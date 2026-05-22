Χάος στην τουρκική αντιπολίτευση: Σκηνικό ακραίας πόλωσης στο εσωτερικό του CHP - Οχυρώνουν με πούλμαν τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Σκηνικό ακραίας πόλωσης επικρατεί στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews, Ελβίρα Κρίθαρη, αυτή η υπόθεση πάει πίσω στο 2023 και στο συνέδριο του κόμματος που είχε αναδείξει αρχηγό τον Οζέλ έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η χτεσινή απόφαση καθαιρεί τον Οζέλ και φέρνει στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κιλιτσντάρογλου, πρώην πρόεδρο επί 13 χρόνια του κόμματος.

Βέβαια η πλευρά Οζέλ έχει δικαίωμα έφεσης κι έτσι μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το τεταμένο σκηνικό έντασης στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Χτες πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στα γραφεία του κόμματος, ειδικά στην Άγκυρα, εκεί όπου ο Οζέλ έδωσε μια δημόσια ομιλία. Δεν δέχθηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κιλιτσντάρογλου. Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά, όπως είπε, για την επόμενη μέρα του κόμματος, ενώ συζητείται ήδη το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αποδυναμωμένο.

Το πρωί της Παρασκευής, το CHP μπλόκαρε με δύο πούλμαν την είσοδο, προκειμένου να εμποδίσει την Αστυνομία από το να εισάλθει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ένας νεκρός από πλημμύρες

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία μετράει τις πληγές της από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σαρώνουν τη χώρα στην επαρχία της Αντιόχειας.

Καταστήματα, δρόμοι και γεωργικές εκτάσεις πλημμυρισαν, ενώ τα σχολεία έκλεισαν λόγω του σκηνικού του καιρού.

Υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος νεκρός, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από τα ορμητικά νερά τρεις τουλάχιστον ανθρώπους ζωντανούς.

ertnews.gr