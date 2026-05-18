H Κούβα προετοιμάζεται για «εισβολή» καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την ένταση

Κλιμακώνεται η εκστρατεία πίεσης της Ουάσιγκτον κατά της Κούβας, με την Αβάνα, να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, την ώρα που δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδεχόμενο «κινδύνου», από drones που έχει προμηθευτεί η Κούβα από Ρωσία και Ιράν.

Η έντονη εκστρατεία πίεσης της Ουάσιγκτον στην Κούβα είχε ήδη γίνει έντονα αισθητή στην καθημερινή ζωή, μεταδίδει ο Patrick Oppmann του CNNi. Υπό το συνεχιζόμενο πετρελαϊκό αποκλεισμό των ΗΠΑ, οι διακοπές ρεύματος είναι καθημερινό φαινόμενο. Η επιδεινούμενη οικονομική κρίση σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καύσιμα για τις γεννήτριες των κτηρίων, ενώ οι ελλείψεις πλέον αφορούν και ήδη καθημερινής χρήσεως.

Οι Κουβανοί ζουν με την απειλή της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ για τόσο καιρό που έχει γίνει ένα σκοτεινό αστείο. «Όταν έρθουν οι Αμερικανοί», είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Κουβανοί με το χαρακτηριστικό τους μαύρο χιούμορ για να πουν πώς ένα χρονίζον πρόβλημα, θα λυθεί κάποια μέρα.

Τώρα, πραγματικά, φαίνεται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ότι οι Αμερικανοί έρχονται.

Η CIA στην Κούβα

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα αυτή την εβδομάδα με ένα όχι και τόσο μυστικό αεροπλάνο με την επιγραφή «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» ήταν βαθιά σοκαριστική για πολλούς Κουβανούς και το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι οι εντάσεις φτάνουν σε κρίσιμη μάζα.

Αν οι ΗΠΑ είναι η Αυτοκρατορία του Κακού για την κουβανική κυβέρνηση, τότε ο επικεφαλής της CIA, της υπηρεσίας που τη δεκαετία του 1960 επινόησε φανταστικά σχέδια για τη δολοφονία του Φιντέλ Κάστρο με εκρηκτικά πούρα και δηλητηριασμένες στολές κατάδυσης, είναι ο ίδιος ο Εωσφόρος.

Υπάρχουν ολόκληρα μουσεία στην Κούβα αφιερωμένα στις ειδεχθείς πράξεις της CIA κατά της επανάστασης.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η CIA, οι αρχηγοί κατασκοπείας της Κούβας χαιρετούν τους Αμερικανούς ομολόγους τους με κουρτίνες συσκότισης στα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι. Εκτός από τον Ράτκλιφ, οι αξιωματικοί των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν τα πρόσωπά τους θολά για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.

«Είναι το αποκορύφωμα της ιστορικής ειρωνείας», δήλωσε ο Πίτερ Κόρνμπλαχ, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana», για την ξαφνική εμφάνιση του αρχηγού κατασκοπείας των ΗΠΑ στο κομμουνιστικό νησί.

«Η αποστολή του Ράτκλιφ ήταν να κάνει την Κούβα μια προσφορά “κάν'το ή πέθανε” που φαινομενικά δεν μπορεί να αρνηθεί. Οι πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν αυτή την διπλωματία “της υποταγής”», δήλωσε ο Κόρνμπλαχ στο CNNi.

Κουβανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εξέθεσαν γιατί το νησί τους δεν αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τη νομική δικαιολογία της κυβέρνησης Τραμπ για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει βυθίσει το νησί σε οικονομική βουτιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης.

Αυτά τα επιχειρήματα προφανώς δεν έγιναν δεκτά. Ο Ράτκλιφ κατηγόρησε τους Κουβανούς αξιωματούχους ότι φιλοξενούν ρωσικές και κινεζικές θέσεις παρακολούθησης στο νησί και ότι παρεμποδίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αν οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει μια προσέγγιση καρότου και μαστιγίου με την Κούβα τους τελευταίους μήνες, προσφορές βοήθειας ή οικονομικού εξαναγκασμού, τα καρότα δεν φαίνεται πλέον να βρίσκονται στο μενού.

Λίγες ώρες αφότου ο Ράτκλιφ έφυγε από την Αβάνα, διέρρευσαν νέα ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούσαν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος επίσημα έχει αποσυρθεί αλλά εξακολουθεί να αναφέρεται στο νησί ως ο «ηγέτης της επανάστασης» και πιστεύεται ευρέως ότι παίρνει τα ηνία πίσω από την σκηνές.

Πολλοί Κουβανοί εξόριστοι στο Μαϊάμι θα επευφημούσαν μια απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Κάστρο για τον φερόμενο ρόλο του στην κατάρριψη δύο αεροπλάνων που ανήκαν στην κουβανοαμερικανική οργάνωση εξόριστων Brothers to the Rescue το 1996. Μια απαγγελία κατηγοριών θα προετοίμαζε το έδαφος για την πιθανή σύλληψη και δίκη του Κάστρο - όπως συνέβη στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο με τον σύμμαχο της Κούβας, Νικολάς Μαδούρο.

Αλλά οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Κάστρο, ο οποίος γίνεται 95 ετών τον Ιούνιο και τώρα δυσκολεύεται να περπατήσει χωρίς τη βοήθεια των συνοδών και του εγγονού του, σωματοφύλακα, θα ήταν η τελική κλιμάκωση των ήδη υποβόσκουσων εντάσεων, πιθανώς οδηγώντας σε διακοπή της διπλωματίας - αν όχι σε ανοιχτή σύγκρουση.

Οι Κουβανοί προετοιμάζονται για μάχη

Αρκετοί Κουβανοί αξιωματούχοι είπαν στο CNNi, εν μέσω των φημών για απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Κάστρο, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα τερματίσει τις διαπραγματεύσεις και θα θέσει το σκηνικό για μια στρατιωτική επέμβαση στην οποία θα θυσιάσουν τη ζωή τους αν χρειαστεί.

«Είμαστε έτοιμοι», ανακοίνωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ την Πρωτομαγιά, «Και το λέω με μια βαθιά πεποίθηση που έχω μοιραστεί με την οικογένειά μου, να δώσουμε τη ζωή μας για την επανάσταση».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κούβας δημοσίευσαν εικόνες πολιτών που λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτού που ο Φιντέλ Κάστρο οραματιζόταν ως τον «πόλεμο ολόκληρου του πληθυσμού», στον οποίο οι Κουβανοί, οπλισμένοι από την κυβέρνηση, θα πολεμούσαν έναν ανταρτοπόλεμο φθοράς εναντίον ξένων εισβολέων.

Το σχέδιο βασίζεται σε ανταρτοπόλεμο τύπου Βιετνάμ και όχι σε σύγκρουση μεταξύ στρατών.

Παρά την έλλειψη σύγχρονων όπλων στις κουβανικές ένοπλες δυνάμεις, ο στρατιωτικός ιστορικός Χαλ Κλέπακ δήλωσε στο CNNi ότι ο στρατός του νησιού μπορεί ακόμα να προβάλει σθεναρή αντίσταση σε μια αμερικανική επίθεση στο έδαφος.

«Έχουν δείξει, όπως έχουμε δει ξανά και ξανά σε φυσικές καταστροφές, ότι είναι ικανοί να κινητοποιήσουν τον πληθυσμό, είναι ικανοί να βγάλουν τους ανθρώπους έξω», είπε ο Κλέπακ.

Ένας πληθυσμός σε αγωνία

Καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται στο νησί και οι διακοπές ρεύματος διαρκούν όλη μέρα, ορισμένοι Κουβανοί λένε ότι τουλάχιστον μια σύγκρουση θα έβαζε τέλος στα παρατεταμένα βάσανά τους.

Τα κρατικά νοσοκομεία στερούνται πλέον πολλά βασικά φάρμακα, οι Κουβανοί παραπονιούνται για τρόφιμα που σαπίζουν στα ψυγεία τους κατά τη διάρκεια μεγάλων διακοπών ρεύματος και συσσωρευμένα σκουπίδια σε σχεδόν κάθε γειτονιά του νησιού.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός της Ουάσινγκτον έχει αποστραγγίσει το νησί από τα τελευταία του αποθέματα, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας. Νέες κυρώσεις κατά εταιρειών που συνεργάζονται με την Κούβα σταματούν τις περισσότερες θαλάσσιες μεταφορές προς το νησί, εγγυώμενες ότι οι τιμές των τροφίμων και η πείνα θα εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο.

Μια επιτυχημένη επίθεση των ΗΠΑ που θα ανατρέψει την κουβανική κυβέρνηση θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα κύμα πολιτικών αντιποίνων, δήλωσε η Άντα Φερέρ, Κουβανοαμερικανίδα ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Φύλακας των Συγγενών μου: Απομνημονεύματα μιας Μετανάστριας κόρης».

«Αν σκεφτώ τις εποχές στην κουβανική ιστορία που συνέβησαν πολιτικές αλλαγές, οι αντιδημοφιλείς κυβερνήσεις απομακρύνθηκαν ή έπεσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και πάντα ακολουθούσε βία», δήλωσε στο CNNi.

Η κυβέρνηση του νησιού συμβουλεύει τον πληθυσμό να προετοιμαστεί για πιθανές αναταραχές.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Κούβας κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα «έναν οικογενειακό οδηγό για το πώς να ενεργήσει κανείς κατά τη διάρκεια μιας υποθετικής στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Κούβας» που συνιστούσε, μεταξύ άλλων βημάτων, την προετοιμασία ενός σακιδίου πλάτης με μη ευπαθή αντικείμενα.

