Συνεδρία Ευρωπαίων ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ για αξιολόγησης σχέσεων με ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν την Παρασκευή στη Σουηδία για να αξιολογήσουν τη στάση των ΗΠΑ σχετικά με την έκταση της απόσυρσης των στρατευμάτων που εξετάζουν από την Ευρώπη, μετά την σκληρή κριτική που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένα από τα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν σε αυτή τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στο Χέλσινγκμποργκ «είναι να μάθουμε αν ξεπερνάμε τη φάση της τιμωρίας ή όχι», σχολίασε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι εξοργισμένος από τότε που οι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Χθες, Πέμπτη, ωστόσο, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανικών στρατιωτών στην Πολωνία, εξηγώντας ότι έλαβε αυτή την απόφαση λόγω των καλών σχέσεών του με τον εθνικιστή Πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Πριν φτάσει στο Χέλσινγκμποργκ, στη νοτιοδυτική Σουηδία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επέκρινε τις χώρες που «αρνούνται να κάνουν το οτιδήποτε» για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είναι «πολύ απογοητευμένος» από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για τον πόλεμο, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην Ισπανία.

«Υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία που μας αρνούνται τη χρήση αυτών των βάσεων - τότε γιατί είστε στο ΝΑΤΟ; Αυτή είναι μια πολύ δίκαιη ερώτηση», δήλωσε ο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους από το Μαϊάμι. «Για να είμαστε δίκαιοι, άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ έχουν βοηθήσει πολύ. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό», ανέφερε.

Οι Ευρωπαίοι, ωστόσο, δεν έχουν μείνει αδρανείς. «Οι Ευρωπαίοι και Καναδοί σύμμαχοι έχουν λάβει υπόψη την αμερικανική έκκληση για δράση», διαβεβαίωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Πολεμικά πλοία έχουν ήδη λάβει θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν, στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού που έχει συσταθεί από το Λονδίνο και το Παρίσι.

Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ρόλο σε αυτή την επιχείρηση, αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά. «Το σκέφτομαι», είπε την Τρίτη, ο ανώτατος διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αμερικανός στρατηγός, Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να απαιτεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους του να αναλάβουν δράση για να ανοίξουν ξανά αυτή τη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία υπό κανονικές συνθήκες περνά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

Εξάλλου, οι Ευρωπαίοι αναμένεται, επίσης, να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι πρότεινε στις χώρες του ΝΑΤΟ, πλην των ΗΠΑ, να δεσμευθούν να αφιερώσουν τουλάχιστον το 0,5% του ΑΕΠ τους για να βοηθήσουν στρατιωτικά το Κίεβο.

«Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή» η πρόταση αυτή, παραδέχθηκε ο ίδιος προχθές, Τετάρτη, αλλά «θέλω να τη συζητήσω», διότι αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της υποστήριξης προς την Ουκρανία και αυτό θα πρέπει να μοιραστεί καλύτερα.

«Υπάρχουν πολλοί επίσης που δεν δαπανούν αρκετά», τόνισε ο Ρούτε χθες, Πέμπτη, από τη Στοκχόλμη, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.