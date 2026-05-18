Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ισραηλινοί κομάντο αναχαίτισαν στολίσκο ακτιβιστών ανοιχτά της Κύπρου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού, που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη, τα οποία είχαν αποπλεύσει από τη νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη μας, το οποίο δέχονταν παρενοχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό».

Το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σόου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας που μετέφεραν είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού, που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «δύο βίαιες τουρκικές οργανώσεις, οι Mavi Marmara και IHH (Humanitarian Relief Foundation), συμμετέχουν στην πρόκληση», «στόχος της οποίας είναι να υπηρετήσει την Χαμάς, να αποτρέψει την προσοχή από την άρνηση της οργάνωσης (Χαμάς) να αφοπλισθεί και να διαταράξει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ». 

Με πληροφορίες από ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ΚΥΠΕ

 

Tags

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα