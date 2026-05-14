Συνάντηση με πολλά μηνύματα πραγματοποιούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Σι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Τραμπ, ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι της «παγίδας του Θουκυδίδη». Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, από τον Νοέμβριο του 2017.

ΗΠΑ και Κίνα θα ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη;

Δημοσιογράφοι που κάλυψαν την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, τόνισαν πως ο Σι εμφανίστηκε φορώντας κόκκινη γραβάτα, που ταιριάζει με του Αμερικανού προέδρου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιλογές του σε μπλε γραβάτες κατά την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα το 2014 και την πρώτη επίσκεψη του Τραμπ το 2017.

Οι δύο ηγέτες συμμετείχαν σε μια «συζήτηση που επηρεάζει όλο τον αιώνα», συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συγκρούσεων, του πολέμου στο Ιράν και του ζητήματος της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, κατά την εναρκτήρια ομιλία της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο, ο Σι δήλωσε: «Ο κόσμος έχει φτάσει για άλλη μια φορά σε ένα νέο σταυροδρόμι. Είναι κρίσιμο το αν οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα για τις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, να ανταποκριθούν από κοινού στις παγκόσμιες προκλήσεις για να φέρουν περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο και να ανοίξουν ένα όμορφο μέλλον για τις διμερείς σχέσεις για την ευημερία και των δύο λαών και το πεπρωμένο της ανθρωπότητας».

Πρόσθεσε: «Αυτά είναι ιστορικά, παγκόσμια και λαϊκά ερωτήματα, και ως ηγέτες μεγάλων δυνάμεων, πρέπει μαζί να γράψουμε τις απαντήσεις της εποχής μας».

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ

Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένας όρος που διαδόθηκε από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκράχαμ Τ. Άλισον για να περιγράψει μια φαινομενική τάση προς τον πόλεμο όταν μια αναδυόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια υπάρχουσα μεγάλη δύναμη ως περιφερειακό ή διεθνές ηγεμόνα.Ο όρος έτυχε μεγάλης απήχησης σε δημοτικότητα το 2015 και εφαρμόζεται κυρίως στην ανάλυση των σχέσεων Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Άλισον ηγήθηκε μιας μελέτης στο Κέντρο Επιστήμης και Διεθνών Υποθέσεων Belfer του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία διαπίστωσε ότι, μεταξύ ενός δείγματος 16 ιστορικών περιπτώσεων μιας αναδυόμενης δύναμης που ανταγωνιζόταν μια κυρίαρχη δύναμη, οι 12 κατέληξαν σε πόλεμο.

Η μελέτη αυτή, ωστόσο, έχει δεχθεί σημαντική κριτική και οι ακαδημαϊκές απόψεις σχετικά με την αξία της έννοιας της παγίδας του Θουκυδίδη- ιδίως όσον αφορά μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας- παραμένουν διχασμένες.

Η έκφραση εμπνεύστηκε από τον αρχαίο Αθηναίο ιστορικό και στρατηγό Θουκυδίδη και επινοήθηκε από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκράχαμ Τ. Άλισον γύρω στο 2011.

Με βάση μια παρατήρηση του Θουκυδίδη στο έργο του «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου» ότι «ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλαξε στη Σπάρτη που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο», ο Άλισον χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει μια τάση προς τον πόλεμο όταν μια ανερχόμενη δύναμη (όπως η Αθήνα) αμφισβητεί το καθεστώς μιας κυρίαρχης δύναμης (όπως η Σπάρτη).

Ο Άλισον ανέλυσε σημαντικά την σκέψη του στο βιβλίο του «Προορισμένοι για Πόλεμο» του 2017, στο οποίο υποστήριξε ότι «η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά σύγκρουσης για πόλεμο». Αν και ο Άλισον υποστηρίζει στο «Προορισμένοι για Πόλεμο» ότι ο πόλεμος μεταξύ μιας «άρχουσας δύναμης» και μιας «ανερχόμενης δύναμης» δεν είναι αναπόφευκτος, ο πόλεμος μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί. Για αυτό απαιτείται εκτεταμένη και εντατική διπλωματία, προσοχή και προσπάθεια σε περίπτωση «παγίδας του Θουκυδίδη».

Πηγή: lifo.gr