Αποκαλυπτική έκθεση του Κογκρέσου: Το κόστος του πολέμου στο Ιράν - Πάνω από 40 αεροσκάφη των ΗΠΑ χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές

Σημαντικές απώλειες σε πολεμικά αεροσκάφη και δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό κόστος καταγράφουν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Η έκθεση αναφέρει ότι συνολικά 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ μόνο από «φίλια πυρά» χάθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη συνολικής αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Βαρύ πλήγμα με drones και μαχητικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 32 αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανάμεσά τους 24 drones MQ-9 Reaper, τα οποία κοστολογούνται περίπου 30 εκατ. δολάρια το καθένα.

Στις απώλειες περιλαμβάνονται, επίσης, τέσσερα μαχητικά F-15E Strike Eagle.

Τα τρία εξ αυτών καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ σε περιστατικό λανθασμένης αναγνώρισης στόχου την 1η Μαρτίου, ενώ ένα ακόμη καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις στις 3 Απριλίου.

Η κατάρριψη εκείνη οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Insane footage of Iranian police officers shooting at passing low flying US airforce helicopters in Southern Iran pic.twitter.com/gaeyekDJSX — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) April 3, 2026

Καταστροφές σε μυστική επιχείρηση διάσωσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύο αεροσκάφη MC-130J Commando II, ειδικά διαμορφωμένα για μυστικές αποστολές, καταστράφηκαν επί ιρανικού εδάφους όταν κρίθηκε αδύνατη η απογείωσή τους.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος υποστήριξης A-10 Warthog καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, ενώ ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II υπέστη ζημιές από πυρά ελαφρού οπλισμού κατά τη διάρκεια αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Ξεχωριστές πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για την απώλεια τεσσάρων ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων Little Bird, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη καταγραφή του Κογκρέσου.

Επιθέσεις σε βάσεις και νεκροί στρατιωτικοί

Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι δέκα ακόμη αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». Έξι από αυτά βρίσκονταν στο έδαφος της βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία όταν σημειώθηκε ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

Μεταξύ των αεροσκαφών που επλήγησαν ήταν και ένα E-3 Sentry AWACS, από τα πλέον πολύτιμα αεροσκάφη επιτήρησης της αμερικανικής αεροπορίας, το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε αφύλακτο σημείο της βάσης.

Επιπλέον, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο Ιράκ στις 12 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος.

Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου

Το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης έχει αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας πλέον τα 29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με κατάθεση αξιωματούχου του Πενταγώνου στο Κογκρέσο στις 12 Μαΐου. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 25 δισ. δολάρια.

Τα περισσότερα κονδύλια αφορούν την αντικατάσταση πυρομαχικών, την αποκατάσταση ζημιών σε εξοπλισμό και τη διατήρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία υψηλής έντασης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών χτυπημάτων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δύσκολα θα οδηγήσουν σε συμφωνία, υποστηρίζοντας την επανέναρξη των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο Τραμπ εμφανίζεται να επιδιώκει νέα συμφωνία που θα προβλέπει την εγκατάλειψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος πριν από οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Πηγή: iefimerida.gr