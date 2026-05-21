Ανοίγουν οι ουρανοί: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο μενού του καιρού μέχρι Κυριακή - Αναλυτικά η πρόγνωση

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ αποκλείει ενδεχόμενη «κλιμάκωση» σε ό,τι αφορά την Κούβα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή» τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του κουβανού πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχτεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδερφό του, Φιντέλ, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με κουβανούς εξόριστους, το 1996, από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας. Την εποχή εκείνη ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΚΟΥΒΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα