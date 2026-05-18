Ισραηλινοί κομάντο αναχαίτισαν στολίσκο ακτιβιστών ανοιχτά της Κύπρου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα (βίντεο)

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη, τα οποία είχαν αποπλεύσει από τη νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη μας, το οποίο δέχονταν παρενοχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό».

Το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σόου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας που μετέφεραν είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού, που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «δύο βίαιες τουρκικές οργανώσεις, οι Mavi Marmara και IHH (Humanitarian Relief Foundation), συμμετέχουν στην πρόκληση», «στόχος της οποίας είναι να υπηρετήσει την Χαμάς, να αποτρέψει την προσοχή από την άρνηση της οργάνωσης (Χαμάς) να αφοπλισθεί και να διαταράξει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ».

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ΚΥΠΕ