Άγρια κόντρα Χαμπουλλά με Λουκαΐδη on air: «Είστε ναζί», «είσαι κόκκινος φασίστας, ένα μικρό σφυροδρεπανάκι» (βίντεο)

Λεκτική διαμάχη με βαριούς χαρακτηρισμούς ξέσπασε χθες στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση μεταξύ των υποψήφιων βουλευτών Γιώργου Λουκαΐδη με το ΑΚΕΛ και του Ευγένιου Χαμπουλλά με το ΕΛΑΜ.

Η κόντρα μεταξύ των δύο υποψηφίων προκλήθηκε μετά τη δήλωση του κ. Χαμπουλλά για τον Μεγάλο Λιμό της Ουκρανίας, γνωστό ως χολοντομόρ που διήρκησε από το 1932 έως το 1933 και επέφερε το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ απάντησε στον κ. Χαπουλλά ότι είναι απαίδευτος και πως έτσι είναι οι ναζί, με τον τελευταίο να ρωτά «Είμαι ναζί κύριε;». Ο διάλογος συνεχίστηκε με τον κ. Χαμπουλλά να λέει στον Γιώργο Λουκαΐδη ότι «Είστε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν στην Κύπρο». Συνεχίζοντας ανέφερε στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ ότι «Είσαι ένας κόκκινος φασίστας, ένα μικρό σφυροδρεπανάκι είσαι».