικής Δημοκρατίας»

Αυτός ο ριζωμένος διαπλεκόμενος καπιταλισμός καταστρέφει θεμελιωδώς την κοινωνική ισότητα. Στον «Δείκτη Ισονομικής Δημοκρατίας», η Κύπρος περιορίζεται στο μέτριο 0,685, καθώς ο έλεγχος του ρυθμιζόμενου κράτους από τις ιδιωτικές ελίτ διογκώνει το μισθολογικό χάσμα και εγκλωβίζει την πολιτική ισχύ στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Κατά συνέπεια, οι οργανώσεις των πολιτών και οι περιθωριοποιημένες ομάδες αποκλείονται πλήρως από τη λήψη των αποφάσεων.

Συμπέρασμα και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις

Συμπερασματικά, παρότι η Κύπρος διατηρεί τη βιτρίνα ενός σταθερού εκλογικού συστήματος, τα δεδομένα του V-Dem αποδεικνύουν κατηγορηματικά ότι η πολιτική κατανομή των πόρων προσεγγίζει περισσότερο τα μοντέλα διαρθρωτικής διαφθοράς της Ανατολικής Ευρώπης παρά τα διαφανή σκανδιναβικά πρότυπα. Τα εμπειρικά στοιχεία καθιστούν σαφές πως ο καπιταλισμός της διαπλοκής δεν είναι απλώς μια προσωρινή αστοχία ή ανωμαλία, αλλά το ίδιο το σκόπιμα σχεδιασμένο και πλήρως εδραιωμένο λειτουργικό μοντέλο του κυπριακού κράτους.

Για να μπορέσει η Κύπρος να καταστεί ένα πραγματικά δίκαιο κράτος στο πλαίσιο της ΕΕ, δεν αρκούν οι επιφανειακές ρυθμίσεις. Απαιτείται ριζική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Χωρίς αυτή, τα οικονομικά οφέλη θα συνεχίσουν να υπηρετούν στενά συμφέροντα. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την πλήρη κατάργηση των πελατειακών δικτύων, την επιβολή διαφάνειας στο lobbying, την εγκαθίδρυση μιας αυτοματοποιημένης και αξιοκρατικής δημόσιας διοίκησης, και την απόλυτη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εποπτικών θεσμών απέναντι σε κάθε πολιτική παρέμβαση.

Οικονομολόγου και υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα Volt Κύπρου.