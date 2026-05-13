Γνωρίστε τους υποψηφίους του ΑΛΜΑ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι επαρχίας Λευκωσίας:

Οδυσσέας Μιχαηλίδης:

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1968. Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Ακροπόλεως το 1986. Μετά την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου το 1993 έλαβε με άριστα το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (BSc και MSc) και το 1997 αναγορεύθηκε με άριστα σε διδάκτορα (PhD). Ακολούθως, ενεγράφη στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου το 2004 έλαβε πτυχίο οικονομικών (BSc). Κατέχει επίσης το επαγγελματικό προσόν Finance, Accounting, and Business (CFAB) από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Ελεγκτών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW).

Το 1998 διορίστηκε ως Λειτουργός Ελέγχου στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σταδιακά ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας αφού τον Ιούνιο του 2010 διορίστηκε ως Διευθυντής Ελέγχου.

Στις 11 Απριλίου 2014 διορίστηκε ως Γενικός Ελεγκτής θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Από τον Ιούνιο του 2023 έως την αποχώρησή του διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Επαφών, του ανώτατου θεσμικού οργάνου συνεργασίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την προεδρία του συμμετείχαν όλοι οι Γενικοί Ελεγκτές των κρατών μελών και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που ανέδειξε τη διεθνή αναγνώριση του έργου του και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Είναι ο συντάκτης των πρότυπων όρων συμβολαίου που έχουν υιοθετηθεί από την αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων για χρήση σε δημόσιες συμβάσεις έργων και δίνει διαλέξεις εντός και εκτός Κύπρου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2024 είναι επισκέπτης καθηγητής οικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ίδρυσε το πολιτικό Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο του οποίου είναι επικεφαλής. Είναι νυμφευμένος με την Νανά Χρυσοστόμου Μιχαηλίδου και έχουν τρία παιδιά.

Ιωάννα Βασιλείου:

Η Ιωάννα Βασιλείου, καταγόμενη από τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, είναι πτυχιούχος Νοσηλεύτρια και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Κοινοτική Νοσηλευτική από το European University. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της νοσηλευτικής, τόσο σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας όσο και στην κατ’ οίκον φροντίδα.

Σήμερα εργάζεται ως Νοσηλεύτρια στην Ευρωπαϊκή Κλινική Λευκωσίας, στο Απολλώνειο Νοσοκομείο στη καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και σε ιδιωτικό καρδιολογικό ιατρείο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και είχε αναλάβει καθήκοντα Υπεύθυνης Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν τη νοσηλευτική, την επείγουσα φροντίδα, την ηλεκτροκαρδιογραφία, την πρόληψη λοιμώξεων και την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Διαθέτει εμπειρία στη χρήση ιατρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της μηχανής αιμοκάθαρσης Fresenius, καθώς και καλή γνώση εφαρμογών γραφείου. Μιλά αγγλικά σε επίπεδο Β2 και χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, υπευθυνότητακαι ουσιαστική κλινική εμπειρία.

Στυλιανή Ηλία:

Ονομάζομαι Στυλιανή Ηλία, γεννήθηκα το 1996 και διαμένω στην Αθηένου. Μετά την αποφοίτηση μου από το Λύκειο, φοίτησα στο πανεπιστήμιο Paul Valéry στο Μονπελιέ της Γαλλίας από όπου απέκτησα πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας. Θέτω υποψηφιότητα με το ΑΛΜΑ γιατί, ως νέα άνθρωπος που προσπαθώ να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, βιώνω καθημερινά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γενιά μας. Η στέγαση, το αυξανόμενο κόστος ζωής και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένα ζητήματα. Είναι πραγματικές πιέσεις που καθορίζουν τις επιλογές και το μέλλον μας. Πιστεύω ότι το ΑΛΜΑ προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα με ορθολογισμό, σοβαρότητα και συγκεκριμένες προτάσεις, και για αυτό επιλέγω να συμμετέχω ενεργά.

Μιχάλης Ιερείδης:

Ο Μιχάλης Ιερείδης αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1971. Είναι κάτοχος του πανεπιστημιακού τίτλου του Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησε την περίοδο 1973 - 1979. Το 1975 εξέδωσε το συγγραφικό έργο «Τεχνική Μηχανική - Στατική», από τις Επιστημονικές Εκδόσεις Β.Η. Σελούντος (Εξάρχεια, Αθήνα). Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με υποτροφία της Τράπεζας Αναπτύξεως (1982 - 1983). Την περίοδο 1971 - 1973 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη 33η Μοίρα Καταδρομών, ενώ κατά την τουρκική εισβολή του 1974 υπηρέτησε ως έφεδρος στο 305 Τάγμα Πεζικού.

Επαγγελματικά, εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα από το 1979 έως το 1997. Από το 1997 έως το 2016 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής, από όπου αφυπηρέτησε από τη θέση του Βοηθού Διευθυντή.

Κατά τα έτη 2007 - 2009 διετέλεσε συντονιστής ομάδας μαθητών σε μελέτη και κατασκευή μονάδας βιοκαυσίμου στο Λύκειο Αποστόλου Μάρκου. Στο πλαίσιο του έργου επιτεύχθηκε πλήρης ανακύκλωση τηγανελαίων και παραγωγή βιοπετρελαίου. Η ομάδα βραβεύτηκε από το Κίνημα Οικολόγων και συμμετείχε στην Biofuel Expo Conference στο Nottingham.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Υπήρξε Πρόεδρος της Φ.Κ.Κ. «Αγώνας» Θεσσαλονίκης (1976 – 1979), Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης (1978 - 1979), Βοηθός Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Οργάνωσης (1980 - 1982), καθώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής του Σ.Κ. ΕΔΕΚ (1982 - 1991).

Στον χώρο της εκπαίδευσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ (2005 -2007), ενώ το 2007 εκπροσώπησε την Οργάνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών στο Βερολίνο. Κατά την περίοδο 2013–2014 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ.

Σε αθλητικό επίπεδο, συμμετείχε την περίοδο 1973 - 1977 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α΄Κατηγορίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με το σωματείο Αετός Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) από το 1980 μέχρι σήμερα, στον κλάδο της Μηχανολογίας. Παράλληλα, ασχολείται με τη βιοκαλλιέργεια κηπευτικών και ελαιόδεντρων και από το 2019 είναι Πρόεδρος του περιβαλλοντικού σωματείου «Ενωμένη Σολιά».

Ο Μιχάλης Ιερείδης είναι νυμφευμένος με την Ευρυδίκη Κυριάκου Ιερείδου από την Ευρύχου. Έχει τρία παιδιά και έξι εγγόνια και τα τελευταία εννέα χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος Ευρύχου.

Χριστίνα Ιωάννου:

Η Χριστίνα Ιωάννου κατέχει Πτυχίο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, με εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε προσομοιώσεις και διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, και έχει αρθρογραφήσει για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και διεθνούς πολιτικής.

Έχει εργαστεί για μικρές περιόδους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΓΔ Προεδρίας – Τμήμα Πρωτοκόλλου), στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Κυπριακή Ακαδημία Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής.

Μιλά ελληνικά (μητρική), αγγλικά (C2), καθώς και γαλλικά, ισπανικά και ρωσικά (B1).

Ανδρούλλα Καμιναρά:

Κατέρχομαι στις Βουλευτικές Εκλογές γιατί ανησυχώ βαθιά για την πορεία που ακολουθεί σήμερα η Κύπρος και πιστεύω ότι η επόμενη Βουλή θα κληθεί να λάβει ιδιαίτερα κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Σε μια τέτοια συγκυρία, θεωρώ ότι όλοι έχουμε ευθύνη να στρατευτούμε για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Πιστεύω ότι το Άλμα διαθέτει τη σοβαρότητα, τη θεσμική αντίληψη και τις επεξεργασμένες προτάσεις που απαιτούν οι καιροί. Με αυτή τη βάση, θέτω την εμπειρία και τις γνώσεις μου στη διάθεση των πολιτών.

Για περισσότερα από σαράντα χρόνια υπηρέτησα τη δημόσια ζωή στην Κύπρο, στην Ευρώπη και διεθνώς, ως διευθυντικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Πρέσβειρα της ΕΕ και ως Εκπρόσωπος της ΕΕ στην Κύπρο. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι πίσω από κάθε πολιτική απόφαση υπάρχουν ζωές και πραγματικές συνέπειες. Για μένα, η πολιτική δεν είναι σύνθημα ή επικοινωνία, αλλά ευθύνη που απαιτεί γνώση, σκληρή δουλειά, σαφείς στόχους, διαφάνεια και λογοδοσία.

Οι περισσότερες εθνικές πολιτικές και νομοθεσίες επηρεάζονται άμεσα από ευρωπαϊκές αποφάσεις — από την οικονομία έως τα εργασιακά δικαιώματα και τη διακυβέρνηση. Η Ευρώπη δεν είναι μακριά· είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτή τη γνώση και τη διεθνή εμπειρία θέλω να φέρω εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις: στη Βουλή, δίπλα στους πολίτες της Λευκωσίας.

Πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην ισότητα και στον σεβασμό της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου. Πιστεύω σε θεσμούς που λειτουργούν και σε μια Βουλή που ελέγχει, παρεμβαίνει και απαιτεί διαφάνεια. Πιστεύω σε ανάπτυξη που υπηρετεί την κοινωνική συνοχή και σε μια κοινωνία χωρίς εξαιρέσεις.

Βούλα (Παρασκευή) Κοκκίνου:

Η Βούλα (Παρασκευή) Κοκκίνου γεννήθηκε στην Πέγεια της Πάφου τον Ιούλιο του 1959 όπου και παραμένει τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της. Από τεσσάρων χρόνων μέχρι δώδεκα ζει στο γειτονικό χωριό Ακουρσός όπου τελειώνει το Δημοτικό σχολείο. Ακολούθως φοιτά στο Β’ Γυμνάσιο Πάφου με διακοπή ενός χρόνου που φοιτά στο Γυμνάσιο Ζωγράφου στην Αθήνα μετά την βάρβαρη τουρκική εισβολή το 1974.

Σπουδάζει στην σχολή ΑΚΤΟ στην Αθήνα στους τομείς Γραφικών Τεχνών, Διακόσμησης εσωτερικού εξωτερικού χώρου και βιτρίνας. Παράλληλα εργάζεται σε εργαστήρι Μοντέρνας Κηροπλαστικής και παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου. Το 1981 επιστρέφει στην Κύπρο. Για δύο χρόνια εργάζεται σαν διακοσμήτρια στα καταστήματα ειδών υγιεινής Βάσου Λεπτού. Το 1983 ξεκινά να εργάζεται στο περιοδικό Ενημέρωση σαν γραφίστρια όπου παραμένει για 7.5 χρόνια. Παράλληλα εργάζεται και σε άλλα έντυπα: εφημερίδα Μοτοκίνηση, διαφημιστικός οδηγός Πού να το Βρεις. Στο τυπογραφείο Θέοπρες και στο διαφημιστικό γραφείο Action. Αναλαμβάνει επίσης και τη σελιδοποίηση του βιβλίου Wines of Cyprus και του βιβλίου Στις φυλακές του Ντενκτάς. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται από το συγκρότημα Ο Φιλελεύθερος και αναλαμβάνει τη σελιδοποίηση της ένθετης εφημερίδας Φιλελεύθερος Χρόνος και του Οικονομικού Φιλελεύθερου, για δύο χρόνια. Με την έκδοση του περιοδικού Σελίδες αναλαμβάνει τη σελιδοποίηση και την καλλιτεχνική διεύθυνσή του. Μένει σ’ αυτό το πόστο με μεγάλη επιτυχία για 4.5 χρόνια. Με την επιτυχία της αυτή καθιερώνει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Κυπριακό περιοδικό τύπο με μεγάλη προσπάθεια, λόγω και του ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος και της νοοτροπίας που επικρατούσε.

Παράλληλα παρακολουθεί μέσα από βιβλία ξένους γραφίστες και την εξέλιξη των γραφικών τεχνών στο διεθνή χώρο, κάτι το οποίο έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της δουλειάς της.

Το 1988 λαμβάνει μαθήματα φωτογραφίας από τον καταξιωμένο φωτογράφο Ζακ Ιακωβίδη. Το φωτογραφικό της αρχείο χρησιμοποιήθηκε σε πληθώρα περιοδικών και βιβλίων.

Για οκτώ χρόνια είναι μέλος του Δ.Σ. της συντεχνίας των τυπογράφων της Π.Ε.Ο. από όπου αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου και κυρίως των γυναικών.

Για δέκα χρόνια διετέλεσε αντιπρόεδρος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου.

Το Μάρτιο του 1996 δημιουργεί το δικό της γραφείο ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ Βούλα Κοκκίνου, την πρώτη οργανωμένη εκδοτική μονάδα στην Κύπρο. Με την καλλιτεχνική της διεύθυνση τέθηκαν τα θεμέλια ενός πρωτοπόρου, για τα κυπριακά δεδομένα, εκδοτικού οίκου που δεν άργησε να αναγνωριστεί από μικρούς και μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού, που άρχισε να ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό και την έκδοση βιβλίων στην Κύπρο αντί στην Ελλάδα, όπως συνηθίζετο παλαιότερα. Παράλληλα συνεργάζεται με το συγκρότημα ΔΙΑΣ ως σύμβουλος στο περιοδικό «Το Περιοδικό».

Το 2001 με πρωτοβουλία της και με βασικό άξονα την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός ενός τόπου είναι ότι πολυτιμότερο για την επιβίωσή του, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημιουργεί την αδελφική εταιρεία «Εκδόσεις ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ», με τη φιλοδοξία να προσφέρει, διά μέσου των δικών της ποιοτικών εκδόσεων, στον πολιτισμό και τη διαφώτιση.

Οργανώνει Εκθέσεις Κυπρίων Καλλιτεχνών στο εξωτερικό και στην Κύπρο προβάλλοντας έτσιτους Κύπριους Καλλιτέχνες και το σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου γενικότερα.

Πρωτοστατεί για τη δημιουργία του Συνδέσμου Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου (Σ.Ε.ΚΥ.ΒΙ.) Από το 2004-2014 κατέχει την θέση της Προέδρου του Συνδέσμου. Από τη θέση αυτή κατορθώνει να δημιουργηθεί για πρώτη φορά «Πολιτική βιβλίου» από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες που εκτός των άλλων χρηματοδοτούνται οι εκδότες. Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, οργανώνει και καθιερώνει, πρώτη φορά στην Κύπρο, για τρεις συνεχείς χρονιές το Φεστιβάλ Κυπριακού Βιβλίου κ.ά.

To 2014 δημιούργησε τον «Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις» όπου οργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων (εκθέσεις καλλιτεχνών και βιβλίων, παρουσιάσεις βιβλίων και «Συμπόσια Πολιτιστικής Μνήμης»). Στον «Πολυχώρο» δημιουργεί επίσης 2 μουσεία: Τυπογραφίας και το μουσείο Καρμέλας και Ανδρέα Καραγιάν.

Κωνσταντίνος Κυπριανίδης:

Ο Κωνσταντίνος Κυπριανίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία τον Αύγουστο του 1966. Ολοκλήρωσε το Β.Α του στην διοίκηση επιχειρήσεων στις Η.Π.Α και επέστρεψε στην Κύπρο το 1991. Δοκιμάζοντας να βρει τι τον εκφράζει καλύτερα βρέθηκε σε τηλεοπτικό κανάλι όπου ανέλαβευπεύθυνη θέση στο τμήμα προβολής. Αναγνωρίζοντας και τις άλλες ικανότητές του, του ανατέθηκαν και καθήκοντα τηλεπαρουσίασης σε διάφορες εκπομπές. Ο πόθος του όμως να έχει κάτι δικό του τον ώθησε το 1997 στην δημιουργία καταστημάτων ένδυσης αποκλειστικά για μεγαλύτερα μεγέθη. Μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα για την εποχή που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Έχει επίσης αναπτύξει συγγραφική δράση με πολλά κείμενα του να δημοσιεύονται στα social media με αποκορύφωμα την έκδοση της πρώτης του νουβέλας (Άμα με βρεις να μ’αγαπας) από τις εκδόσεις ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ (Λευκωσία 2024)

Είναι νυμφευμένος με την χορογράφο/καθηγήτρια μπαλέτου και σύγχρονου χορού Αννίτα Χατζηευτυχίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. Ο λόγος που κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές είναι ξεκάθαρος. Ως πατέρας παιδιού με σοβαρές αναπηρίες (βαρύς αυτισμός) θέλει να γίνει «η φωνή όσων δεν έχουν δική τους φωνή». Ζώντας την βαριά αναπηρία στο έπακρο, γνωρίζει από πρώτο χέρι τα κενά, τις παραλήψεις και τι χρειάζεται να γίνει. Μπαίνει σ’ αυτό τον αγώνα καθαρά για να βοηθήσει όλα ανεξαιρέτως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα τρίτης ηλικίας και άλλες δυσπραγούσες ομάδες.

Αναστασία Κυπριανού:

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1964 και μεγάλωσα στον Γερόλακκο. Μετά την τουρκική εισβολή έγινα πρόσφυγας και έζησα στον συνοικισμό Αγίου Μάμα. Τελείωσα το Λύκειο το 1982 και δούλεψα για δέκα χρόνια ως βοηθός λογιστηρίου.

Αργότερα, μαζί με τον σύζυγό μου, ξεκινήσαμε ένα μικρό εργαστήριο τροφίμων, το οποίο με τον καιρό μεγάλωσε και έγινε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Σήμερα, η επιχείρησή μας παράγει κατεψυγμένα προϊόντα που διατίθενται σε όλη την Κύπρο.

Είμαι παντρεμένη, μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά δύο εγγονών.

Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέματα δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Πιστεύω στη σημασία της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και του σεβασμού προς τους άλλους, ειδικά προς ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη.

Ως μητέρα, καταλαβαίνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, όπως η εργασία, η στέγαση και η δημιουργία οικογένειας. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει ώστε οι νέοι να έχουν ένα καλύτερο και πιο σταθερό μέλλον.

Οραματίζομαι μια Κύπρο με διαφάνεια, σωστή λειτουργία των θεσμών και αξιοπρέπεια για όλους. Με αυτές τις αξίες, είμαι υποψήφια με το Κίνημα ΑΛΜΑ.

Κύπρος Κυπριανού:

Ο Κύπρος Κυπριανού είναι οικονομολόγος με ισχυρή ακαδημαϊκή βάση και ουσιαστική εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, της στρατηγικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σπούδασε οικονομικά στο State University of New York at Albany (SUNY Albany) και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη χρηματοοικονομία, γεγονός που του επιτρέπει να προσεγγίζει τα δημόσια ζητήματα με τεκμηριωμένη ανάλυση, ρεαλισμό και στρατηγική σκέψη.

Έχει πολυετή δράση στη διαχείριση εταιρικών πελατών (B2B), την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών και την ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού. Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ (HRDA), συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και οργανισμών, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως συγγραφέας, έχοντας εκδώσει τρία βιβλία επιχειρηματικής θεματολογίας και ένα μυθιστόρημα, καταγράφοντας σκέψεις, αναλύσεις και ιστορίες που συνδέουν την οικονομία, τη διακυβέρνηση και τις ανθρώπινες εμπειρίες.

Μέσα από τη συγγραφική του δουλειά, επιδιώκει να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη και τον δημόσιο διάλογο με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην προώθηση πρακτικών λύσεων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Πιστεύει σε μια Κύπρο που λειτουργεί, που εξελίσσεται και που στέκεται ουσιαστικά δίπλα στον πολίτη.

Με ξεκάθαρο όραμα για μια σύγχρονη, δίκαιη και ανθρώπινη πολιτεία, επιδιώκει να φέρει νέα ενέργεια, σύγχρονη σκέψη και ρεαλιστικές λύσεις στον δημόσιο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων.

Δημήτρης Κυριάκου:

Ο Δρ Δημήτρης Κυριάκου είναι Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας Πληροφορικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με στόχο ζωής να βελτιώσει την παιδεία στην Κύπρο μέσω καινοτόμων λύσεων που προσφέρει η επιστήμη της Πληροφορικής.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία το 1982. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και αποφοίτησε από τη Μέση Εκπαίδευση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Southampton στην Αγγλία και, με εξαιρετικούς βαθμούς στο πρώτο πτυχίο, προχώρησε απευθείας σε διδακτορικές σπουδές με ειδίκευση στην Εξατομίκευση (Personalization) και Μοντελοποίηση Χρήστη (User Modelling), τις οποίες ολοκλήρωσε σε 3,5 χρόνια.

Το 2008 ξεκίνησε την καριέρα του ως καθηγητής Πληροφορικής σε φροντιστήρια, προετοιμάζοντας κυρίως μαθητές για εξετάσεις ECDL. Το 2010 έγινε Λέκτορας Πληροφορικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εργαζόμενος σε διάφορα κολλέγια στην Κύπρο. Έκτοτε συνεργάστηκε με αρκετά πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές παγκύπρια, μεταξύ των οποίων:

• Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

• Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

• UCLan Cyprus

• Αστυνομική και Πυροσβεστική Ακαδημία Κύπρου

• Δασικό Κολλέγιο Κύπρου

Στον αθλητισμό, έχει διατελέσει πρωταθλητής κολύμβησης στα 50, 100 και 200 μέτρα πεταλούδα, κατακτώντας παγκύπρια ρεκόρ.

Κατέχει δίπλωμα πιάνου Grade 8 από το Guildhall School of Music and Drama. Είναι νυμφευμένος με τη Μαρία Ρουσιά και έχουν δύο γιους, τον Άγγελο και τον Δαμιανό, που καθημερινά τους δίνουν δύναμη να παλεύουν για μια καλύτερη κοινωνία στην Κύπρο.

Μιχάλης Νικηφόρου:

Ο Μιχάλης Νικηφόρου γεννήθηκε στην Άλωνα το 1974. Αποφοίτησε από το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κύκκου το 1992. Από το 2023 παρακολουθεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με σκοπό την απόκτηση πτυχίου νομικής. Από τον Ιούνιο του 2024 είναι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας. Είναι επίσης Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Παναγία η Καρδακιώτισσα και μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού της ΣΕΚ. Από το 2000 εργάζεται ως επιτηρητής κατασκευαστικών έργων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και από το 2014 είναι αποσπασμένος στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Είναι προπονητής ποδοσφαίρου (UEFA B Licence) και Πρώτος Βοηθός.

Σταύρια Παναγίδου:

Η Δρ. Σταύρια Παναγίδου είναι Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ορισμένου Χρόνου στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Είναι κάτοχος πτυχίου στη Φυσική, μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πειραματική Μοριακή Βιολογία και διδακτορικού στη Μοριακή Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2022 εργάζεται στο ΙΓΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου 2021-2026. Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ανάλυση δεδομένων. Στο παρελθόν, εργάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη διαπίστευσή της από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΙΠΑΕ). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει έρευνα σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια. Διακρίνεται για την ικανότητα οργάνωσης, τη μεθοδικότητα και την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την καινοτομία. Πιστεύει στην αξιοποίηση της επιστήμης και στη δυναμική των νέων ανθρώπων ως κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη πρόοδο και αναγέννηση της Κύπρου.

Μιχάλης Παντελίδης:

Ο Μιχάλης Παντελίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1979 και αποτελεί παράδειγμα σύγχρονου Κύπριου επιχειρηματία με διεθνή πορεία, βαθιές ρίζες στον πολιτισμό και ενεργή κοινωνική παρουσία. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο της μουσικής και της δημιουργίας, σπουδάζοντας στην Κρεμόνα της Ιταλίας, το παγκόσμιο κέντρο της οργανοποιίας, στη διάσημη Σχολή «Αντόνιο Στραντιβάρι», όπου διακρίθηκε με αριστεία και διεθνή βραβεία.

Από το 2005 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κύπρο, διατηρώντας το δικό του στούντιο- εργαστήριο στη Λευκωσία, όπου κατασκευάζει χειροποίητα μουσικά όργανα και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε μουσικούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συλλέκτες και πολιτιστικούς οργανισμούς. Το 2024 επέκτεινε τη δραστηριότητά του και στην Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του. Το έργο του βασίζεται σε μια παραδοσιακή τέχνη άνω των 500 ετών, την οποία υπηρετεί με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισμό.

Είναι μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανισμών στον τομέα του πολιτισμού και της οργανοποιίας, με ενεργή παρουσία και αναγνώριση στο εξωτερικό. Το 2025 ίδρυσε επενδυτική εταιρεία στον τομέα των Καλών Τεχνών, προωθώντας μια σύγχρονη προσέγγιση όπου ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως αναπτυξιακό και στρατηγικό κεφάλαιο για την κοινωνία και την οικονομία.

Παράλληλα, εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια, αναπτύσσει έντονη πολιτιστική και κοινωνική δράση, μέσα από τη διοργάνωση διεθνών πολιτιστικών εκδηλώσεων χορού, με επίκεντρο το αργεντίνικο τάνγκο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι διοργανώσεις αυτές προσελκύουν συμμετοχές από δεκάδες χώρες, ενισχύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό, την πολιτιστική ανταλλαγή και τη διεθνή εξωστρέφεια της χώρας.

Με βαθιά γνώση, διεθνή εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να δημιουργεί, να οργανώνει και να ενώνει ανθρώπους, επιδιώκει να μεταφέρει αυτή τη νοοτροπία και στον δημόσιο βίο, με σοβαρότητα, όραμα και ουσιαστική προσφορά προς την κυπριακή κοινωνία

Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη:

Η Γεωργία (Γιούλα) Πιτσιάλη γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974. Είναι απόφοιτη του Λυκείου Παλουριώτισσας. Σπούδασε Σχέδιο Μόδας και τεχνικό σχέδιο στο Μιλάνο και εργάστηκε ως Brand Manager σε διεθνείς οίκους εως το 2009. Το 2011 ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο CIIM. Τo 2010 ίδρυσε την εταιρεία iB4E Creative Consultants & Agents Ltd, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Από το 2012 η εταιρεία της επεκτάθηκε στον χώρο του χονδρικού εμπορίου και το 2018 στο λιανικό εμπόριο με το κατάστημα TimeConcept στο Nicosia Mall. Από το 2023 είναι αδειούχος Ασφαλιστική Σύμβουλος και συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική, διατηρώντας παράλληλα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Είναι μητέρα τριών παιδιών, εκ των οποίων το ένα με αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση (δυστονική τετραπληγία) και απώλεια ακοής. Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Πιτσιάλη απέκτησε επιμόρφωση στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα και αξιοποιεί σύγχρονα λογισμικά εναλλακτικής επικοινωνίας και μάθησης, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και στην εκπαιδευτική ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

Η κοινωνική και ακτιβιστική της δράση ξεκίνησε το 2008, με την ίδρυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας», η οποία στηρίζει παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αναπηρίες. Ως Πρόεδρος της Οργάνωσης, έχει αναπτύξει σημαντική δράση στην εξάλειψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων και στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Διεκδικεί τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που συνάδουν με τις πρόνοιες διεθνών συμβάσεων, και ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σε θέματα εκπαίδευσης, διοίκησης και άλλων συναφή θεμάτων με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και συνεδρίες , στο Υπουργείο Παιδείας , Υγείας και Εργασίας και εκπροσωπεί τα μέλη της οργάνωσης σε κοινοβουλευτικές επιτροπές στη βουλή των αντιπροσώπων.

Μέσα από την Οργάνωση, εργάζεται εθελοντικά για την ενημέρωση, ενδυνάμωση και στήριξη νέων γονέων ώστε να διεκδικούν τα δικαιώματα των παιδιών τους. Κύριοι άξονες της δράσης της αποτελούν η προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική και ενιαία εκπαίδευση για όλα τα παιδιά , η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, η ισότιμη συμμετοχή στην κοινότητα και η αξιοπρεπής ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Όραμα της ένα συμπεριληπτικό κράτος πρόνοιας, που σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και που μπορεί να παρέχει ισότιμες ευκαιρίες και ευημερία σε όλους τους πολίτες του.

Μιχάλης Σπαστρής:

Δικηγόρος με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία στον δικαστηριακό τομέα, με κύρια ενασχόληση τις αστικές διαφορές, τις αδικοπραξίες, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο ακινήτων και τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις. Διαθέτει άριστες δεξιότητες νομικής έρευνας, σύνταξης και προφορικής αγόρευσης, υψηλή ικανότητα κριτικής ανάλυσης και προσαρμογής σε απαιτητικά και πολυσύνθετα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Έχει χειριστεί εκατοντάδες δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, συμμετέχοντας σε σημαντικές υποθέσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, αναδιαρθρώσεις οφειλών και εταιρικές συναλλαγές.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LLM) στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Queen Mary University of London με διάκριση, καθώς και Πτυχίο Νομικής (LLB Hons) από το University of Central Lancashire. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, με συμμετοχή και σε διοικητικά όργανα επαγγελματικών φορέων.

Μιλά άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρουμανικά και διαθέτει καλή γνώση Γαλλικών. Συνδυάζει νομική και χρηματοοικονομική κατάρτιση με άριστη γνώση σύγχρονων εργαλείων νομικής έρευνας (LexisNexis, Westlaw, CyLaw κ.ά.), ενώ διακρίνεται για οργανωτικότητα, επαγγελματική κρίση και αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων υποθέσεων και ομάδων εργασίας.

Μάριος Στυλιανού:

Ο Δρ Μάριος Στυλιανού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981. Είναι Διδάκτωρ Κλινικής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Umeå στην Σουηδία και διαθέτει ερευνητική και διδακτική εμπειρία στην Ιατρική Σχολή του Örebro University στην Σουηδία. Μιλάει τρεις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά και Σουηδικά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Σουηδία, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, εκπροσωπώντας ενεργά τους Έλληνες και Κύπριους της διασποράς μέσω της θητείας του ως Προέδρου του ελληνο-σουηδικού συλλόγου Örebro.

Με τον επαναπατρισμό του το 2019 εντάχθηκε στην πολιτική πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για τη δημιουργία του κινήματος «Νέο Κύμα», όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Συντονιστή, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των θεματικών επιτροπών και τη συμβολή στη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών θέσεων. Κατά την προεκλογική περίοδο, των Προεδρικών Εκλογών του 2023, υπηρέτησε ως Επικεφαλής Συντονιστής της εκστρατείας του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.

Επιπλέον, έχει διατελέσει για δύο θητείες μέλος της Παράλληλης Βουλής στην Επιτροπή Υγείας και συμμετείχε ενεργά σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων οργανισμών και συνδέσμων

Ο Δρ Στυλιανού είναι συνιδρυτής και γενικός εκτελεστικός διευθυντής κλινικού εργαστηρίου από το 2021 καθώς και πάροχος υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου:

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένη με τον Άντρο Παπαπαύλου και έχουν δυο γιούς. Σπούδασε Δημοσιογραφία και Ψυχολογία, αποκτώντας πτυχίο BSc στην Ψυχολογία.

Επαγγελματική διαδρομή – ΜΜΕ και δημόσια παρουσία

Εργάστηκε επί σειρά ετών στον χώρο της ενημέρωσης ως δημοσιογράφος στο συγκρότημα της εφημερίδας «Ο Αγών», στην «Ελευθεροτυπία» και στην εφημερίδα «Κήρυκας». Διετέλεσε Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού της Κύπρου (Louis).

Εργάστηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, ΡΙΚ (1987–1994), στην τηλεόραση του «Λόγου» (1994–1996) και στον «Αντέννα» (1998–2001).

Το 2002 επέστρεψε στο ΡΙΚ, αναλαμβάνοντας έρευνα, δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση του ενημερωτικού προγράμματος πολιτικής επικαιρότητας «Το Συζητάμε», το οποίο ξεχώρισε για την ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων και ιστορικών πτυχών που μέχρι τότε δεν είχαν τύχει δημόσιας συζήτησης.

Συγγραφικό έργο

Το 2007 εξέδωσε το βιβλίο «Όσα Συζητήσαμε» (βασισμένο στη θεματολογία της εκπομπής 2005–2007).

Το 2011 εξέδωσε το βιβλίο «Οι Λευκές Σελίδες του Κυπριακού», το οποίο επικεντρώνεται σε άγνωστες πτυχές της κυπριακής ιστορίας και παρουσιάζει τεκμήρια/έγγραφα της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών πριν, κατά και μετά τα γεγονότα του 1974.

Κοινοβουλευτική πορεία

Το 2011 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις. Κατά την πρώτη θητεία της υπηρέτησε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ελέγχου, Θεσμών και Υγείας, με έντονη δράση σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Σημαντικό μέρος της παρουσίας της συνδέθηκε με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και με νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία Αρχής Εποπτείας σε σχέση με άτομα που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων. Έντονη δράση ανέπτυξε επίσης με τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούσαν στις δραστηριότητες του Αντρέα Βγενόπουλου, ένα από τα μεγαλύτερα Σκάνδαλα που βίωσε ο τόπος.

Με στοιχεία που συνέλεξε η ίδια και τα οποία παρέδωσε αρχικά στην εποπτική Αρχή της Γερμανίας, BAFIN, πέτυχε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Γερμανική Τράπεζα Commerzbank.

Το 2016 επανεξελέγη, καταγράφοντας ιστορικό ορόσημο ως η πρώτη γυναίκα που αναδείχθηκε πρώτη σε σταυρούς προτίμησης παγκύπρια σε εθνικές βουλευτικές εκλογές , επίδοση που επαναλήφθηκε το 2021.

Θητείες – Επιτροπές

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας υπηρέτησε ως:

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών (2021–2026) και ως μέλος των Επιτροπών:

• Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

• Ελέγχου και Δημοσίων Δαπανών

• Υγείας

Μερικές από τις Προτάσεις Νόμου που κατέθεσε:

• η προώθηση και ψήφιση της νομοθεσίας για τους Πληροφοριοδότες Δημοσίου

Συμφέροντος (whistleblowers), η οποία αποτελεί σήμερα νόμο της Δημοκρατίας,

• η ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων, σήμερα νόμος της Δημοκρατίας

• η Πρόταση Νόμου για τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο τη δυνατότητα ταυτοποίησης των 14,000 «κουρεμένων» καταθετών, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.

• η Πρόταση Νόμου για διαμαρτυρίες και Παρελάσεις, ψηφίστηκε σε νόμο.

• η Πρόταση νόμου για διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα.

• η Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση των δράσεων και της προσφοράς των εξειδικευμένων εθελοντών.

Κεντρικός άξονας της δράσης της υπήρξε:

• η καταπολέμηση της διαφθοράς,

• η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση,

• η προστασία των θεσμών και του κράτους δικαίου,

• οι μεταρρυθμίσεις για λογοδοσία και χρηστή διοίκηση,

• η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων

στο πλαίσιο του εθνικού της κοινοβουλευτικού έργου όσο και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

Μέχρι σήμερα έχει καταθέσει δεκάδες προτάσεις νόμου και εκατοντάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, εδραιώνοντας σταθερή παρουσία με έμφαση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη διαφάνεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διεθνής δράση

Το 2018 τέθηκε επικεφαλής της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής Αποστολής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ (ΚΣ ΟΑΣΕ), του μεγαλύτερου πανευρωπαϊκού κοινοβουλευτικού οργανισμού (345 βουλευτές από 57 κοινοβούλια).

Το 2019 πέτυχε την υιοθέτηση ψηφίσματος από την Ολομέλεια της ΚΣ ΟΑΣΕ για ζητήματα πάταξης της διαφθοράς.

Το 2020 διορίστηκε Ειδική Εκπρόσωπος κατά της Διαφθοράς, αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράση με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, η GRECO, ο OECD και η Διεθνής Διαφάνεια, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Τον Φλεβάρη του 2019, με την ιδιότητα της στην Κ.Σ ΟΑΣΕ , πετυχαίνει, μετά από γραπτή καταγγελία της προς τη GRECO αναφορικά με ζητήματα που αφορούσαν στο δικαστικό σύστημα, να πραγματοποιηθεί επείγουσα επίσκεψη κλιμακίου στην Κύπρο με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της GRECO για εξέταση των θεμάτων που καταγγέλθηκαν — γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Το 2021 εξελέγη η πρώτη Κύπρια βουλευτής στη θέση Αντιπροέδρου διεθνούς οργανισμού, με ψήφους τόσο των Σοσιαλιστών όσο και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Είναι μέλος επίσης της Επιτροπής Κανονισμών της ΚΣ ΟΑΣΕ

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της:

• προωθεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινοβουλίων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς,

• εργάζεται για πολιτικές διαφάνειας και λογοδοσίας,

• συμμετέχει σε πρωτοβουλίες κατά της οικονομικής εγκληματικότητας,

• αναδεικνύει τη σύνδεση της διαφθοράς με την αποσταθεροποίηση δημοκρατικών θεσμών και οικονομιών.

Έχει υποβάλει ψηφίσματα για:

• τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς,

• ζητήματα δεοντολογίας και κανόνων για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου απόδοσης της

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ,

• την αντιμετώπιση της διασύνδεσης μεταξύ διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Επίσης έχει καταθέσει και έχουν υιοθετηθεί από την ΚΣ ΟΑΣΕ αλλαγές στο καταστατικό του Οργανισμού, όπως η θητεία του Προέδρου η οποία έγινε διετής, και η ισορροπία εκπροσώπησης των φύλων τόσο στις Επιτροπές αλλά και στις διεθνείς δράσεις.

Συνέδρια και Δράσεις

- Μάιος 2022: Διοργάνωσε στην Κύπρο διεθνές συνέδριο, το οποίο φιλοξένησε το Κυπριακό Κοινοβούλιο, για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, με συμμετοχή 150 βουλευτών από όλα τα κράτη-μέλη της ΚΣ ΟΑΣΕ και ομιλητές σε ανώτατο επίπεδο από διεθνείς οργανισμούς.

- Απρίλιος 2022: Συμμετείχε, μαζί με την Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ, σε αποστολή στις Ηνωμένες

Πολιτείες για επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη , το Κογκρέσο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ συμμετείχε σε ακρόαση της Επιτροπής Ελσίνκι για ζητήματα παραπληροφόρησης/προπαγάνδας.

- Νοέμβριο 2022 Μεταβαίνει στην Μολδαβία σε κοινή αποστολή με την ομόλογο της του ΟΑΣΕ

.Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των διακυβερνητικών δομών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ μεταβαίνουν σε κοινή αποστολή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

- Απρίλη 2023 Συμμετέχει στο Παγκόσμιο Φόρουμ της Παγκόσμιας Τράπεζας ως ομιλήτρια σε θεματική συζήτηση που αφορούσε το ρόλο της Δικαιοσύνης στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς

-Νοέμβριος 2023 Ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών, προέδρευσε κοινοβουλευτικής συζήτησης στην Κύπρο με θέμα: «Ο ρόλος των γυναικών στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια: Από τη θεωρία στην πράξη», με τη

συμμετοχή γυναικών διπλωματών και μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

- Νοέμβριος 2023 (Ερεβάν): Προέδρευσε θεματικής συνεδρίας στη Φθινοπωρινή Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ για τη διαφθορά ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια.

- 2024 & 2025: Συμμετείχε στο Συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

- Ανέλαβε ρόλους σε αποστολές παρατήρησης εκλογών: Ειδική Συντονίστρια στο Καζακστάν και Επικεφαλής αποστολής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Στο πλαίσιο της ΚΣ ΟΑΣΕ, έχει επίσης επιδιώξει ενεργά θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω τροπολογιών στον Κανονισμό που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους διορισμούς που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συνέλευσης.

Παράλληλα, έχει αξιοποιήσει διεθνή βήματα για την ανάδειξη ζητημάτων έμφυλης ισότητας, ιδίως μέσω της συμμετοχής της ως κύρια ομιλήτρια στις Συνόδους του Women Political Leaders το 2023, 2024 και 2025, όπου μίλησε για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και ευρύτερα ζητήματα γυναικείας ηγεσίας και ενδυνάμωσης.

Πέτρος Χατζηνικολάου:

Γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1984. Το 2004, μετά από τροχαίο ατύχημα, καθηλώθηκε σε τροχοκάθισμα λόγω τετραπληγίας . Άτομα με κινητικές δυσκολίες εκτός από τη σωματική αναπηρία, βρίσκονται αντιμέτωποι και με άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα όπως: κοινωνική απομόνωση, ψυχολογικά, οικονομικά, οικογενειακά κ.α Η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα δεν γίνεται για να προκαλέσει λύπηση, αλλά για να αναδειχθεί μια εμπειρία που αφορά χιλιάδες πολίτες. Παρά τα εμπόδια, επέλεξε να προχωρήσει.

Σπούδασε Νομική, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και κατάφερε να ενταχθεί στην εργασία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η αναπηρία δεν ακυρώνει τις δυνατότητες ενός ανθρώπου. Η προσωπική του διαδρομή τον οδήγησε σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: δεν είναι η αναπηρία που περιορίζει τη ζωή των ανθρώπων, αλλά οι ελλιπείς δομές, οι ανεπαρκείς πολιτικές και η απουσία ουσιαστικής πρόληψης.

Αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα με στόχο να συμβάλει σε μια πολιτεία που δίνει έμφαση στην πρόληψη των οδικών ατυχημάτων, ώστε να μειωθούν τα τροχαία που οδηγούν σε μόνιμες αναπηρίες και απώλειες ζωών. Παράλληλα, θέλει να εργαστεί για την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, καταπολεμώντας την κοινωνική απομόνωση.

Σημαντικός άξονας της δράσης του είναι η δίκαιη αναπροσαρμογή των επιδομάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος ζωής, καθώς και η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με πολιτικές που ενδυναμώνουν και δεν εγκλωβίζουν. Ως πτυχιούχος Νομικής και ως άνθρωπος με βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας, επιδιώκει να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και ουσιαστικά συμπεριληπτική - με λύσεις που βασίζονται στη γνώση, την πρόληψη και τον σεβασμό.

Υποψήφιοι επαρχίας Λεμεσού:

Ντάνιελ Άπτελ – Μάλακ:

Είμαι ο Ντάνιελ, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, όχι πολιτικός καριέρας. Γεννήθηκα στη Λευκωσία το '79, παιδί προσφύγων – η μητέρα μου, Αθηνά, έφυγε από το κατεχόμενο Έξω Μετόχι στη Λευκωσία το '74, και ο πατέρας μου, Ράμι, λιβανέζικης καταγωγής, γνώρισε για πρώτη φορά την Κύπρο μας σε ένα επαγγελματικό ταξίδι το 1970. Μεγάλωσα στη Λευκωσία, αλλά την τελευταία δεκαετία η Λεμεσός με «υιοθέτησε». Όπως πολλοί από εσάς, ζω ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα και, ως κάποιος από το Σούνι, επίσης ανάμεσα στις στάχτες της μεγάλης καλοκαιρινής πυρκαγιάς.

Από μικρή ηλικία, στο σπίτι μας μάθαμε τι σημαίνει ξεριζωμός και αδικία – αλλά και τι σημαίνει να κρατάς το κεφάλι ψηλά και να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματά σου, ό,τι και να συμβεί. Για περισσότερα από 20 χρόνια εργάζομαι σε μεγάλες και νεοσύστατες εταιρείες FinTech, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε ανώτερες θέσεις μάρκετινγκ. Δημιουργώ ομάδες, διευθύνω σύνθετα έργα και προάγω τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Οξφόρδη και ολοκλήρωσα μεταπτυχιακό στην Εταιρική Στρατηγική και Διακυβέρνηση στο Νότιγχαμ, και είμαι επίσης Chartered Marketer - με άλλα λόγια, γνωρίζω τη στρατηγική, τα δεδομένα και την υπευθυνότητα. Είμαι άνθρωπος που πράττει, όχι άνθρωπος που λέει μεγάλα λόγια: Μου αρέσει να λύνω προβλήματα, να θέτω συστήματα σε εφαρμογή και δεν αντέχω τη λογική του «αφού λειτουργεί, απλώς άφησέ το όπως είναι». Ως γιος πρόσφυγα και άνθρωπος της γενιάς μου, έχω βαρεθεί όλη αυτή τη διαφθορά και προχώρησα με το ΑΛΜΑ για να φέρω ειλικρινή, καθαρή πολιτική που υποστηρίζει και προστατεύει τον λαό αυτής της χώρας.

Αλέκος Αργυρού:

Ο Αλέκος Αργυρού είναι δικηγόρος και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Α. Αργυρού & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., με έδρα τη Λεμεσό, όπου ασκεί τη μάχιμη δικηγορία για περισσότερα από 25 χρόνια. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.

Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο Αγίου Νικολάου υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών. Ακολούθως σπούδασε Νομικά στο University of Newcastle upon Tyne στην Αγγλία.

Υπηρέτησε για 15 χρόνια ως Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και μετέπειτα ως δικαστής - μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι επίσης διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

Η καθημερινή του παρουσία στις αίθουσες των δικαστηρίων και η άμεση επαφή του με πολίτες, οικογένειες και επιχειρήσεις του έχουν δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα τόσο των αδυναμιών όσο και των δυνατοτήτων του νομικού και θεσμικού μας συστήματος. Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη επαγγελματική και κοινωνική του πορεία, τον οδήγησε στην απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών, στην ενίσχυση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και στην προώθηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Είναι 48 ετών, νυμφευμένος με την Αφροδίτη Αργυρού, εκπαιδευτικό – μαθηματικό, και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 15 ετών.

Μπόρκα Γκροτζανόβσκα:

Η Borka Grozdanovska γεννήθηκε στην Βόρεια Μακεδονία. Είναι Εγγεγραμμένη Νοσηλεύτρια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ICU) με 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων περισσότερα από δέκα έτη σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, παρέχοντας υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα σε απαιτητικά και υψηλής πίεσης περιβάλλοντα.

Εργάζεται από το 2013 σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Λευκωσία ως νοσηλεύτρια ΜΕΘ, όπου παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, συνεργάζεται στενά με πολυεπιστημονικές ιατρικές ομάδες για την εφαρμογή βέλτιστων θεραπευτικών πλάνων και συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και καθοδήγηση νέου νοσηλευτικού προσωπικού και φοιτητών νοσηλευτικής. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στις Υπηρεσίες Νοσηλευτικής

Κατ’ Οίκον, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα με έμφαση στην αποκατάσταση, τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων και την παρηγορητική φροντίδα.

Κατά το παρελθόν εργάστηκε σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Λεμεσό, αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (2008–2013), όπου διαχειριζόταν επείγοντα και τραυματικά περιστατικά και υποστήριζε ιατρικές πράξεις ανάνηψης και επείγουσας παρέμβασης, και στη συνέχεια στην Καρδιοθωρακοχειρουργική ΜΕΘ και στο Χειρουργείο (2007–2008), συμμετέχοντας σε σύνθετες καρδιοθωρακικές επεμβάσεις και στη μετεγχειρητική φροντίδα ασθενών υψηλού κινδύνου. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε το 2006 - 2007 σε ιατρική κλινική, όπου απέκτησε ισχυρά θεμέλια στη γενική νοσηλευτική φροντίδα.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νοσηλευτικής (BSc) από το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών «Goce Delčev» στο Štip και απόφοιτη της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Σχολής «Dr. Pance Karagjozov». Διαθέτει πιστοποιήσεις Advanced Life Support (ALS) και έχει ολοκληρώσει εξειδικευμένο Βασικό Κύκλο ΜΕΘ στο Intensive Care Forum της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Από το 2024 φοιτά στο πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Νοσηλευτική Επειγόντων και Εντατικής Θεραπείας (ενήλικες, παιδιά και νεογνά) του Υπουργείου Υγείας Κύπρου, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα “Life Long Learning Trainer”, Επίπεδο 5 της ΑΝΑΔ. Είναι επίσης ενεργό μέλος του Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας Κύπρου.

Μιλά τη μακεδονική γλώσσα, όπως αναγνωρίζεται στη Συμφωνία των Πρεσπών, ως μητρική γλώσσα και έχει άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών (C1 – Πανεπιστήμιο Κύπρου, με διάκριση), καθώς και άριστη γνώση σερβικών και βουλγαρικών. Διαθέτει ισχυρές δεξιότητες στην εντατική και επείγουσα νοσηλευτική, στην κλινική κρίση και λήψη αποφάσεων, στην επικοινωνία, στην ομαδική συνεργασία και στην ηγεσία και καθοδήγηση προσωπικού.

Νεοφύτα Ευαγγέλου:

Έχοντας κατευθυντήρια αρχή: «Νικητής δεν είναι όποιος δεν αποτυγχάνει ποτέ, αλλά όποιος δεν παραιτείται ποτέ» και με τα λόγια του Καζαντζάκη να βουίζουν στ’ αυτιά μου: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω» ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου, ως βουλευτής με το κίνημα ΑΛΜΑ. Ασπάζομαι το όραμα του κινήματος για μια Κύπρο δίκαιη και δημοκρατική, όπου η λογοδοσία, η διαφάνεια και η ισονομία θα είναι αυτονόητα και δεδομένα.

Διαμένω στην Λεμεσό όπου γεννήθηκα, το 1955. Είμαι εκπαιδευτικός, βιολόγος και συγγραφέας. Αποφοίτησα από το Λανίτειο Λύκειο το 1973. Φοίτησα στην Φυσικομαθηματική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιο ειδικά στο τμήμα Βιολογίας. Μετά την αποφοίτηση μου εργάστηκα για δυο χρόνια στο ιδιωτικό φροντιστήριο Μερτζιώκη και ένα, στο ιδιωτικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης «Β Μικτό ΣΕΑ , Αθηνών». Με την επιστροφή μου στην Κύπρο, επικεντρώθηκα στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Άρχισα το διδακτικό μου έργο, στο Αγγλόφωνο τμήμα του Green hill Lebanese school. Αργότερα διορίστηκα στην δημόσια δημοτική εκπαίδευση, όπου εργάστηκα για τρία χρόνια. Συνέχισα στην Δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Ενδιάμεσα, το 2009 και εφόσον ολοκλήρωσα την φοίτηση μου στο CIIM, απέκτησα τον ακαδημαϊκό τίτλο Msc in Educational Leadership and management. Το 2020 αφυπηρέτησα ως Διευθύντρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια έχω επικεντρωθεί στην συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων. Παράλληλα συμμετέχω στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης, αναδεικνύοντας το έργο Κυπρίων και Ελλαδιτών λογοτεχνών είτε ως Γενική γραμματέας της Λογοτεχνικής Εταιρείας Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης, είτε ως ενεργό μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ). Αν και η ενασχόληση μου με τον συνδικαλισμό ως είδος πολιτικής πράξης πάει πολύ πίσω, επικυρώθηκε χρόνια μετά, με την εκλογή μου ως αντιπρόεδρος στο επαρχιακό γραφείο της ΟΕΛΜΕΚ. Κάτι ανάλογο προέκυψε και με τον Σύνδεσμο Βιολόγων. Εκπροσωπώντας την Κύπρο ως Αρχηγός και συνοδός μαθητών στο «Euro teens» για κάποια έτη, πίστεψα στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και Ευρωπαϊκής ταυτότητας για τους έφηβους μας. Ως μεταφράστρια και συνοδός της Κυπριακής Αποστολής στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας στην Νιγηρία, συνέτεινα κατά το δυνατόν στη διεθνή άμιλλα. Είμαι παντρεμένη, έχω δυο κόρες και δυο πολυαγαπημένα εγγόνια.

Νεόφυτος Θεοδωρίδης:

Ο Δρ Νεόφυτος Θεοδωρίδης είναι Ψυχίατρος στη Λεμεσό, με πολυετή κλινική εμπειρία στον τομέα της Ψυχιατρικής Ενηλίκων και είναι ευρέως γνωστός για την ανθρωποκεντρική, ολιστική και τεκμηριωμένη προσέγγισή του στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε το πτυχίο Ιατρικής το 2000. Ο Δρ Θεοδωρίδης ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 2007, αποκτώντας εκτενή εμπειρία μέσω εκπαιδεύσεων στην οξεία ψυχιατρική, την ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, την ψυχιατρική διασύνδεσης και τις υπηρεσίες εξαρτήσεων. Επιπροσθέτως, εκπαιδεύτηκε στη Νευρολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Παμμακάριστος στην Αθήνα και ολοκλήρωσε την ως επί εξάσκηση γιατρός στην Παθολογία και τη Χειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τον Νοέμβριο του 2009 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Λεμεσό, όπου παρέχει διάγνωση και θεραπεία ευρέος φάσματος ψυχιατρικών διαταραχών ενηλίκων, καθώς και διαχείριση ψυχιατρικών επειγόντων.

Είναι εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και στο παρελθόν κατείχε εγγραφή στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα με το κλινικό του έργο, έχει διδάξει ψυχοφαρμακολογία και ψυχοπαθολογία ως επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις (2014-2015), έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή ψυχιατρικά περιοδικά, έχει παρουσιάσει εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση του κοινού για θέματα ψυχικής υγείας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Μίλτος Παπαδόπουλος:

Ο Μίλτος Παπαδόπουλος γυιός του Περικλή και της Υβέτ Παπαδοπούλου, είναι ένας καταξιωμένος αρχιτέκτονας, με βαθιές ρίζες στη Λεμεσό και μακρά πορεία προσφοράς στην πόλη και τους ανθρώπους της. Με σπουδές στην Αρχιτεκτονική ίδρυσε το γραφείο MPP Architects, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και μακροβιότερα αρχιτεκτονικά γραφεία της Κύπρου, με ιστορία πέραν των 40 ετών.

Έργα του κοσμούν ολόκληρη την Κύπρο, από δημόσια κτίρια και πολιτιστικά έργα μέχρι κατοικίες, εμπορικά κέντρα και έργα αποκατάστασης. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τον σεβασμό στην παράδοση και τον άνθρωπο.

Ως Δημοτικός ΣύμβουλοςΛεμεσού (2012-2017), ο Μίλτος Παπαδόπουλος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας της πόλης. Προώθησε πρωτοβουλίες για την εξισορρόπηση της ανάπτυξης με την προστασία του ιστορικού χαρακτήρα της Λεμεσού, ενώ στάθηκε αρωγός σε κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα που ενίσχυσαν τη συνοχή και την ταυτότητα της πόλης.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς, με σημαντική στήριξη σε οργανισμούς όπως το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στο δημόσιο έργο, αλλά εκτείνεται και σε προσωπικές πρωτοβουλίες που συχνά παραμένουν αθέατες. Πρώην αθλητής του ΓΣΟ με παγκύπριες διακρίσεις στον ακοντισμό και ενεργός δύτης, ο Μίλτος Παπαδόπουλος αντλεί έμπνευση από τη φύση και τη θάλασσα, ενώ η αγάπη του για τη Λεμεσό εκφράζεται και μέσα από τη συμμετοχή του στο Λεμεσιανό Καρναβάλι, όπου διετέλεσε και Βασιλιάς Καρνάβαλος και όχι μόνο.

Σήμερα, συνεχίζει με το ίδιο πάθος και όραμα να υπηρετεί τη Λεμεσό, επιδιώκοντας μια πόλη ανθρώπινη, δημιουργική και βιώσιμη.

Μιχάλης Παρασκευάς:

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1976, με πατρική καταγωγή την κατεχόμενη Μιά Μηλιά και μητρική το Γέρι.

Μεγάλωσα στη Δασούπολη και, μετά την αποφοίτησή μου από το Λύκειο Ακροπόλεως το 1994, υπηρέτησα ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στην Εθνική Φρουρά, την οποία συνεχίζω να υπηρετώ ως Αξιωματικός στις Τάξεις της Εθνοφυλακής.

Σπούδασα Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 2005 διατηρώ δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία.

Εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια ασκώ μάχιμη δικηγορία, με συμμετοχή σε υποθέσεις σε όλα τα επίπεδα της δικαιοσύνης.

Έχω χειριστεί υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνικά ζητήματα, με δικαστικές επιτυχίες σε πρωτοφανή θέματα, όπως η πρώτη κυπριακή απόφαση αποζημίωσης για υπόθεση εκδικητικού πορνογραφικού περιεχομένου, η δικαίωση καθηγητών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που το κράτος κρατούσε για χρόνια σε καθεστώς καταχρηστικών συμβάσεων, υποθέσεις αντισυνταγματικών αποκλεισμών μαθητών από στρατιωτικές σχολές και δικαίωση δανειοληπτών έναντι τραπεζών.

Η επαγγελματική μου πορεία με έφερε κοντά σε ανθρώπους που παλεύουν για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, και εκεί επέλεξα να εστιάσω τη δράση μου.

Το 2013, με προσωπική πρωτοβουλία, ξεκίνησα τον αγώνα για τη διάσωση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, μαζί με άλλους συνοδοιπόρους, δημιουργήσαμε την Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου ΤΚΑ, με στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση του δημόσιου πλούτου.

Έχω υπερασπιστεί συμπατριώτες μας που κρατήθηκαν παράνομα από τα λεγόμενα δικαστήρια των Βρετανικών Βάσεων, αμφισβητώντας τη νομιμότητά τους και καταθέτοντας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την ιστορική αίτηση Quo Warranto.

Πιστεύω σε μια Δημοκρατία που στηρίζεται στη συμμετοχή ενημερωμένων και ενεργών πολιτών, στη διαφάνεια και στη συλλογική πράξη.

Η αλλαγή δεν έρχεται από συνθήματα, αλλά από πράξεις, με σταθερή παρουσία, συνέπεια και συνεργασία.

Αρθρογραφώ τακτικά στον Φιλελεύθερο από το 2020 και συμμετέχω σε δημόσιες συζητήσεις στα ΜΜΕ και στο διαδικτυακό κανάλι Netcastzone, για νομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Συμμετέχω στην προσπάθεια του Άλμα, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να ξανασυνδεθεί με το ήθος, την ευθύνη και τη φροντίδα για το κοινό καλό.

Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται μόνο όταν τα διεκδικούμε και τα θέλουμε αληθινά!

Στέλλα Συμεού:

Η Στέλλα Συμεού είναι έμπειρη Διευθύντρια Παραγωγής, Εκπαιδευτικός Θεάτρου και Ηθοποιός, με πλούσια καριέρα στον τομέα της τηλεόρασης και του θεάτρου. Έχει εργαστεί σε πλήθος διεθνών και τοπικών παραγωγών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συντονισμού, οργάνωσης και casting, ενώ ταυτόχρονα έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές.

Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2009 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών και έχει λάβει δίπλωμα και εκπαιδευτικά πιστοποιητικά από δραματικές σχολές στην Αθήνα. Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει τη διαχείριση και τον συντονισμό μεγάλων παραγωγών του εξωτερικού , όπως τα ριάλιτι , "Superstars Sweden season 8 και 9" του Discovery Channel , "Love Island Sweden 1 και 2" , αγγλικών τηλεοπτικών σειρών της Paramount , όπως το "Love Rat", "The X-Wife Season 2", καθώς και την διεύθυνση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών όπως το "The Asylum Seekers",υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και πολλών Κυπριακών παραγωγών για τα τοπικά και ελληνικά κανάλια.

Στο θέατρο, έχει εργαστεί σε θεατρικά έργα ως ηθοποιός και έχει διδάξει θεατρική τέχνη σε παιδιά και ενήλικες, συμμετέχοντας σε προγράμματα του ΘΟΚ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, έχει εμπειρία στη διαχείριση εκδηλώσεων και συντονισμό ομάδων. Εκτός από τα παραπάνω, η Στέλλα Συμεού διαθέτει εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα και άριστη οργανωτική ικανότητα, έχοντας ηγηθεί της οργάνωσης και διοίκησης του Tepee Rock Club στη Λεμεσό για 15 χρόνια.

Σκεύη Παπαμιλτιάδους:

Η Σκεύη Παπαμιλτιάδους είναι Κύπρια ηθοποιός,γεννήθηκε το 1986 στη Λεμεσό όπου και μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια που της δίδαξε από νωρίς την αξία της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσφοράς. Οι αρχές της οικογένειας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της πορείας της. Το 2004 μετέβη στην Αθήνα για σπουδές στην φυσικοθεραπεία όπου και επέλεξε να διεκδικήσει με πείσμα, θάρρος και ήθος το όνειρο της.

Ακολούθησε σπουδές στην τέχνη του θεάτρου όπου για μια πολύτεκνη οικογένεια φάνταζε ακατόρθωτο.

Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Melissa Art School (2006–2009), όπου απέκτησε Bachelor of Fine Arts (BFA) in Acting. Η καλλιτεχνική της διαδρομή περιλαμβάνει

σημαντική παρουσία στο θέατρο, στην τηλεόραση σε Ελλάδα και Κύπρο.Σε σατιρικές εκπομπές όπου ξεχώρισε για τη σκηνική της δύναμη, την εκφραστικότητα και την άμεση επικοινωνία με το κοινό. Παράλληλα, συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν σε φεστιβάλ της Κύπρου και του εξωτερικού, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη και προβολή της κυπριακής δημιουργίας.

Μέσα από το θέατρο και τη σατιρική της δράση ανέδειξε κοινωνικά ζητήματα με ευαισθησία και τόλμη, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργεί ως ουσιαστικός φορέας κοινωνικού διαλόγου και προβληματισμού. Η πολυετής της παρουσία στη σκηνή και μπροστά στο κοινό καλλιέργησε ισχυρό δημόσιο λόγο, υπευθυνότητα και βαθιά κατανόηση της δύναμης της επικοινωνίας.

Σήμερα είναι φοιτήτρια Ψυχολογίας στο European University Cyprus, διευρύνοντας το ενδιαφέρον της γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Άγιου Ιωάννη Λεμεσού με βαθμό 18.5/20. (Άριστα).

Η πορεία της συνδυάζει τον πολιτισμό, την παιδεία και τις αξίες της οικογένειας — στοιχεία που διαμορφώνουν μια προσωπικότητα με ευαισθησία, κοινωνική αντίληψη και αποφασιστικότητα να προσφέρει στον δημόσιο βίο με ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Η ίδια έχει δηλώσει παλαιότερα σε συνέντευξη της πώς η αγαπημένη της φράση από τον έλληνα φιλόσοφο Νίκο Καζαντζάκη είναι … « Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».

Αντρέας Τσιπής:

Γεννήθηκα στη Πάνω Ζώδια στις 11 Ιουνίου, 1961.

Το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, βρέθηκα με την οικογένεια μου, πρόσφυγας στα Πολεμίδια. Αποφοίτησα από το 7ο Γυμνάσιο Πολεμιδιών. Παντρεύτηκα και απέκτησα δύο παιδιά.

Εργάστηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, στα δικαστήρια, και για 25 χρόνια στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος, με τιμιότητα, εργατικότητα, και σεβασμό προς τον πολίτη.

Το 2017 εκλέγηκα Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πολεμιδιών, υπηρετώντας μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Καθημερινά βρίσκομαι παρόν σε όλες τις περιοχές του Δήμου Πολεμιδιών και δίπλα σε όλους τους δημότες βοηθώντας με τον δικό μου τρόπο.

Για 35 χρόνια υπηρέτησα ως Πρόεδρος του Συλλόγου Δόξα Πολεμιδιών. Ήμουν μέλος του ανοικτού σχολείου Δάμων, Ηράκλειτος και ΣΚΕ Πολεμιδιών.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημοτικός Σύμβουλος, με διάφορες πρωτοβουλίες μου, πέτυχα τη συγκέντρωση χρημάτων για το Ταμείο Υποτροφιών του δήμου, και του ΣΚΕ. Επίσης, συμμετείχα εθελοντικά στην Ομάδα Κοινοτικής Εργασίας, συμβάλλοντας χωρίς αμοιβή στον καθαρισμό πάρκων και χώρων πρασίνου. Είμαι ο εμπνευστής και ιδρυτής του ανεξάρτητου κινήματος “Νέα Οριζόντια Δύναμη”.

Έτμοντ Χαγουίλα:

Ο Έντμοντ Χαγουίλα είναι επαγγελματίας στον τομέα της Πληροφορικής με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας εργαστεί σε πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες. Το 2016 επέστρεψε στην Κύπρο όπου ζει και εργάζεται μόνιμα ως διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικού παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως εκπαιδευτής και μέντορας σε θέματα πληροφορικής, ηγεσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Έχει πολυετή κοινωνική, εθελοντική και πολιτική δράση. Υπήρξε ενεργό ηγετικό στέλεχος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για 15 χρόνια όπου διετέλεσε μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και Επαρχιακός Γραμματέας Λεμεσού και ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2021.

Έχει εκτενή εθελοντική δράση και είναι μέλος σε διάφορους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς όπως Οι Φίλοι της Παιδικής Στέγης Λεμεσού, Terra Cypria, BirdLife Cyprus, Φίλοι της Γης Κύπρου, Λέσχη Δικαιωμάτων Μοτοσυκλετιστών Κύπρου, Πυροσβέστες του Κόσμου, Limassol Toastmasters Club και άλλα, με σταθερό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανδρέας Χειμωνίδης:

Ο Δρ Ανδρέας Χειμωνίδης γεννήθηκε στον Τράχωνα Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Εθνική Φρουρά, μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σπουδές. Σπούδασε Φαρμακευτική στο University of Iowa και στη συνέχεια Ιατρική στο Albany Medical College, από όπου αποφοίτησε με άριστα.

Ειδικεύτηκε αρχικά στη Γενική Χειρουργική στο University of Kentucky Medical Center και ακολούθως στην Πλαστική Χειρουργική στο Loyola Medical Center στο Σικάγο.

Πραγματοποίησε μετεκπαίδευση στην Αισθητική Πλαστική Χειρουργική Προσώπου στην Καλιφόρνια και στην Αποκατάσταση Μαστού μετά από καρκίνο στο Nashville του Tennessee.

Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh για περίοδο δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέγραψε και δημοσίευσε πληθώρα ιατρικών άρθρων και επιστημονικών μελετών σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και επιστημονικά συγγράμματα.

Με την επιστροφή του στη Λεμεσό, δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα και ίδρυσε το Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής, το οποίο διευθύνει μέχρι σήμερα.

Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και της Εταιρείας Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής.

Παράλληλα, είναι Προσωπικός Ιατρός στο ΓεΣΥ.

Έχει αναπτύξει σημαντική θεσμική, κοινωνική και πολιτική δράση, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, Πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς και Αντιπρόεδρος του Ερμή Αραδίππου. Διδάσκει ως Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής στο Cyprus College και συμμετέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού.

Σε πολιτικό επίπεδο, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του κόμματος, και Πρόεδρος της ενορίας Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό. Το 2016 ήταν υποψήφιος βουλευτής Κερύνειας με το ΑΚΕΛ - Αριστερά – Νέες Δυνάμεις.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Παναγιώτης Ευαγγελίδης:

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1985. Είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει MSc in Electrical Technology for Sustainable and Renewable Energy Systems από το University of Nottingham.

Διαθέτει επίσης MBA από το CIIM και Professional PR Diploma από το Chartered Institute of Public Relations (CIPR). Από το 2024 είναι Chartered PR Practitioner, ενώ παράλληλα εκπονεί διδακτορική διατριβή στο University of Strathclyde με αντικείμενο το Private Label Branding.

Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και πάνω από 5 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πλήρες μέλος του Chartered Institute of Public Relations (CIPR) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παραμένει ενεργός στα κοινά, με πορεία που ξεκίνησε από τη φοιτητική εκπροσώπηση ως πρόεδρος φοιτητικής παράταξης και πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Αθήνας (ΕΦΕΚ Αθήνας). Σήμερα συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στον πολιτικό διάλογο, με στόχο την προώθηση προοδευτικών πολιτικών και τη διαμόρφωση λύσεων για τις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας.

Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Πέτρος Ζαρούνας:

Ο Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Η καταγωγή του είναι από την Αθηένου. Διετέλεσε Γραμματέας του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέλος της ομάδας εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου για την ασφάλεια. Υπήρξε ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων του ΔΗΚΟ και εκπροσωπούσε το κόμμα στις δικοινοτικές συναντήσεις του Λήδρα Πάλας.

Κατά την περίοδο 2010/11 εργάστηκε ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης και διπλωματικός σύμβουλος του τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2004 υπήρξε άτυπος σύμβουλος του υφυπουργού εξωτερικών της Ελλάδας Γιάννη Βαληνάκη κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για το Κυπριακό στο Μπούργκενστοκ. Κατά την περίοδο 2008/9 υπηρέτησε στο ελληνικό ΥΠΕΞ ως ειδικός σύμβουλος.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατήλθε ως αριστίνδην υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας. Διαθέτει μεταπτυχιακό πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και πτυχίο στη διοίκηση των επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ.

Στέλιος Λιπέρης:

Ονομάζομαι Στέλιος Λιπέρης και γεννήθηκα στη Λεμεσό στις 14 Δεκεμβρίου 1974. Τα τελευταία επτά χρόνια ζω μόνιμα στην Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακας, όπου δραστηριοποιούμαι και συμμετέχω ενεργά στην τοπική κοινωνία.

Έχω σπουδάσει προπονητής σωματικής διάπλασης και διατηρώ έντονο ενδιαφέρον για θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης και ευεξίας. Πιστεύω βαθιά στη σημασία της άσκησης, της πρόληψης και ενός υγιεινού τρόπου ζωής ως βασικών στοιχείων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους.

Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό και τη γυμναστική με δίδαξε πειθαρχία, επιμονή και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αξίες που θεωρώ απαραίτητες και στη δημόσια ζωή, αλλά και στη σωστή εκπροσώπηση των πολιτών.

Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για τη Βουλή πηγάζει από την επιθυμία μου να προσφέρω ουσιαστικά στην κοινωνία και να συμβάλω στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πιστεύω στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη στήριξη των ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για τον λόγο αυτό, δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση εκλογής μου, ο μισθός που θα λαμβάνω ως βουλευτής θα διατίθεται για τη στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο να βοηθηθούν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Μαρία Λοΐζου:

Η Μαρία Λοΐζου είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Ζει και δραστηριοποιείται στη Μοσφιλωτή, χωριό της επαρχίας Λάρνακας, με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Είναι απόφοιτη του KES College και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Μέσα από την καθημερινότητά της, γνωρίζει από κοντά τις ανάγκες των πολιτών και τις προκλήσεις της σύγχρονης οικογένειας.

Με αίσθημα ευθύνης και όραμα για ένα καλύτερο αύριο, θέτει υποψηφιότητα με στόχο να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες της με ειλικρίνεια, συνέπεια και ουσιαστική διάθεση προσφοράς.

Μαρία Πελιβανίδη:

Γεννήθηκα στις 28 Απριλίου 1996 και μεγάλωσα στη Λάρνακα. Εδώ ζω και εδώ, μαζί με τον σύζυγό μου, μεγαλώνουμε το παιδί μας. Αυτή είναι η πατρίδα μου. Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη και τη Σαμσούντα, εγκατεστημένοι στην Κύπρο πριν από τρεις δεκαετίες. Η δική μου ταυτότητα, όμως, είναι ξεκάθαρη: είμαι Κύπρια. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ανήκω εδώ. Επέλεξα συνειδητά να σπουδάσω και να παραμείνω στην Κύπρο. Ολοκλήρωσα το Bachelor of Laws (LL.B) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το μεταπτυχιακό μου, Master of Laws (LL.M) Maritime Law & Shipping Management, στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα εργάστηκα σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με την κρατική και θεσμική λειτουργία. Αυτή η εμπειρία ήταν καθοριστική, που με οδήγησε στη συνειδητή επιλογή να κινηθώ εκτός κλειστών κύκλων επιρροής και να αναζητήσω χώρους όπου η ευθύνη, η διαφάνεια και η αξιοκρατία κρίνονται στην πράξη.

Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκα διεθνώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Συμμετείχα ενεργά στην ανάπτυξη διεθνών δομών για τον κλάδο όπως της πρώτης διεθνούς ακαδημίας τηλεπικοινωνιών και μίας δομής με αντικείμενο την εξεύρεση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε διεθνές επίπεδο.

Το 2023 συνίδρυσα το Antonio Meucci Global Telco Awards, ένα διεθνές εγχείρημα που δημιουργήθηκε για να αποκαταστήσει μια συγκεκριμένη ιστορική αδικία: τη μη αναγνώριση του Antonio Meucci ως πραγματικού ιδρυτή της τηλεφωνίας, και να αναδείξει σύγχρονους καινοτόμους αποκλειστικά βάσει της ουσιαστικής τους συνεισφοράς. Για μένα, δεν ήταν απλώς ένα επαγγελματικό έργο αλλά μια στάση απέναντι στην παραχάραξη της αλήθειας και την απουσία αξιοκρατίας.

Κωνσταντίνα Πλυσή:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρνακα. Είμαι απόφοιτη του St. George High School Λάρνακας (1999–2002), από το τμήμα Ξένων Γλωσσών, όπου απέκτησα ισχυρές βάσεις στην εκπαίδευση και στις ξένες γλώσσες. Μιλώ Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και έχω πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια εργάζομαι στον τομέα του λιανικού εμπορίου και της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών. Μέσα από την επαγγελματική μου πορεία απέκτησα σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ομάδων, στην οργάνωση εργασιών, στη διαχείριση αποθεμάτων και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Ξεκίνησα την καριέρα μου ως υπεύθυνη τμήματος ηλεκτρονικών ειδών, όπου είχα την ευθύνη για την οργάνωση και την εποπτεία του τμήματος, τη διαχείριση παραγγελιών και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Στη συνέχεια ανέλαβα καθήκοντα υπεύθυνης αποθήκης, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση αποθεμάτων, στις παραλαβές και αποστολές προϊόντων, καθώς και στον συντονισμό των διαδικασιών ανεφοδιασμού.

Σήμερα εργάζομαι ως διευθύντρια λιανικού εμπορίου, έχοντας την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και τον συντονισμό του προσωπικού. Στην πορεία μου ανέπτυξα ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να εργάζομαι αποτελεσματικά σε απαιτητικά και πιεστικά περιβάλλοντα.

Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη Βουλή με αίσθημα ευθύνης και με στόχο να προσφέρω ουσιαστικά στην κοινωνία. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, στη διαφάνεια και στη δύναμη της συνεργασίας. Θέλω να εκπροσωπήσω τους πολίτες με ειλικρίνεια, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Θωμάς Βασιλείου:

Αποφοίτησα το 1997 από το τμήμα Ηλεκτρονικών της Β’ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας και ακολούθως από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, με κατεύθυνση την Γεωτεχνολογία, το 2004.

Από το 2005 εργάζομαι ως Σύμβουλος Παραγωγικών Διαδικασιών στον κλάδο των λατομείων και της βιομηχανίας δομικών υλικών, με εξειδίκευση στη βελτιστοποίηση παραγωγής, την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής, τη διαχείριση φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Η επαγγελματική μου πορεία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η τεχνική γνώση μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική κοινωνική πρόοδο, καλύτερη ποιότητα ζωής και νέες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές.

Κατά τη διαδρομή μου ανέλαβα θέσεις ευθύνης στους τομείς Παραγωγής, Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στον σχεδιασμό και συντονισμό σύνθετων έργων, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων οργάνωσης και αποδοτικότητας. Παράλληλα, ανέπτυξα πρακτικές λύσεις για μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας και αναβάθμιση εργασιακών συνθηκών.

Υπηρέτησα στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, εμπειρία που ενίσχυσε την πειθαρχία, την ψυχραιμία υπό πίεση, την αποφασιστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας.

Θέτω υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην επαρχία Αμμοχώστου με στόχο να συμβάλω με πρακτικές και εφαρμόσιμες προτάσεις στην ανάπτυξη του τόπου. Πιστεύω σε μια πολιτική με μετρήσιμα αποτελέσματα: αναβάθμιση τεχνικής εκπαίδευσης, σύνδεση σχολών με την αγορά εργασίας, στήριξη νέας επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμό βιομηχανικών ζωνών, αξιοποίηση πράσινων τεχνολογιών και έργα υποδομής που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Γεννήθηκα το 1979 στη Λευκωσία με καταγωγή από τη Μουσουλίτα Αμμοχώστου και το Καλό Χωριό Λευκωσίας. Είμαι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Λίτσα Δρουσιώτου:

Γεννήθηκα στην Αμμόχωστο το 1972. Το 1995 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Οδοντιατρική με άριστα! Μετά την αποφοίτηση μου άνοιξα το δικό μου ιατρείο όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα.

Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Είμαι Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου. Μέσα από την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους, έμαθα να ακούω και να προσφέρω υπεύθυνες λύσεις με σεβασμό και συνέπεια.

Μαρία Θεριστή:

Η Μαρία Θεριστή είναι πρόσφυγας από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου όπου γεννήθηκε το 1968. Κατάγεται επίσης από την πλευρά της μητέρας της από τη Μηλιά Αμμοχώστου. Ζει και εργάζεται στη Λεμεσό. Είναι Δικηγόρος και ραδιοφωνική παραγωγός ενημερωτικών και πολιτιστικών εκπομπών. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας στην Αθήνα. Εξειδικεύεται στο Δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Δημόσιο Δίκαιο εν γένει.

Για μια δεκαετία εργάστηκε ως Εκδότρια και Επιμελήτρια των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου σε εκτέλεση σύμβασης με τη Δικαστική Υπηρεσία. Διετέλεσε επίσης μέλος των Επιτροπών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δεοντολογίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Είναι Λογοτέχνης και έχει εκδώσει λογοτεχνικό έργο. Πριν από την άσκηση της δικηγορίας, εργάστηκε ως Δημοσιογράφος στα κυριότερα ραδιοτηλεοπτικά μέσα του τόπου. Κατά τη θητεία της ως δημοσιογράφος ήταν η πρώτη γυναίκα πολεμική ανταποκρίτρια. Έχει τιμηθεί για την προσφορά της στον Εθελοντισμό και ηγήθηκε επίσης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ήταν αρθρογράφος της εφημερίδας "Πολίτης" για μια εικοσαετία και είχε την επιμέλεια νομικής στήλης. Ενασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα προσφύγων και μέσα από την Ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Facebook με τίτλο, «Άγιος Σέργιος Αμμοχώστου - Ανθρωπογνωσία», ως επίσης και με τα νομικά ζητήματα αποζημιώσεων για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών.

Αγγέλα Μαλακτού:

Η Αγγέλα Μαλακτού είναι Νοσηλευτικός Λειτουργός στον Δημόσιο Τομέα από το 2013 και Υποψήφια Διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ερευνητική εστίαση στην καρδιακή ανεπάρκεια, την υποστηρικτική φροντίδα και τη φυσική άσκηση ως θεραπευτική παρέμβαση.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Λάρνακα, με καταγωγή από την Αμμόχωστο, εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έχει αποκτήσει εκτενή κλινική εμπειρία στη διαχείριση χρόνιων ασθενών, στην εκπαίδευση πολιτών και στη διεπιστημονική συνεργασία στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Διαθέτει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει ερευνητικό έργο σε συνέδρια του εξωτερικού, με αντικείμενα όπως η συμμόρφωση στη θεραπεία, η αυτοδιαχείριση ασθενών, τα προγράμματα αποκατάστασης και η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην υγεία. Συμμετέχει ενεργά σε πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες και διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

Δραστηριοποιείται ως μέντορας φοιτητών και νέων επαγγελματιών υγείας, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια επιστημονικής σκέψης στις επόμενες γενιές λειτουργών υγείας.

Υλοποιεί δράσεις αγωγής υγείας και πρόληψης στην κοινότητα, με έμφαση στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στην υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών και στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό, με έμφαση στο τρέξιμο και την ποδηλασία, συμμετέχοντας σε αγώνες αντοχής και μαραθωνίους, προωθώντας στην πράξη τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της πρόληψης ως βασικών πυλώνων δημόσιας υγείας.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά βασίζεται στη γνώση, στην εμπειρία πρώτης γραμμής και στη δέσμευση για διαφανείς, τεκμηριωμένες και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές υγείας, με στόχο ένα σύστημα που υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη.

Βασίλης Μαύρου:

Ο Δρ. Βασίλης Μαύρου είναι διακεκριμένος Κύπριος ακαδημαϊκός και κοινωνιολόγος, με ενεργή παρουσία στην κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου και μακρόχρονη προσφορά στην προώθηση των εθνικών δικαίων της Αμμοχώστου, της Καρπασίας, της Μεσαορίας και ολόκληρης της κατεχόμενης Κύπρου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγία Ζώνη Αμμοχώστου. Ο πατέρας του, Γεώργιος Μαύρος, υπηρέτησε ως αστυνομικός στην Αμμόχωστο, ενώ η μητέρα του, Μαρούλλα Μαύρου, είναι συγγραφέας. Η εμπειρία της τουρκικής εισβολής καθόρισε από νωρίς την ερευνητική, κοινωνική και αγωνιστική του πορεία, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα από τα φοιτητικά του χρόνια έως σήμερα.

Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Πορεία

Ο Δρ. Μαύρου είναι Διδάκτωρ (PhD) Κοινωνιολογίας του City University of London, με έρευνα στο θέμα «Εθνότητα και Πελατειακές Σχέσεις» και ειδική μελέτη για την Κύπρο και την κυπριακή παροικία του Λονδίνου.

Διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, κατέχοντας:

• PhD στην Κοινωνιολογία

• ΜΑ στις Πολιτικές Επιστήμες

• LLM στις Νομικές Σπουδές (Ευρωπαϊκή Ένωση)

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων• BA στην Πολιτική Οικονομία

• HND στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Έχει διδάξει στοUniversity of Greenwich, Metropolitan University και London Business College. Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως ιδρυτής και διευθυντής του κτηματομεσιτικού γραφείου VAROSI Lettings & Estates.

Κοινωνική και Πολιτική Δράση

Ο Δρ. Μαύρου είναι εκδότης του περιοδικού «Πολιτικοί», που καλύπτει πολιτικά και διεθνή ζητήματα της Κύπρου. Έχει διατελέσει:

• Ιδρυτής και Πρόεδρος Φοιτητικών Ενώσεων

• Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου

• Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας

• Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων της Κύπρου του Εργατικού Κόμματος

Έχει οργανώσει και ηγηθεί διαδηλώσεων έξω από την Τουρκική Πρεσβεία, το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο (House of Commons), προβάλλοντας δυναμικά τη φωνή της Αμμοχώστου και της Κύπρου στη βρετανική και διεθνή κοινή γνώμη.

Πολιτική Συμμετοχή

Το 2025 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου, αποσπώντας σημαντικό ποσοστό ψήφων και ευρεία αναγνώριση μεταξύ των Αμμοχωστιανών προσφύγων.

Μέσα από συναντήσεις με διεθνείς και, ειδικότερα, με βρετανικούς θεσμούς, συνέβαλε στην ουσιαστική ενημέρωση βουλευτών και υπουργών, οι οποίοι αγκάλιασαν τις θέσεις της κυπριακής πλευράς για το Κυπριακό.

Ιδιαίτερα επιτυχημένες υπήρξαν οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν εντός του Βρετανικού Κοινοβουλίου, στις οποίες συμμετείχαν Πρέσβεις, βουλευτές και Λόρδοι.

Επίσης, προώθησε ψηφίσματα υπέρ της Αμμοχώστου και της Κύπρου τόσο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τα οποία και υπερψηφίστηκαν.

Μελέτη για την Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ο Δρ. Μαύρου έχει ερευνήσει εκτενώς τα προβλήματα των Κοκκινοχωριών και της ελεύθερης Αμμοχώστου. Ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματά του είναι:

• Ενίσχυση του τουρισμού μέσω στοχευμένων επενδύσεων και κινήτρων.

• Στήριξη νέων αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα και

χαμηλότοκα δάνεια.

• Δημιουργία αναβαθμισμένου δικτύου κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών για ηλικιωμένους,

με έμφαση στην κατ’ οίκον φροντίδα.

• Ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των υπηρεσιών υγείας της υπαίθρου.

Όραμα και Συμβολή

Με όραμα και αφοσίωση, ο Δρ. Μαύρου συνεχίζει τον αγώνα για την ελευθερία και επιστροφή της Αμμοχώστου, της Μεσαορίας, της Καρπασίας και όλων των κατεχόμενων εδαφών της Κύπρου, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση, πολιτική δράση και εθνική αγωνιστικότητα.

Παράλληλα, είναι έτοιμος να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, της οικονομίας και του τουρισμού των Κοκκινοχωριών και της ελεύθερης Αμμοχώστου, προωθώντας ουσιαστικές και ρεαλιστικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών.

Μαρία Φιλίππου:

Η Μαρία Φιλίππου είναι ηθοποιός και πολιτιστική παραγωγός με ενεργή παρουσία στον πολιτιστικό χώρο της Κύπρου. Γεννήθηκε το 1987 στη Λεμεσό όπου και μεγάλωσε.

Κατάγεται από την Αγκαστίνα (επαρχία Αμμοχώστου). Είναι απόφοιτη της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Καρόλου Κουν στην Αθήνα, με κρατική υποτροφία, και δραστηριοποιείται επαγγελματικά τόσο στην ερμηνεία όσο και στη διαχείριση και ανάπτυξη καλλιτεχνικών παραγωγών και πολιτιστικών δράσεων.

Είναι ιδρύτρια της Side Effect Productions, μέσω της οποίας έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις για ενήλικες και εφήβους, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά.

Εργάζεται ως Υπεύθυνη Χορηγιών και Προγραμμάτων στο MeMeraki Artist Residency στη Λεμεσό και συνεργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στη διεύθυνση παραγωγής με καταξιωμένους θεατρικούς δημιουργούς στην Κύπρο.

Είναι μητέρα δύο παιδιών, και συμμετέχει ενεργά σε σωματεία και πρωτοβουλίες που διεκδικούν την ανάπτυξη του θεάτρου και του πολιτισμού στην Κύπρο, καθώς και την ενίσχυση της συμπερίληψης και προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρίες στον πολιτισμό.

Στέλιος Φοίβου:

Γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου 1994 και διαμένω στη Λάρνακα, με καταγωγή από την Κώμα του Γιαλού.

Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, και η οικογένειά μου αποτελεί τον βασικό πυρήνα των αξιών και των αρχών που με καθοδηγούν στη ζωή και τη δράση μου.

Είμαι απόφοιτος του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας και έχω ολοκληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία, υπηρετώντας με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Η επαγγελματική μου πορεία ξεκίνησε στον χώρο της εστίασης, όπου για τέσσερα χρόνια εργάστηκα ως υπεύθυνος βάρδιας στο καφεστιατόριο «Πόστο» στα Λιβάδεια. Εκεί ανέλαβα τον συντονισμό προσωπικού, τη διαχείριση ταμείου και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση ομάδας, στην οργάνωση και στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

Από το 2016 μέχρι σήμερα εργάζομαι στην εταιρεία «Κλίμα» στη Λάρνακα ως ταμίας και πωλητής. Στην καθημερινή μου επαγγελματική δραστηριότητα έρχομαι σε άμεση επαφή με τον κόσμο, διαχειρίζομαι υπεύθυνα συναλλαγές και συμβάλλω ενεργά στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η συνεχής επαφή με την κοινωνία μού έχει δώσει ουσιαστική κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Η συστηματική ενασχόλησή μου με τη γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, καλλιεργώντας σε μένα πειθαρχία, επιμονή και ομαδικό πνεύμα. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, στη συνέπεια και στη συνεργασία ως θεμέλια για κάθε συλλογική προσπάθεια. Με υπευθυνότητα, εργατικότητα και διάθεση προσφοράς, επιδιώκω να συμβάλω ουσιαστικά στην πρόοδο του τόπου μας, με σεβασμό προς τον πολίτη και με ξεκάθαρη δέσμευση για διαφάνεια, αξιοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Λιάννα Φωτιάδη:

Η Λιάννα Φωτιάδη είναι μια σύγχρονη γυναίκα, 32 ετών, που γνωρίζει από κοντά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού, αφιερώνει αυτή την περίοδο τον χρόνο της στην οικογένειά της, βιώνοντας καθημερινά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες.

Έχει εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στο λιανικό εμπόριο, όπου εργάστηκε με συνέπεια και υπευθυνότητα. Μέσα από την επαγγελματική της πορεία απέκτησε ουσιαστική γνώση της αγοράς, της εξυπηρέτησης του πολίτη και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Η απόφασή της να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή πηγάζει από την επιθυμία της να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Με φρέσκες ιδέες, δυναμισμό και άμεση επαφή με την καθημερινότητα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αυθεντική φωνή για τους ανθρώπους.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Γρηγόρης Νεοκλέους:

Ο Γρηγόρης Νεοκλέους γεννήθηκε το 1966 και έζησε την εμπειρία της εισβολής και του εγκλωβισμού στην Κερύνεια σε ηλικία 8 ετών. Τον Μάιο του 1975 μεταφέρεται μαζί με την οικογένειά του από την Κερύνεια στις Ελεύθερες περιοχές στην Λευκωσία και μετά τη στρατιωτική του θητεία το 1985 μεταβαίνει για σπουδές στις ΗΠΑ. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα στο Διεθνές Μάρκετινγκ και συνέχισε τις σπουδές του αποκτώντας μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, με την ιδιότητα του εκπροσώπου των φοιτητών, πρωτοστάτησε στην προβολή του προβλήματος της Κύπρου και ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε την τακτική των υπογραφών υπέρ της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ανάπτυξε σχέσεις με Ελληνικές και ξένες Οργανώσεις και σύνολα στις ΗΠΑ και προώθησε το Ελληνικό στοιχείο. Ανάλαβε έντονη δραστηριότητα για αντιμετώπιση της Τουρκικής προπαγάνδας κατά της Κύπρου από το Τουρκικό Lobby.

Αφού συμπλήρωσε τις σπουδές του το 1991 επιστρέφει στην Κύπρο και διορίζεται μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερύνειας μέχρι το 2001. Με την ιδιότητα του αυτή και στο πλαίσιο εκστρατείας διαφώτισης στο Εξωτερικό, έχει αντιπροσωπεύσει το Δήμο Κερύνειας σε συνέδρια στην Ευρώπη και πρόβαλε την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. Προώθησε θέσεις υπέρ της Κύπρου, οι οποίες υιοθετήθηκαν ομόφωνα σε συνέδρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως το Δίκτυο Αρχαίων Εμπορικών Λιμανιών της Μεσογείου και την Αμφικτιονία Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου.

Αντικρούει θέσεις που είχαν προβάλει εκπρόσωποι Δήμων από την Τουρκία σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται έντονο το ενδιαφέρον από Δήμους της Ευρώπης για το πρόβλημα της κατοχής.

Στην επαγγελματική του πορεία έχει υπηρετήσει στον Ελεγκτικό Οίκο PwC ως Διευθυντής στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και είναι εγκεκριμένος σύμβουλος και εισηγητής σεμιναρίων στον τομέα της α) διοίκησης, β) ηγεσίας, γ) διαπραγματεύσεων, δ) επίλυσης συγκρούσεων, ε) επικοινωνίας, στ) διαχείρισης κρίσεων, ζ) στρατηγικού προγραμματισμού και η) αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης των οργανισμών.

Ο Γρηγόρης Νεοκλέους προσφέρει συμβουλευτική και καθοδήγηση σε άτομα, οργανωμένα σύνολα και οργανισμούς, ενθαρρύνοντας τη συνεχή βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Για μία και πλέον εικοσιπενταετία, ο Γρηγόρης Νεοκλέους έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη των μεθόδων που δημιουργούν τις αλλαγές και την επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στη προσωπική ζωή των ανθρώπων.

Ως ομιλητής με διεθνή εμβέλεια και ειδικός στην επικοινωνία, έχει εκπαιδεύσει, καθοδηγήσει και επηρεάσει θετικά τη ζωή σε άτομα από 40 διαφορετικές εθνότητες. Έχει επιλεγεί να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει μεσαίες επιχειρήσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία, την Αφρική και την Κύπρο. Τα πέντε τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένεια του και εργαζόταν στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ έχει υπηρετήσει στο προξενείο της Κυπριακής Αποστολής στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Washington DC των ΗΠΑ.

Κατερίνα Παπαραδαμάνθους:

Η Κατερίνα Παπαραδαμάνθους γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα στις 19 Νοεμβρίου 1990. Κατάγεται από τη Βάβλα και τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), με πτυχίο στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της σπουδές, ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες και ειδικότερα την κεραμική, το οποίο την οδήγησε να παρακολουθήσει μαθήματα κεραμικής σε ιδιωτική σχολή.

Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια εργαστηρίου κεραμικής, όπου δημιουργεί και εξελίσσει το προσωπικό της καλλιτεχνικό ύφος. Δεν έπαψε ποτέ να εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές της, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια, όπως Raku, Naked Raku, Luster Glaze, Pit Firing και Raku Dolce.

Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικές διοργανώσεις και εκθέσεις, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής, World Triennale, «Ceramic forms» a collective exhibition by Maltese & Cypriot ceramic artists αποσπώντας θετικά σχόλια για την τεχνική αρτιότητα και την καλλιτεχνική της προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέπτυξε ενεργό συμμετοχή στα φοιτητικά και κοινωνικά δρώμενα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Δ.Κ.Φ. Αγώνας και το 2013 εξελέγη Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), εκπροσωπώντας ενεργά τη φωνή των φοιτητών. Σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στα κοινά, υπηρετώντας ως Γραμματέας της Επαρχιακής Ομάδας Λάρνακας στο Άλμα.

Νικολέττα Χριστοδούλου:

Ονομάζομαι Νικολέττα Χριστοδούλου και είμαι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαίδευσης και ενεργή παιδαγωγός, ερευνήτρια και κοινωνική καινοτόμος στην Κύπρο. Είμαι κάτοχος Διδακτορικού στη Μελέτη Αναλυτικών Προγραμμάτων και Διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο και διαθέτω περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την έρευνα στην Κύπρο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την ευημερία.

Είμαι η ιδρύτρια του πρώτου καθημερινού Σχολείου του Δάσους για παιδιά στην Κύπρο και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Growing and Learning “Tree-gether” Forest School Research and Resource Center, προωθώντας τη βιωματική και διερευνητική μάθηση στη φύση, την ευημερία των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, είμαι η δημιουργός και επιστημονική υπεύθυνη του χρηματοδοτούμενου έργου «Το Πρόγραμμα Προφορικής Ιστορίας και Ζώσας Μνήμης της Κύπρου», ενός πρωτοποριακού εγχειρήματος από το 2009 που αναδεικνύει βιωμένες εμπειρίες, συλλογική μνήμη και τον δημοκρατικό διάλογο στην Κύπρο.

Έχω συντονίσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και κοινωνικά προγράμματα και έχω συνεργαστεί στενά με σχολεία, πανεπιστήμια, υπουργεία, οργανισμούς και τοπικές κοινότητες. Αν και έχω ζήσει και εργαστεί για πολλά χρόνια στο εξωτερικό, επιστρέφω πάντοτε στην Κύπρο για να προσφέρω γνώση, εμπειρία και έργο στον τόπο μου.

Κατάγομαι από τη Λάπηθο της Κερύνειας και είμαι υποψήφια στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 με το ΑΛΜΑ, εκφράζοντας μια πολιτική που στηρίζεται στην παιδεία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία και τη φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Γαβριήλ Δημητρίου:

Ο Υποπτέραρχος ε.α Γαβριήλ Δημητρίου κατάγεται από το χωριό Μεσόγητης επαρχίας Πάφου.

Γεννήθηκε στην Έγκωμη Λευκωσίας το 1958 και αποφοίτησε αριστούχος από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου το 1976. Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά τον Ιούλιο του 1976 και υπηρέτησε σε Μοίρα Πυροβολικού μέχρι την επιλογή του για φοίτηση στη Σχολή Ικάρων.

Φοίτησε στη Σχολή Ικάρων με την 53η Σειρά Ιπταμένων και αποφοίτησε το 1981 με βαθμό Άριστα. Είναι ο πρώτος Κύπριος Ίκαρος με προορισμό την επάνδρωση της Εθνικής Φρουράς.

Παρακολούθησε περαιτέρω εκπαίδευση σε σχολεία επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας και της Σχολής Εθνικής Άμυνας.

Κατά την 40χρονη πορεία του στις τάξεις της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές και διοικητικές θέσεις ευθύνης. Διοικητής της πρώτης Μοίρας πτητικών μέσων, Διοικητής του Αεροπορικού Κέντρου Ελέγχου, Διοικητής της Μοίρας του Αντιαεροπορικού Πυραυλικού Συστήματος S-300, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Διοίκησης Αεροπορίας, Διοικητής της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», Υποδιοικητής και Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας. Αφυπηρέτησε το 2017 με το βαθμό του Υποπτεράρχου.

Μετά την αφυπηρέτηση του ασχολείται με αρθρογραφία στον ημερήσιο Κυπριακό τύπο και παρουσιάσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Στρατηγικής. Από το 2025 κατόπιν διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο προσφέρει εθελοντική και αμισθί υπηρεσία ως σύμβουλος του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. Παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίου για την ιστορική εξέλιξη των Αεροπορικών Δυνάμεων στη Κύπρο.

Ελλάδα Καλαϊτσίδου:

Γεννήθηκα το 1976 και ζω στην Πάφο. Είμαι Γενικός Ιατρός με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Για 15 χρόνια υπηρέτησα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου είχα την ευκαιρία να προσφέρω ουσιαστική φροντίδα στους ασθενείς και να συμβάλω καθημερινά στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι στο ΓεΣΥ, συμμετέχοντας ενεργά στην ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Μιλώ τέσσερις γλώσσες, γεγονός που με βοηθά να επικοινωνώ αποτελεσματικά και να εξυπηρετώ ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία, επιθυμώ να συνεχίσω να συμβάλλω στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Πάφου.

Παράλληλα, μέσα από την ενεργό μου συμμετοχή στα κοινά, επιθυμώ να προσφέρω και στον πολιτικό χώρο, προωθώντας πολιτικές που στηρίζουν την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών.

Στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας, όπου η φροντίδα για τον άνθρωπο και η ποιότητα ζωής αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Χρίστος Κωμοδρόμου:

Γεννήθηκα τον Μάιο του 1968 στο χωριό Φοίτη της επαρχίας Πάφου. Πατέρας μου είναι ο Χαράλαμπος Κωμοδρόμος (Μαύρος) και μητέρα μου η Γιαννούλλα Κωμοδρόμου, το γένος Καριολέμου.

Φοίτησα στο Γυμνάσιο Πολεμίου και αποφοίτησα από το Α΄ Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πάφου. Στη συνέχεια σπούδασα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Το 1992 προσλήφθηκα στην Τράπεζα Κύπρου, όπου εργάστηκα μέχρι το 2019, συμπληρώνοντας 27 χρόνια υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας απέκτησα σημαντική εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στη διαχείριση πιστωτικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Παράλληλα ανέπτυξα ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της ανάπτυξης γης, του λιανικού εμπορίου και των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Μετά την αποχώρησή μου από τον τραπεζικό τομέα διετέλεσα Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών στην Πάφο, ενώ από το 2021 δραστηριοποιούμαι ιδιωτικά στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας και στον τουριστικό τομέα.

Μέσα από την επαγγελματική και επιχειρηματική μου πορεία απέκτησα πολύτιμες εμπειρίες ζωής, καθοδηγούμενος πάντοτε από αρχές όπως η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η τιμιότητα, η ευθιξία και η υπευθυνότητα.

Πιστεύω βαθιά ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί το συνολικό συμφέρον της κοινωνίας και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας — όχι να εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα ή βολέματα.

Μάριος Νεοφύτου:

Ο Μάριος Νεοφύτου γεννήθηκε το 1983 στην Χλώρακα. Είναι νυμφευμένος με την Αθηνούλα Θεολόγου (Γένος Θεολόγου από την Αργάκα) και έχει δύο γιους. Μετά την αποφοίτηση του υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2003 όπου και μετέβηκε στην Αγγλία για σπουδές. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Bedfordshire University ενώ κατά την επιστροφή του στην Κύπρο είχε εισαχθεί ως φοιτητής ΜΒΑ (part time student) παρακολουθώντας διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Αγγλία αναμίχθηκε ενεργά με το Φοιτητικό κίνημα αναλαμβάνοντας την Προεδρία της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αγγλίας καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΦΕΚ Η.Β θέση την οποία κατείχε μετά από τρις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Από το 2004-2007 ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Αγγλία και την επιστροφή του στην Κύπρο είχε εκλεγεί στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα της ΕΔΟΝ Πάφου (Νεολαία ΑΚΕΛ) και παράλληλα μέλος του Κεντρικού και Εκτελεστικού Συμβουλίου. Από το 2008 – 2011 υπήρξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου και συμμετείχε για χρόνια ως μέλος στο Δ.Σ του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Ακρίτα Χλώρακας.

Την αμέσως επόμενη περίοδο εκλέγηκε μέλος της Ε.Ε του ΑΚΕΛ Πάφου (2013 – 2017).

Το 2017 αποχώρησε τόσο από οργανικές θέσεις που κατείχε όσο και από απλό μέλος του ΑΚΕΛ λόγω έντονης διαφωνίας σε πολιτικό επίπεδο με την ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα με την πολιτική του δράση, εργάσθηκε ως ανώτατο στέλεχος Επιχειρήσεων Λιανικού και Χοντρικού Εμπορίου τροφίμων, σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ενώ υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα Διευθυντής Ανάπτυξης σε Κυπριακές κατασκευαστικές εταιρείες.

Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείται με δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Από το 2013 είναι μέλος του Chartered Management Institute (MCMI).

Τον Ιούνιο του 2024 κατήλθε ως Ανεξάρτητος Υποψήφιος Αντιδήμαρχος στον Δήμο της Πάφου, χωρίς καμία κομματική υποστήριξη και έλαβε ποσοστό 10% του εκλογικού σώματος. Ο Μάριος Νεοφύτου συνεχίζει την πολιτική και κοινωνική του δράση, παρεμβαίνοντας στον δημόσιο διάλογο.

Πολύβιος Χαραλάμπους:

Ο Πολύβιος Χαραλάμπους γεννήθηκε στο χωριό Ευρύχου και σπούδασε μουσική με το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και κατέχει πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Κλασσικής Κιθάρας καθώς και Δίπλωμα Ελαφρού τραγουδιού με βαθμό Άριστα.

Συνέχισε τις σπουδές του με το Trinity College Αγγλίας εξασφαλίζοντας Δίπλωμα Κλασσικής κιθάρας με Διάκριση. Επίσης κατέχει το τίτλο του Fellow of London College of music ο οποίος του απονεμήθηκε με το βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Είναι ιδρυτής και Δ/ντής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Πάφου από το 1984 διδάσκοντας επίσης επί σειρά ετών την κλασσική κιθάρα και ανώτερα θεωρητικά.

Από το 1999 μέχρι το 2019 ήταν καλλιτεχνικός Δ/ντής του Ετήσιου Φεστιβάλ Σοβαρής μουσικής στη Πάφο το οποίο φιλοξένησε μεγάλα ονόματα της μουσικής τόσο από Κύπρο αλλά και άλλες χώρες όπως Γερμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Αγγλία, Ισπανία κλπ. Υπήρξε μαέστρος της χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλληκαρίδης και της χορωδίας «Ορφέας» Πάφου.

Έχει συνθέσει και διηύθυνε την παραγωγή του μεγάλου ορατορίου «Ευαγόρα της Κύπρος» που θεωρείται η μεγαλύτερη ίσως Κυπριακή παραγωγή με 450 άτομα επί σκηνής. Ασχολείται με το γράψιμο μεγάλων μουσικών έργων όπως η όπερα «Η αρπαγή της Ωραίας Ελένης», η όπερα «η γέννηση της θεάς Αφροδίτης» που παρουσιάστηκε στις 6 Ιουλίου 2018 στο ιερό της θεάς στα Κούκλια, η όπερα «Αφροδίτη Άδωνις ο Έρωτας», η μεγάλη όπερα «Ιησούς Χριστός» στην οποία χρησιμοποίησε στίχους μόνο από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά, η όπερα «Ριχάρδος Βερεγγάρια ο γάμος», μοντέρνο στυλ παρουσίασης της Α΄ Ραψωδίας του Ομήρου από την Οδύσσεια. Έχει συνθέσει σειρές έργων για διάφορα όργανα καθώς επίσης και πολλές μεταγραφές Κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών σε μοντέρνο ύφος. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το εγχειρίδιο «Συλλαβοκεντρικό σύστημα φωνητικής γραφής» που ίσως αποτελέσει Παγκόσμια πρωτοτυπία στη σύνθεση φωνητικής μουσικής.

Μαθητής για σειρά ετών του αδικοχαμένου μεγάλου αδελφού της οικογένειας Ανδρέα που ήταν ένας πολύ διάσημος μουσουργός ανά το παγκόσμιο με σπουδαίο συνθετικό και παιδαγωγικό έργο, ο οποίος διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής μουσικής σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Ο Πολύβιος είναι νυμφευμένος με την Λήδα Χαραλάμπους και έχουν δύο παιδιά. Την Στέφανη που σπούδασε σολίστ πιάνου στην Κρατική Ακαδημία Σόφιας Pancho Vladigerov και τον Αλέξη που σπούδασε σολίστ βιολιού στο New Bulgarian University Sofia. Ο Πολύβιος επίσης εργάζεται ως μουσικός καλλιτέχνης σε πολλά ξενοδοχεία ειδικά της Πάφου για σειρά ετών.