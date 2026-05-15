Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

Σκωτσέζικο ντους ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού και πότε αναμένονται βροχές - Επιστρέφει η σκόνη, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πριν λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αβάνας.

Αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε, χθες Πέμπτη, την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική Κυβέρνηση.

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κουβανική Κυβέρνηση τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

